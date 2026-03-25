3月27日(金)発売！予約受付中！『まるごとぜんぶ相模原の本』～歴史、グルメ、レジャースポット、自然と文化財、街と人、農業と産業 など、全方位から相模原を紹介～

ぴあ株式会社『まるごとぜんぶ相模原の本』表紙（ぴあ）

来たる3月27日、ぴあ株式会社より、『まるごとぜんぶ相模原の本』が発売となります。

地元企業の賛同と協力をいただき、相模原市の全面協力のもと、まるごと一冊相模原の魅力を余すところなく詰め込んだMOOKとなりました。

＜お取り扱い＞

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4835645979(https://www.amazon.co.jp/dp/4835645979)

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18569256/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18569256/)

BOOKぴあ https://book.pia.co.jp/book/b10163468.html(https://book.pia.co.jp/book/b10163468.html)

書店、CVS、ほかネット書店にて販売。電子版も同日発売。

ネット書店では予約受付中！

相模原の歴史をふまえ、「グルメ」「レジャースポット」「自然と文化財」「街と人」「農業と産業」などの切り口から、 現在の相模原の姿を全方位から取り上げております。意外と知らなかったディープな相模原の魅力を再発見できる、地元LOVE本の決定版です。

●『まるごとぜんぶ相模原の本』紹介

『まるごとぜんぶ相模原の本』（ぴあ）

序章 相模原今昔物語

相模原が現在の姿に至るまでの発展の軌跡を、写真や図版でわかりやすく紹介。

『まるごとぜんぶ相模原の本』（ぴあ）

第1章 相模原のグルメ

ハレの日に訪れたい名店から、相模原っ子に長く愛されるソウルフードまでを大調査！

街の名店 Best10／相模原のソウルフード／個性派ラーメン／絶品カレー／里山レストラン／非日常のカフェ／ご褒美スイーツ／ほか

『まるごとぜんぶ相模原の本』（ぴあ）『まるごとぜんぶ相模原の本』（ぴあ）

第2章 相模原のファミリーレジャー

家族でのんびり休日を過ごせるスポットも充実！

好奇心をくすぐる「レジャースポット」／家族で過ごせるプレイスポット「自然公園」／相模原の一年を彩る「イベントカレンダー」／ほか

『まるごとぜんぶ相模原の本』（ぴあ）

第3章 相模原の自然と文化財

趣の異なる４つのさんぽコースで街歩き。おさんぽで相模原の魅力を再発見！

相模湖＆津久井湖 相模原“２大”湖畔を歩く／道保川流域 せせらぎさんぽ／城山湖を目指す 里山散策／ほか

『まるごとぜんぶ相模原の本』（ぴあ）

第4章 相模原の街と人

相模原を盛り上げる名物店主たちが集合！知れば知るほど、ディープな相模原へ。

『まるごとぜんぶ相模原の本』（ぴあ）

第5章 相模原の農業・産業

相模原の農業体験に加えて、老舗酒造やマルシェもチェック！

おいしい相模原産を食べよう！／マルシェでローカルに触れよう／ほか

『まるごとぜんぶ相模原の本』（ぴあ）

ほか、相模原LOVERSへのインタビューでは、相模原市出身の小山慶一郎さんが登場！

また、発売から1年間使えるお得なクーポン特典も！



●『まるごとぜんぶ相模原の本』

https://book.pia.co.jp/book/b10163468.html

●『まるごとぜんぶ相模原の本』コンテンツ

序章 相模原今昔物語



第1章 相模原のグルメ

街の名店 Best10／相模原のソウルフード／個性派ラーメン／話題の絶品カレー／里山レストラン／非日常のカフェ／ご褒美スイーツ／おいしい酒場＆ダイニング／愛されベーカリー／てっぱんみやげ



第2章 相模原のファミリーレジャー

好奇心をくすぐる遊び場が充実「レジャースポット」／家族で過ごせるプレイスポット「自然公園」／子どもから大人まで楽しく学ぶ「知育ミュージアム」／相模原の恵みを体で感じる「アウトドア」／まだある！ 相模原のファミリーレジャースポット／相模原の一年を彩るイベントカレンダー



第3章 相模原の自然と文化財

コース１.相模湖＆津久井湖 相模原“２大”湖畔を歩く

コース２.道保川流域 せせらぎさんぽ

コース３.城山湖を目指す 里山散策

コース４.自然と歴史を満喫 山あいの文化財めぐり



第4章 相模原の街と人

相模原カルチャーを支える名店主



第5章 相模原の農業と産業

おいしい相模原産を食べよう！／２大老舗酒造を訪ねよう／マルシェでローカルに触れよう



◆相模原Column

昭和レトロなグルメスポットへ

陣馬山ハイキングへ出かけよう

芸術の町・藤野のアートスポットへ

相模原が誇る絶品卵が大集結 たまご街道に注目

◆SAGAMIHARA LOVERS Interview

相模原市出身の小山慶一郎さんに聞きました！



◆お得なクーポン / インデックスマップ ほか

『まるごとぜんぶ相模原の本』表紙（ぴあ）

【出版概要】

タイトル：まるごとぜんぶ相模原の本

発行：ぴあ株式会社

発売：2026年3月２7日

定価：1100円（本体1000円＋税）

判型：A4判 108ページ 無線綴じ

書店、CVS、ほかネット書店にて販売。電子版も同日発売。

【Amazon】 https://www.amazon.co.jp/dp/4835645979

【楽天ブックス】 https://books.rakuten.co.jp/rb/18569256/

【BOOKぴあ】 https://book.pia.co.jp/book/b10163468.html