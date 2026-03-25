～環境省 ぐぐるプロジェクトフォーラムを開催～ぐぐるプロジェクト5年間の活動を総括、未来に向けて

ぐぐるプロジェクト事務局

環境省が２０２１年度から放射線の健康影響に関する情報発信として展開してきた“ぐぐるプロジェクト”は、今年度が事業の最終年度となります。今年度の活動報告に加え、５年間の事業を総括する「ぐぐるプロジェクトフォーラム」を３月１９日（木）に建築会館（港区芝）で開催しました。

フォーラムの第１部では「２０２５年度の活動報告」として、ふくしまメッセンジャーズの活動報告とラジエーションカレッジ公募作品の受賞者表彰式を行いました。ふくしまメッセンジャーズは今年度全国８か所で「福島の今」や「放射線の健康影響について」、楽しく分かりやすく自分たちの声を届けてきました。メンバーの佐藤大亮さんは、「私たちの活動が、一人でも多くの方々に福島についての正しい知識を理解していただくきっかけとなったのであればとてもよかった」、また渡辺瑠奈さんは「イベントの訪問都市ごとにどんな工夫をしていくかを全員で協力しながら試行錯誤していくことにやりがいを感じた」とそれぞれ感想を述べました。

ラジエーションカレッジの作品公募は、キャッチコピー、ショート動画、グラフィックアーツの３部門が設けられ、全国から１１７点、総勢１２０名の応募がありました。厳正な審査の結果、キャッチコピー部門ではレボレポさん（社会人）、ショート動画部門では岡田將宏さん（会社員）、グラフィックアーツ部門では引原光音さん（総合学園ヒューマンアカデミー京都校）の作品が優秀賞を受賞しました。また、今年度はふくしまメッセンジャーズ賞が設けられ、情報を発信してきたメンバーの視点で審査を行い、キャッチコピー部門では池田雅春さん（社会人）、ショート動画部門では真山怜大さん（青山学院高等部）、グラフィックアーツ部門では辻直子さん（社会人）の作品が選ばれました。

今年度の応募作品について、すべての部門を審査したキャンサー・ソリューションズ株式会社の桜井なおみ代表取締役社長は、「今年度の応募数は、昨年度からほぼ倍増した。これは大変喜ばしい成果。作品の内容も単なる知識の紹介から、未来を見据えた表現へと変化している。この『自分ごととして考え、表現するプロセス』自体に本プロジェクトの大きな意義があり、目的は十分に達成されつつあると感じている」と総評しました。

第２部では「５年間の振り返りとこれから」をテーマに、パネルディスカッションを行いました。

冒頭、ぐぐるナビゲーターの桂三四郎さんから、「２０２１年に『正しい情報をどう伝えるか』で始まったプロジェクトは、試行錯誤しながら『福島の今』を軸とする発信へ辿りつき、ふくしまメッセンジャーズの発足につながった」と振り返りました。

また、５年間の成果を報告した友納理緒環境大臣政務官は、「放射線による次世代への健康影響が低いまたは極めて低いと考える人の割合は、今年度 ６１.３％と横ばい。当初目標の８０％には届かなかったものの、極めて低いと回答した人は２２.６％と、５年間で最も高い数値となった。目標未達の背景には、事故からの時間経過に伴う『情報接触機会の減少』がある。正しい知識が更新されないまま、過去の不確かなイメージだけが固着するリスクが浮き彫りとなった。知識の伝達のみならず、『福島の声』を直接届ける活動が、意識変容の鍵であることを再確認した」と述べました。

続いて、大阪大学の大竹文雄特任教授は行動経済学の観点から、「当初の目標設定は『誤解している人を減らす』という損失回避的なものだったが、これを『正しい知識を持つ人を増やす』という利得的なフレームへ変更した。また、UNSCEARのような『権威』の引用以上に、福島に縁のある人々の声や『多数派の正しい認識』を伝える方が効果的であるとの知見に基づき、プロジェクトはメッセンジャーズ中心の発信へと舵を切った。これは学術的にも極めて妥当な戦略的転換である」と報告しました。

ディスカッションでは、福島県立医科大学の坪倉正治主任教授は、「福島での１５年間は、１.切実な不安の時期、２.情報の飽和と拒否の時期、３.歴史化・風化の時期、という３つのステージを経てきた。現在の小中学生にとって震災は既に『歴史』。だからこそ、行政的な説明ではなく、若者が自ら関わり、次世代へバトンを繋ぐ『伝承』の形が必要とされている」とこれまでの活動と今後への期待を寄せました。

ふくしまメッセンジャーズのサポーターとして登壇した高橋彩乃さんは、「当初は医療や技術への関心から入り福島とは距離があったが、プロジェクトを通じて福島が自分の一部、すなわち『自分ごと』になっていった。関東に住む私のような若者が福島の今を気にかけるようになる。こうした『関係人口の創出』こそが、５年間の大きな成果だと思う」とこれまでの活動の感想を述べました。

討議の総括として、専門家や医療者、若者の視点が融合し、「風化」という不可避な課題に対し、若者の参画による「伝承」や活動の「継続」が重要であると共有されました。環境省は、「放射線の健康影響に関する風評や差別をなくしていく」というテーマそのものが終わるわけではなく、これまで得てきた知見や手法について、形を変えながら継続・進化させていく方針を示しフォーラムは閉幕しました。

