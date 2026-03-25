全員10代の日本人5人組ボーイズグループ・VIBY誕生の裏側に迫る『VIBY 1329 The night before debut』 4月29日（水祝）夜10時より放送開始

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、BTSやTOMORROW X TOGETHERらグローバルスターの発掘と新人開発に携わってきたKIM MI JEONG（キム・ミジョン）氏による新レーベル「Rii.MJ（リ・エムジェイ）」から誕生するボーイズグループ「VIBY（バイビー）」の軌跡を追うドキュメンタリー番組『VIBY 1329 The night before debut』を、2026年4月29日（水祝）夜10時より放送いたします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=C4WbTD0BnCc ]

「VIBY」は、リーダーのIO（19歳）、AKITO（18歳）、RENKI（18歳）、RYOHA（16歳）、KOTARO（15歳）の全員10代の日本人メンバーで構成された5人組ボーイズグループです。「Voyage Into Bright Youth｜輝く青春の旅路」をコンセプトに、“Voyage（旅）”を世界観の軸として掲げています。

“今の時代を生きる少年たち”の素直でピュアな感情を、音楽とパフォーマンスを通じてダイレクトに届けてまいります。

本番組では、キム・ミジョン氏が日本で立ち上げた新レーベル「Rii.MJ」の舞台裏とともに、第一弾アーティストとして誕生した「VIBY」の約3年間にわたる成長の記録に密着。まだ誰も知らない彼らの原点、葛藤、そしてデビューに至るまでの1329日間の軌跡を描きます。

歌やダンス未経験からスタートしたメンバーたちが、グローバル水準のトレーニングを経てアーティストへと成長していく過程を、ぜひご覧ください。

さらに、VIBYのプレデビューにあわせて、オフィシャルファンクラブ「TOMO（トモ）」が2026年3月25日（水）に開設いたしました。

「TOMO」は、VIBYのファンネームであると同時に、「仲間」「友達」という意味が込められており、アーティストとファンが同じ時間を共有しながら歩んでいくコミュニティです。「輝く青春の旅路」というコンセプトのもと、その旅を最も近い距離で共に歩む存在として誕生しました。

ファンクラブでは、ニュース配信やデジタル会員証に加え、メンバーの素顔や制作の裏側を収めた限定コンテンツなど、「TOMO」でしか体験できない特別なコンテンツを順次展開してまいります。

■VIBY OFFICIAL FANCLUB「TOMO」

URL：https://viby-tomo.com/

また、「VIBY」は、2026年4月11日（土）より30時間ノンストップで生放送される「ABEMA」開局10周年記念特別番組『30時間限界突破フェス』のグランドフィナーレ企画『最強バズりソング歌謡祭』に出演し、デビュー曲をメディア初パフォーマンスすることが決定しております。ぜひご注目ください。

■ABEMA『VIBY 1329 The night before debut』 番組概要

（C）AbemaTV,Inc.

放送チャンネル：ABEMA SPECIAL

#1放送日時： 2026年4月29日（水祝）夜10時～

#1放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/DgUGwN88fbbpgX

#2放送日時：2026年5月6日（水祝）夜10時～

#2放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/DgUGyVCYkNrK2f

キャスト：VIBY

■ABEMA10周年特別番組『30時間限界突破フェス』概要

放送日時：2026年4月11日（土）午後3時～4月12日（日）夜10時

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-2054

『最強バズりソング歌謡祭』

第一弾出演アーティスト：

FRUITS ZIPPER

Juice=Juice

ねぐせ。

VIBY

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/

■「VIBY」とは

VIBY（バイビー）は、BTSやTMORROW X TOGEHERを発掘したキム・ミジョン氏の設立した「Rii.MJ」第一弾のボーイズグループです。全員10代の日本人5人組からなり、「Voyage Into Bright Youth｜輝く青春の旅路」をコンセプトに、“Voyage（旅）”を世界観に掲げるグループです。

「今の時代を生きる少年たち」の素直でピュアな感情を、音楽とパフォーマンスを通じてダイレクトに届けていきます。

■新レーベル「Rii.MJ」とは

「Rii.MJ」は、次世代アーティストを創出するための先進的な制作システムであり、「感性」を起点にIPを設計するアーティスト開発プラットフォームです。

レーベル名「Rii」には、

Real（本質に集中し）、Insightful（全体像を描く洞察力）、Irreplaceable（真似のできない、代替不可能さ）

という3つの意味が込められています。

さらに「MJ」は“Mirai Junction（全ての可能性が交差する地点）”を意味し、過去と未来、未完成の才能と無限の可能性が交差する場所でありたいという想いが込められています。

新人発掘から育成、マーケティング、クリエイティブ、世界観設計、組織構築に至るまでを一貫して設計し、日本の音楽産業において「音楽・ビジュアル・世界観・IP」を統合した新たな制作システムの具現化を目指します。

「Rii.MJ」、およびVIBYに関しての詳細は以下サイトよりご確認ください。

■「Rii.MJ」公式サイト

https://riimj.com/

■「Rii.MJ」公式SNS

X: https://x.com/riimj_official

Instagram: https://www.instagram.com/riimj_official/

YouTube: https://www.youtube.com/@RiiMJ_Official

■VIBY 公式サイト

https://viby-official.com/

VIBY 公式SNS

X: https://x.com/Official_VIBY

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