麻辣湯専門店『 菜彩麻辣湯（サイサイマーラータン）』 より春限定の彩り野菜たっぷり麻辣湯とミニルーローハンのお得なセットが新登場！

株式会社LIFEstyle春の麻辣湯+miniルーローハンのランチセット \1,200

株式会社LIFE style（本社大阪市北区）は『医食同源』『身土不二』をテーマにした『菜彩麻辣湯（サイサイマーラータン）』より旬の彩りを楽しむ春野菜たっぷりの『春の麻辣湯+miniルーローハンのランチセット』が新登場！

『医食同源』『身土不二』をテーマにした『菜彩麻辣湯（サイサイマーラータン）』より春の訪れを五感で楽しむ『春の麻辣湯+miniルーローハンのランチセット』が新登場！

主役となる麻辣湯は春キャベツのやわらかな甘み、スナップエンドウのシャキッとした食感、しっとりとした口あたりのそら豆にカリフラワーや翡翠たけのこなど、みずみずしく栄養価の高い旬野菜をたっぷりと使用。さらにアサリの旨みが溶け込んだスープと麻辣のコクが重なり、春らしく軽やかで満足感のある一杯に！麺はつるりとした春雨、もちっとした太帯春雨、または両方を楽しめるハーフ＆ハーフから無料でお選びいただけ、その日の気分に合わせた食感をお楽しみいただけます。もちろん辛さも0辛～5辛までお選びいただけ、気分や体調に合わせて自分だけの『麻辣湯』をお楽しみいただけます。セットの『miniルーローハン』は甘辛く煮込んだ豚肉の旨みがごはんに染み込み、ほっとする美味しさ。コンパクトながらしっかりとした満足感を提供し、麻辣湯との相性も抜群です！また通常の麻辣湯にも＋200円でミニルーローハンを追加できます。

迷ったらコレ！春野菜たっぷりで美味しさを詰め込んだランチセットをぜひお楽しみください♪

■店舗情報

店舗名 ：菜彩麻辣湯 梅田



業態 ：麻辣湯専門店



住所 ：大阪府大阪市北区芝田1-6-6



TEL ：06-6372-5012



営業時間：11：00 ～ 22：00



定休日 ：無休