今年度のフォーラムの様子は近日中に「ぐぐるプロジェクト」の特設サイト内で公開予定です。

【２０２５年度ぐぐるプロジェクトフォーラムの概要／主催：環境省】

開催日時：２０２６年３月１９日（木）１４：３０～１６：００

会 場：建築会館ホール （東京都港区芝５-２６-２０）

構 成：第１部 本年度の活動報告、ふくしまメッセンジャーズ活動報告、ふくしまメッセンジャー

ズ賞受賞者表彰式、ラジエーションカレッジ作品コンテスト 受賞者表彰式

第２部 ５年間の総括と調査結果について報告、パネルディスカッション（５年間を振り返

って）

登 壇 者：

桂三四郎氏（落語家／ぐぐるプロジェクトナビゲーター）

大竹文雄氏（大阪大学感染症総合教育拠点 副拠点長・特任教授）

坪倉正治氏（福島県立医科大学放射線健康管理学講座 主任教授）※リモート出演

桜井なおみ氏（キャンサー・ソリューションズ株式会社 代表取締役社長）※ビデオ出演

箭内夢菜さん（俳優・タレント／ふくしまメッセンジャーズサポーター）

高橋彩乃さん（社会人／ふくしまメッセンジャーズサポーター）

黒澤瑞季さん（ふくしまメッセンジャーズメンバー）

齋藤望乃さん（ふくしまメッセンジャーズメンバー）

坂田直香さん（ふくしまメッセンジャーズメンバー）

佐藤大亮さん（ふくしまメッセンジャーズメンバー）

飛田千花さん（ふくしまメッセンジャーズメンバー）

吉村春輝さん（ふくしまメッセンジャーズメンバー）

渡辺瑠奈さん（ふくしまメッセンジャーズメンバー）

引原光音さん（総合学園ヒューマンアカデミー京都校／ラジエーションカレッジ優秀賞受賞者）

岡田將宏さん（合同会社mouse／ラジエーションカレッジ優秀賞受賞者）

辻 直子さん（社会人／ふくしまメッセンジャーズ賞受賞者）

真山怜大さん（青山学院高等部／ふくしまメッセンジャーズ賞受賞者）

友納理緒（環境省環境大臣政務官）

伯野春彦（環境省大臣官房環境保健部部長）

ラジエーションカレッジコンテスト受賞者

＜優秀賞＞

◆キャッチコピー部門

レボレポ〔ペンネーム〕さん（社会人）

◆ショート動画部門

岡田將宏（おかだ・まさひろ）さん（合同会社mouse）

◆グラフィックアーツ部門

引原光音（ひきはら・みお）さん（総合学園ヒューマンアカデミー京都校）

＜ふくしまメッセンジャーズ賞＞

◆キャッチコピー部門

池田雅春（いけだ・まさはる）さん（社会人）

◆ショート動画部門

真山怜大（さのやま・れお）さん（青山学院高等部）

◆グラフィックアーツ部門

辻 直子（つじ・なおこ）さん（社会人）

【参考資料】

◆「ぐぐるプロジェクト」とは

東京電力福島第一原子力発電所の事故以来、放射線の健康影響に関しては現在までに様々な情報が発信されています。事故から１０年以上が経過し、新たな科学的知見が発表されていますが、アップデートされた情報がきちんと伝わっていないために過去に得た古い知識や情報のまま止まっている現状があり、そのことが不安や誤解につながっている場合もあります。

また、様々な情報を容易に手に入れることができる現代においては、デマや風評に惑わされてしまうリスクを避けるためにも、多様な媒体から日々発信される情報をただ受け入れるのではなく、これらを読み解く力も求められています。

そのため環境省では放射線の健康影響に関する情報を読み解く力や判断力を身につけるための取り組みや科学的知見に基づく情報の発信などを行うことを目的として、令和３年７月に『ぐぐるプロジェクト』を発足させました。正しい情報を知り誤解を解消していくことが、風評をなくすことにつながると私たちは考えています。

ぐぐるプロジェクトの名称は「学び、知をつむぐ」、「人、町、組織をつなぐ」、「自分ごととして伝わる」の末尾の三文字を取って名付けています。

また、本プロジェクトは持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable Development Goals）の関連する目標のうち、「3.すべての人に健康と福祉を」、「10.人や国の非平等をなくそう」、「11.住み続けられるまちづくりを」、「16.平和と公正をすべての人に」の４つを掲げて展開しており、ロゴにもその色を反映しています。

ぐぐるプロジェクトの活動については、環境省に特設サイトを設置しています。

ぐぐるプロジェクト公式ホームページ

https://www.env.go.jp/chemi/rhm/portal/communicate/(https://www.env.go.jp/chemi/rhm/portal/communicate/)

◆「ラジエーションカレッジ」とは

すべての国民の皆様を対象とした、放射線による遺伝性影響を含む、放射線の健康影響全般について学ぶ「学びの場」と、学んだことを自分の言葉で表現する「発信の場」の２つの総称です。

「学びの場」は、セミナー開催や学習動画の配信を行っており、学んだことを表現する「発信の場」として、表現のコンテストを開催しています。今年度は「キャッチコピー部門」「グラフィックアーツ部門」「ショート動画部門」の３つの部門を設け、昨年１０月１日から１月１８日まで作品を募集しました。

◆「ふくしまメッセンジャーズ」とは

福島在住・在勤等の１０～３０代の若者で構成されたグループ活動の名称です。

ふくしまメッセンジャーズでは、「学び、知をつむぐ」、「人、まち、組織をつなぐ」、「自分ごととして周りに伝わる」という、ぐぐるプロジェクトの３つを一体的に取り組むこととしています。

メンバーの一人ひとりが、自分の身の回りのことや福島県内の声や実情などの情報を集め、自らが考え、そこから生まれたものを発信していくという活動を行っています。

今年度は全国８か所（東京、大阪、札幌、福岡、広島、山形、新潟、横浜）で福島の今や放射線に関する情報を多くの方々に伝えてきました。