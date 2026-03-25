「ABEMA」開局10周年特別番組4月11日（土）より30時間ノンストップ生放送『30時間限界突破フェス』グランドフィナーレは“世代を超えたバズの祭典”『最強バズりソング歌謡祭』開催決定

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年4月11日（土）より30時間ノンストップで生放送する開局10周年記念特別番組『30時間限界突破フェス』において、グランドフィナーレ企画として『最強バズりソング歌謡祭』の開催を決定いたしました。

『最強バズりソング歌謡祭』は、30時間生放送の締めくくりとして開催する企画で、時代や世代を超えて“バズ”を生み出してきた楽曲、そしてこれから“バズ”を巻き起こす次世代アーティストが一堂に会し、一夜限りのスペシャルパフォーマンスを披露します。

SNSやストリーミングで話題となったヒットソングから、次のトレンドを担う新鋭アーティストまで、各世代の音楽シーンを象徴する楽曲が集結。30時間の熱狂のラストを飾るにふさわしい、“世代を超えたバズの祭典”としてお届けします。

このたび、第一弾出演アーティストとして、「わたしの一番かわいいところ」がTikTokを中心に爆発的なヒットを記録し、関連動画を含むSNS総再生回数が30億回を突破、さらに2025年には紅白初出場も果たしたアイドルグループ・FRUITS ZIPPERをはじめ、代表曲「『ひとりで生きられそう』って それってねえ、褒めているの」がミュージックビデオ再生回数1000万回を突破し、最新曲「盛れ！ミ・アモーレ」もSNS総再生回数約4億5000万回を記録するなど、確かな歌唱力とライブパフォーマンスで人気を集めるJuice=Juice、さらに、TikTok総再生数12億回超の「織姫とBABY」を筆頭に、「グッドな音楽を」や「日常革命」など、Z世代を中心に爆発的ヒットを継続的に記録し、今年6月には横浜アリーナでのワンマンライブも控える、名古屋発の4ピースバンド・ねぐせ。の出演が決定しました。各アーティストがそれぞれの“バズソング”を引っ提げ、会場の熱量をさらに加速させます。

さらに、今注目の新人アーティストとして、全員10代の日本人5人組ボーイズグループ・VIBYの出演も決定。BTSやTOMORROW X TOGETHERら、多くのグローバルスターの新人開発に携わってきたKIM MI JEONG（キム・ミジョン）氏がプロデュースする第一弾アーティストであるVIBYはデビュー曲をメディア初パフォーマンス予定で、次なる“バズ”の誕生を予感させるステージとなります。

また、本企画の開催にあたり、『最強バズりソング歌謡祭』の観覧募集を開始いたします。世代を超えたバズソングが集結する熱狂のステージを、ぜひ会場で体感ください。応募方法や詳細は特設ページをご確認ください。

観覧募集詳細はこちら

https://va.pia.jp/index.jsp?slcd=VQ055&n=1525260603(https://va.pia.jp/index.jsp?slcd=VQ055&n=1525260603)

30時間にわたり「限界突破」を掲げてきた本特別番組のラストにふさわしく、過去のヒットと未来のトレンドが交差する本企画。音楽の“今”と“これから”を体感できるグランドフィナーレにぜひご注目ください。

なお、「ABEMA」10周年を記念し、4月11日（土）午後3時から12日（日）夜10時にわたり生放送でお届けする特別番組『30時間限界突破フェス』では、人気オリジナル番組の特別版に加え、「ABEMA」らしい挑戦的な企画も多数用意。「ABEMA」のこれまでとこれからを象徴するような、歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノンストップで放送します。当日は、「ABEMA」全体を“フェス会場”に見立て、3チャンネルで同時進行。視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら、従来の常識を突破するエンターテインメントを体験できます。

※公式ハッシュタグは【#アベマ30時間】です。ぜひSNS等でご使用いただけますと幸いです。

■ABEMA10周年特別番組『30時間限界突破フェス』概要

放送日時：2026年4月11日（土）午後3時～4月12日（日）夜10時

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-2054

※番組ラインナップは今後追加発表を予定しています

『最強バズりソング歌謡祭』

第一弾アーティスト：

FRUITS ZIPPER

Juice=Juice

ねぐせ。

VIBY