“再び想いが通じる日はいつ？”復縁の可能性と運命のタイミングを導く「あの人との絆、復縁診断」提供開始

株式会社ザッパラス

ザッパラスグループの株式会社cocoloni（本社：東京都渋谷区、代表取締役：溝上雅俊）は、2026年3月25日（水）より、運営する占いコンテンツポータル『cocoloni占い館 Moon』にて「あの人との絆、復縁診断」を公開いたしました。

■「あの人との絆、復縁診断」とは

「あの人との絆、復縁診断」は、別れてしまった相手とのご縁を多角的に読み解き「復縁の可能性」と「再び想いが通じ合うタイミング」を導き出す占いコンテンツです。二人の生年月日と簡単な質問に答えるだけで、現在の関係性や距離感、別れに至った背景を丁寧に分析します。鑑定結果は「復縁診断書」として表示され、現在の復縁成功率や、関係修復に向けた具体的なアドバイスをわかりやすく提示。さらに、より詳細に二人の未来を読み解く有料の追加鑑定も用意しており、復縁への一歩を実践的に後押しします。

- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/cp_zap/fukuen_zap/

■コンテンツ概要

- コンテンツ名：あの人との絆、復縁診断- 提供開始日：2026年3月25日（水）- 料金：無料（追加鑑定メニューは有料にて提供）- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/cp_zap/fukuen_zap/

■『cocoloni占い館』とは

ひとりでも多くのひとに元気になってもらいたい。そんな想いから生まれた占いサービスブランドcocoloni（ココロニ）。『cocoloni占い館』では、気軽に占いを楽しめる情報が満載の「Sun」や、本格鑑定をデジタルコンテンツで楽しめる「Moon」をはじめ、「テレビや雑誌で話題の占い師・行列のできる占い師・知る人ぞ知る実力派占い師」「多様なお悩みに応えるデジタルコンテンツ」「電話やメールや対面での直接鑑定」など、占いにまつわる多様な選択肢を"まじめに占い"をモットーに提供しております。

- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/

【cocoloni占い館 Sun】

「cocoloni 占い館 Sun」は、気軽に占いを楽しんでいただける「12星座別 今日の運勢」「タロット占い」「月の満ち欠け」などの無料占いや、誰かに教えたくなるような占い記事が盛りだくさんのプラットフォームです。痒いところに手が届く占い情報をお楽しみください。

- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/sun/

【cocoloni占い館 Moon】

「cocoloni占い館 Moon」は、人気占い師総勢288名（※1）が監修した占いメニューをデジタルコンテンツにて、お楽しみいただけます。占いメニューは、13,000メニュー（※1）以上を公開中。たくさんのメニューの中、無料占いから、本当に当たる占い鑑定まで、あなたにピッタリの占いを探せます。相手の気持ちや相性占い、恋愛占いや結婚占い、不倫占いなど…悩みに合わせたメニューを選べる他、占星術・姓名判断・四柱推命・風水・タロットなど様々な占術で人気占い師が本格鑑定いたします。あらゆる占術で悩みに寄り添った占いをご体験ください。

※1：2026年1月時点での公開数です

- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/moon/

〈株式会社cocoloni〉

ひとりでも多くのひとに「元気になってもらいたい。」そんな想いから生まれた占いサービスブランド「cocoloni（ココロニ）」。

株式会社cocoloniは、「お客様に安心し信頼して使える本物のサービス」を届けるべく、日々真剣に占いサービスと向き合っています。株式会社ザッパラスのグループ会社として、今後もサービス品質基準にとどまらず、すべてのお客様にスムーズに「安心、信頼、本物」の占いブランドとして認知していただけるよう取り組んでいきます。

〈株式会社ザッパラス〉

占いサービス市場を代表する1社として認知されています。スマートフォンやPC向けに配信する占いコンテンツ、電話やチャットでのオンライン占い、対面占いの店舗「cocoloni占い館」、法人向け占いサービスなど、グループ各社を通じて多様な占いサービスを提供しています。

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社cocoloni（https://www.cocoloni.com）

担当：近藤

e-mail : info@cocoloni.com