【開業6周年】メズム東京、オートグラフ コレクション 『夜のバックステージ』 第2回ファンミーティングを4月25日に開催

日本ホテル株式会社

東京の躍動感や波長と共鳴し、上質な空間でクリエイティブな体験ができるモダンラグジュアリーホテル『メズム東京、オートグラフ コレクション(https://www.mesm.jp/)』（港区海岸1-10-30／総支配人 生沼久）は、ホテル発のPodcast番組『メズム東京 夜のバックステージ』の第2回ファンミーティングを、2026年4月25日（土）に開催します。

昨年の第1回がご好評をいただいた本ファンミーティング。第2回となる今回のテーマは、「The Unforgettable Journey ～旅とホテル～」です。旅とホテルを切り口に、MCによる旅のエピソードを起点に、スペシャルゲストトーク、生演奏、参加型クイズなど、多彩なコンテンツを料理と共にお届けします。単なるトークイベントにとどまらず、旅先とシンクロするフード、ドリンク、香り、音楽などの演出を織り交ぜることで、参加者の皆さまに五感で「旅の記憶」を味わっていただけるイベントを企画しました。メズム東京ならではの五感を魅了する空間で、これまで耳で親しんでいたPodcastの世界観を、リアルな体験としてお楽しみいただける特別なイベントです。

【イベントの見どころ】

1．「旅とホテル」をテーマにした没入型プログラム

MCでクリエイティブディレクターの小泉堅太郎とマーケティング コミュニケーションズ エグゼクティブの立川ゆりによる旅の思い出やホテルでの印象的な体験を起点に、旅をテーマにしたトークを展開します。一つひとつのトークに呼応するように、フードやドリンク、香り、音楽が重なり、旅の記憶を想起させる演出を行います。

2．「一人旅」をテーマにしたスペシャルゲストトーク

スペシャルゲストのまろさんを迎え、「一人旅」をテーマにしたトークセッションを実施します。なぜ一人旅をするのか、忘れられないホテル体験、心に残る街や景色など、旅を愛する人同士だからこそ共感できるエピソードを語り合います。

3．旅の必携アイテム紹介やPodcastクイズ大会などの参加型企画

MCとゲストによる「旅行アイテム6選」の紹介に加え、番組にまつわるクイズ大会も開催予定です。メズム東京やPodcastの魅力をより深く知っていただける参加型コンテンツとして、会場の一体感を高めます。

4．旅の記憶を呼び起こすフード＆スイーツ

料理は、メズム東京のキュリナリーマイスター（総料理長）隈元香己による、コース仕立てでご用意します。さらに後半には、メズム東京のマスターキュリナリーアーティスト養父直人が手がけるスイーツを、出来立てでご提供します。音楽と味覚が響き合う、メズム東京らしい感性豊かなひとときをご満喫いただけます。

メズム東京『夜のバックステージ』 第2回ファンミーティング イベント概要

■開催日時： 2026年4月25日（土） 18:00 - 20:30（開場：17:30～）

■会場： メズム東京16階 「ザ・バンケット」

■参加費： お一人さま 10,000円（税・サービス料込。3品コースとドリンク、お土産含む）

■申込締切： 2026年4月17日（金）

■お申込みはこちらまで＞＞(https://www.tablecheck.com/shops/mesm-tokyo-banquet/reserve?menu_lists=69ba028b5b812cfd1de0d476)

備考

※内容は予告なく変更となる場合がございます。

※定員に達し次第、受付を終了いたします。

※食物アレルギーをお持ちのお客さまは、事前にお申し付けください。なお、お子さまもご参加いただけますが、お子さま料金の設定はございません。年齢にかかわらず、ご参加の場合は1名さま分の参加費を申し受けます。

※当日はイベント記録用の写真・動画撮影が入りますので、予めご了承ください。なお、イベント中はお客さまご自身による撮影もお楽しみいただけます。

【Podcast番組『メズム東京 夜のバックステージ』(https://www.mesm.jp/story/midnight-backstage1.html)について】

