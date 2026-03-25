3月27日(金)発売！予約受付中！『まるごとぜんぶ相模原の本』～歴史、グルメ、レジャースポット、自然と文化財、街と人、農業と産業 など、全方位から相模原を紹介～
『まるごとぜんぶ相模原の本』表紙（ぴあ）
来たる3月27日、ぴあ株式会社より、『まるごとぜんぶ相模原の本』が発売となります。
地元企業の賛同と協力をいただき、相模原市の全面協力のもと、まるごと一冊相模原の魅力を余すところなく詰め込んだMOOKとなりました。
＜お取り扱い＞
Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4835645979(https://www.amazon.co.jp/dp/4835645979)
楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18569256/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18569256/)
BOOKぴあ https://book.pia.co.jp/book/b10163468.html(https://book.pia.co.jp/book/b10163468.html)
書店、CVS、ほかネット書店にて販売。電子版も同日発売。
ネット書店では予約受付中！
相模原の歴史をふまえ、「グルメ」「レジャースポット」「自然と文化財」「街と人」「農業と産業」などの切り口から、 現在の相模原の姿を全方位から取り上げております。意外と知らなかったディープな相模原の魅力を再発見できる、地元LOVE本の決定版です。
『まるごとぜんぶ相模原の本』（ぴあ）
●『まるごとぜんぶ相模原の本』紹介
序章 相模原今昔物語
相模原が現在の姿に至るまでの発展の軌跡を、写真や図版でわかりやすく紹介。
『まるごとぜんぶ相模原の本』（ぴあ）
第1章 相模原のグルメ
ハレの日に訪れたい名店から、相模原っ子に長く愛されるソウルフードまでを大調査！
街の名店 Best10／相模原のソウルフード／個性派ラーメン／絶品カレー／里山レストラン／非日常のカフェ／ご褒美スイーツ／ほか
『まるごとぜんぶ相模原の本』（ぴあ）
『まるごとぜんぶ相模原の本』（ぴあ）
第2章 相模原のファミリーレジャー
家族でのんびり休日を過ごせるスポットも充実！
好奇心をくすぐる「レジャースポット」／家族で過ごせるプレイスポット「自然公園」／相模原の一年を彩る「イベントカレンダー」／ほか
『まるごとぜんぶ相模原の本』（ぴあ）
第3章 相模原の自然と文化財
趣の異なる４つのさんぽコースで街歩き。おさんぽで相模原の魅力を再発見！
相模湖＆津久井湖 相模原“２大”湖畔を歩く／道保川流域 せせらぎさんぽ／城山湖を目指す 里山散策／ほか
『まるごとぜんぶ相模原の本』（ぴあ）
第4章 相模原の街と人
相模原を盛り上げる名物店主たちが集合！知れば知るほど、ディープな相模原へ。
『まるごとぜんぶ相模原の本』（ぴあ）
第5章 相模原の農業・産業
相模原の農業体験に加えて、老舗酒造やマルシェもチェック！
おいしい相模原産を食べよう！／マルシェでローカルに触れよう／ほか
『まるごとぜんぶ相模原の本』（ぴあ）
ほか、相模原LOVERSへのインタビューでは、相模原市出身の小山慶一郎さんが登場！
また、発売から1年間使えるお得なクーポン特典も！
●『まるごとぜんぶ相模原の本』
https://book.pia.co.jp/book/b10163468.html
●『まるごとぜんぶ相模原の本』コンテンツ
序章 相模原今昔物語
第1章 相模原のグルメ
街の名店 Best10／相模原のソウルフード／個性派ラーメン／話題の絶品カレー／里山レストラン／非日常のカフェ／ご褒美スイーツ／おいしい酒場＆ダイニング／愛されベーカリー／てっぱんみやげ
第2章 相模原のファミリーレジャー
好奇心をくすぐる遊び場が充実「レジャースポット」／家族で過ごせるプレイスポット「自然公園」／子どもから大人まで楽しく学ぶ「知育ミュージアム」／相模原の恵みを体で感じる「アウトドア」／まだある！ 相模原のファミリーレジャースポット／相模原の一年を彩るイベントカレンダー
第3章 相模原の自然と文化財
コース１.相模湖＆津久井湖 相模原“２大”湖畔を歩く
コース２.道保川流域 せせらぎさんぽ
コース３.城山湖を目指す 里山散策
コース４.自然と歴史を満喫 山あいの文化財めぐり
第4章 相模原の街と人
相模原カルチャーを支える名店主
第5章 相模原の農業と産業
おいしい相模原産を食べよう！／２大老舗酒造を訪ねよう／マルシェでローカルに触れよう
◆相模原Column
昭和レトロなグルメスポットへ
陣馬山ハイキングへ出かけよう
芸術の町・藤野のアートスポットへ
相模原が誇る絶品卵が大集結 たまご街道に注目
◆SAGAMIHARA LOVERS Interview
相模原市出身の小山慶一郎さんに聞きました！
◆お得なクーポン / インデックスマップ ほか
『まるごとぜんぶ相模原の本』表紙（ぴあ）
【出版概要】
タイトル：まるごとぜんぶ相模原の本
発行：ぴあ株式会社
発売：2026年3月２7日
定価：1100円（本体1000円＋税）
判型：A4判 108ページ 無線綴じ
書店、CVS、ほかネット書店にて販売。電子版も同日発売。
【Amazon】 https://www.amazon.co.jp/dp/4835645979
【楽天ブックス】 https://books.rakuten.co.jp/rb/18569256/
【BOOKぴあ】 https://book.pia.co.jp/book/b10163468.html