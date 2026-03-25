BTSやTOMORROW X TOGETHERらを発掘したKIM MI JEONG（キム・ミジョン）プロデュース！新人ボーイズグループ「VIBY」のファンクラブ「TOMO」をオープン

株式会社CAM

株式会社CAM（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：須田瞬海、以下CAM）は、Rii.MJ（リ・エムジェイ）プロジェクトから誕生した第一弾ボーイズグループ「VIBY（バイビー）」のプレデビューと同時に、オフィシャルファンクラブ「TOMO（トモ）」を、本日2026年3月25日（水）にリリースいたしました。

■「VIBY」プレデビューとファンクラブ開設の背景

VIBYは、「Voyage Into Bright Youth｜輝く青春の旅路」をコンセプトに、“Voyage（旅）”を世界観に掲げる全員10代の日本人5人組ボーイズグループとして、本日プレデビューいたしました。

BTSやTOMORROW X TOGETHERら、グローバルスターの発掘、新人開発をしてきたKIM MI JEONG（キム・ミジョン）氏が、日本で新たに手がける第一弾アーティストとして、大きな注目を集めています。

コンセプトにも掲げている「輝く青春の旅路」をファンの皆さまと共有し、より深く繋がれる場所を作りたいという強い思いから、このたびのオフィシャルファンクラブ開設にいたりました。

■オフィシャルファンクラブ「TOMO」に込められた想い

「TOMO」は、VIBYのファンネームでもあり、アーティストとファンが同じ時間を共有しながら歩んでいく「仲間」「友達」という意味が込められています。VIBYが掲げる「輝く青春の旅路」というコンセプトのもと、その旅を最も近い距離で共に歩むコミュニティとして誕生しました。

本ファンクラブでは、ニュース配信やデジタル会員証といった基本機能に加え、今後はメンバーの素顔や制作の舞台裏を収めた限定フォト、ムービーなど、「TOMO」でしか見られない特別な体験を段階的に拡充してまいります。

■オフィシャルファンクラブ「TOMO」コンテンツ内容

VIBYとの旅路をより身近に感じていただける、会員限定のスペシャルコンテンツをご用意しています。

・デジタル会員証：

「TOMO」として旅を共に歩む仲間の証。会員番号付きのデジタル会員証を発行します。

・Hi*light（ハイライト）：

舞台裏の熱気や、メンバー同士の飾らない素顔。最も近い距離で撮影されたオフショットフォトやムービーを旅の記録としてお届けします。

・チケット先行：

ライブ・イベントのチケットの最速先行受付に加え、プラン会員だけが手にできる限定チケットや、特別な空間でパフォーマンスを楽しめる「VIPシート」の販売も実施予定です。



・Newsletter：

最新ニュースはもちろん、制作の裏側やメンバーの様子をスタッフが綴る、スタッフレポート（不定期）をメールでお届けします。



※チケット先行とNewsletterは近日中に公開予定の機能です。

■サービス概要

タイトル ：VIBY OFFICIAL FANCLUB「TOMO」

URL ：https://viby-tomo.com/

料金 ：月額550円（税込）※無料プランあり

リリース日：2026年3月25日（水）

■株式会社CAM https://cam-inc.co.jp/(https://cam-inc.co.jp/)

社名 株式会社CAM

所在地 東京都渋谷区宇田川町40-1

設立 2000年5月31日

代表者 代表取締役社長 須田 瞬海

従業員 136名（2025年4月1日現在）

事業内容 エンタテインメント事業、メディア事業

本リリースに関するお問い合わせ

株式会社CAM コーポレート・リレーション室

E-Mail：pr@cam-inc.co.jp