『メズム東京 夜のバックステージ』は、メズム東京の舞台裏（バックステージ）からお届けするポッドキャスト番組です。MCはクリエイティブディレクターの小泉堅太郎とマーケティング コミュニケーションズ エグゼクティブの立川ゆり。ホテルづくりの裏話や、メズム東京で働くタレント達の生の声、色々なホテルに泊まってみた感想など、メズム東京をより深く、身近に感じていただきながら、ホテルがもっと好きになる音声コンテンツをカジュアルなトーンでお届けしています。

【スペシャルゲスト：まろさん プロフィール】

おひとりプロデューサー。自身が運営するメディア「おひとりさま。」をはじめ、執筆やメディア出演を通じて、ひとり時間の意義を伝え、過ごし方を提案。漫画『おひとりさまホテル』（漫画：マキヒロチ/新潮社）の原案を手がけるほか、著書に『おひとりホテルガイド』(朝日新聞出版）、『ひとりがいい旅』（ワニブックス）があります。また、企業のおひとりさま向け企画のプロデュースや、ひとり時間で繋がるコミュニティも運営する。Instagram：@ohitorigram(https://www.instagram.com/ohitorigram/)、X:@ohitoritter(https://x.com/ohitoritter)

【メズム東京、オートグラフ コレクションについて】

“TOKYO WAVES”をコンセプトに、絶えず変化する東京の“今”に根ざしたサービスやコンテンツを展開することによりゲストに新たな発見を提供する、全265室のラグジュアリーなホテルです。2020年4月27日、JR東日本グループによる港区・竹芝の複合施設「WATERS takeshiba（ウォーターズ竹芝）」に開業しました。壮観な東京ベイエリアや歴史ある浜離宮恩賜庭園といった美しい眺望、そして五感にも心地よい刺激を与えるアートや音楽といった、豊かな地域資源と芸術の一体感を活かし、都会のエネルギーとクリエイティビティーが出会う東京のライフスタイルのアイコンを目指します。「Exactly like nothing else（唯一無二）」のホテルとして、マリオット・インターナショナルが展開する「オートグラフ コレクション ホテル」に加盟しています。また、メズム東京は、2024 年、都内の宿泊施設として初めて国際的なエコラベル「グリーンキー」を取得、また同年国内観光施設を対象としたグローバルなサステナブルエコ認証サクラクオリティ An ESG Practice（通称「サクラクオリティグリーン」）において4御⾐⻩（ぎょいこう）ザクラの認定を取得しております。

【オートグラフ コレクション ホテルについて】

オートグラフ コレクション ホテルはオリジナリティ溢れるホテルを支持し、50 以上の国と地域において絶好のロケーションを誇る 330 軒以上の独立系ホテルそれぞれの個性を大切にしています。一つひとつに創設者の情熱が込められ、彼らのビジョンを具現しており、各ホテルがたったひとつしかない特別なもの、「Exactly like nothing else（唯一無二）」となっています。オートグラフ コレクション ホテルは、独自の造りと、デザインやおもてなしに対しての強いこだわりを考慮の上セレクトされ、生涯続くような印象を残す色鮮やかな時間をお届けします。詳細についてはwww.autographhotels.com/(https://autograph-hotels.marriott.com/)をご覧ください。また、Instagram、X、Facebook のソーシャルメディアチャンネルでも情報を発信しており、#ExactlyLikeNothingElse で最高の瞬間の数々をぜひご覧ください。オートグラフ コレクション ホテルは、これまでのマリオット リワード、ザ・リッツ・カールトン・リワード、スターウッドプリファードゲスト（SPG）に代わり新たに誕生したマリオットの旅行プログラム、Marriott Bonvoy（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。Marriott Bonvoy は会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオや Marriott Bonvoy Moments での体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、https://www.marriott.com/ja/(https://www.marriott.com/ja/default.mi)をご覧ください。