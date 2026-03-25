別れと出会いの季節に福岡ちゃんぽんの老舗「ちゃんぽん亭コシキ」が贈るご挨拶！“アツアツ”ちゃんぽんと“本格ミニスパイスカリー”がそれぞれ大特価で期間限定販売！

株式会社コンボイスイッチ

福岡・今泉本店と大橋店の2店舗を展開する「ちゃんぽん亭コシキ」は、創業13年を越える福岡ちゃんぽんの老舗です。

3月も終盤、ご卒業、ご入学、ご就職などに伴い、ご転居される方も多い中「元気でね」「はじめまして」のご挨拶の意味合いも含め、

2026年3月25日（水）～31日（月）の一週間限定で、創業以来多くのお客様に愛されてきた看板メニュー、ぐつぐつに煮込んだ「煮込みちゃんぽん」と、単品でも圧倒的な人気を誇る「ミニスパイスカリー」をそれぞれ

・ちゃんぽん 880円(税込)

・ミニスパイスカリー 300円(税込)

・セット販売 1180円(税込)

にて販売させていただきます。

ちゃんぽんスープは、創業当初から受け継がれる“鶏ガラ×豚骨”のWスープ。

3日間かけてじっくりと煮込み、旨みを凝縮した黄金比のスープに、博多の老舗製麺所「諸富食品」が手掛ける特注麺を使用。

さらに、イカやアサリなどの海鮮、豚肉、たっぷりの野菜など9種類もの具材が織りなす味わいが、唯一無二の「コシキ流ちゃんぽん」を完成させています。

そしてちゃんぽなどの麺類と合わせてご注文が殺到する数あるセットメニューの中でも群を抜いての

一番人気のスーパーセットメニュー「ミニスパイスカリー」は

セットメニューには勿体無いというお声が殺到するほどの逸品です。

30種以上のスパイス、香味野菜等の素材をふんだんに使用し、たっぷりの鶏肉と

コシキならではの特徴とも言える「ちゃんぽんスープ」で仕上げたオリジナルのスパイスカリーです。

今回のキャンペーンは、初めての方とこれまで通っていただいたお客様へ感謝の思いを込めての企画となります。

今泉本店、大橋店両店舗での開催となります。

テイクアウトにも対応しており、お家でお仕事や家事など店舗にご来店されるのが難しいお客様にもお得な価格で楽しんでいただけます。



この機会にぜひ、お得な価格で「ちゃんぽん亭コシキ」の真髄をお楽しみください。

■キャンペーン概要

期間： 2026年3月25日（水）～31日（火）

内容：

「ちゃんぽん」通常960円→特別価格880円

「ミニスパイスカリー」通常500円→特別価格300円

※売切れ次第終了

実施店舗： ちゃんぽん亭コシキ 今泉本店・大橋店

【店舗情報】

店名：ちゃんぽん亭コシキ 今泉本店

所在地：〒810-0012 福岡県福岡市中央区今泉２丁目4－4 ヴィラージュ天神103

営業時間：11:30～21:00

定休日：不定休

TEL：092-762-6635

店名：ちゃんぽん亭コシキ 大橋店

所在地：〒815-0033 福岡県福岡市南区大橋２丁目13－7 OIビル鬼倉102

営業時間：11:30 ~ 15:00 / 18:00 ~ 22:00(金土日祝)

定休日：不定休

TEL：092-511-5111

《ちゃんぽん亭コシキ公式WEBサイト》

https://chanpon-koshiki.com/

《ちゃんぽん亭コシキ公式instagram》

https://www.instagram.com/chanpontei_koshiki/

《運営会社について》

◆会社名：Shogun Table株式会社

◆代表者：代表取締役 櫻田 真也

◆所在地：福岡県福岡市中央区今泉2-4-4 103

◆事業内容：飲食店の経営/画像デザイン/掲示物のデザイン/食品の加工製造、販売及び輸出入

◆関連会社：株式会社コンボイスイッチほか