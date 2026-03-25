『まあたそ』×『ナカムラくん』～スペシャルコラボグッズが登場！～

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

2026年3月25日（水）より、株式会社ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区芝公園／代表取締役社長執行役員 保坂 大輔）が展開する、1990年代後半～2000年代前半にかけて、 ティーンズの心をわしづかみにした伝説のジュニアブランド 「Angel Blue（エンジェルブルー）」のナカムラくんと、"岡山が生んだ奇跡の不細工"ことチャンネル登録者数 196万を誇る大人気YouTuber『まあたそ』の、ヴィレッジヴァンガード限定コラボグッズが、ヴィレッジヴァンガードオンラインストアにて受注販売開始いたします！

このスペシャルコラボのために描き起こされたまあたそ様とナカムラくんが各種グッズになって登場！POPでキュートで元気いっぱいの彼女たちと一緒に、このスペシャルコラボをお楽しみください！

【商品詳細】

■スケートボードデッキ \25,000（税込）

【素材】

木材

【サイズ】

80cm×20.5cm

■缶バッジ \660（税込）

【素材】

ブリキ

【サイズ】

直径5.7cm

■ステッカー 全2種 各\660（税込）

【素材】

PET

【サイズ】

H5.4×W5.8cm/H5.5×W4.8cm

■繋がるアクリルキーホルダー \2,200（税込）

【素材】

アクリル樹脂/鉄

【サイズ】

まあたそ：H6.8cm×W5cm

ナカムラくん：H3.4cm×W2.8cm

■アクリルフィギュア \2,200（税込）

【素材】

アクリル樹脂

【サイズ】

H7.6cm×W7.8cm

■マグカップ \2,500（税込）

【素材】

陶器

【サイズ】

H9.5cm×W8cm

■Tシャツ \6,000（税込）

【素材】

綿

【サイズ】

M：身丈70cm×身幅52cm×袖丈20cm×肩巾47cm

L ：身丈74cm×身幅55cm×袖丈22cm×肩巾50cm

XL：身丈78cm×身幅58cm×袖丈24cm×肩巾53cm

(C)NARUMIYA INTERNATIONAL Co.,Ltd.

UNDER THE LICENSE OF PERSON'S DESIGN STUDIO Co.,Ltd.

【受注期間】

2026年3月25日（水）16：00～2026年4月5日（日）23：59

【お届け予定日】

2026年5月中旬～2026年５月下旬予定

【販売店舗】

ヴィレッジヴァンガードオンラインストア

https://vvstore.jp/feature/detail/22286

【関連リンク】

▼『まあたそ』X

https://x.com/m591ts

▼『エンジェルブルー ナカムラくん』X

https://x.com/nakamurakunfan

【ヴィレッジヴァンガード各種URL】

■公式HP

https://www.village-v.co.jp/

■オンラインストア

https://vvstore.jp/

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■公式X

https://x.com/vv__official

■公式Instagram

https://www.instagram.com/village_vanguard/

■公式TikTok

https://www.tiktok.com/@vv_official_vv

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【お客様からのお問い合わせ先】

《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》

TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）