ビームス、「日本遺産オフィシャルパートナーシップ」を文化庁と締結

株式会社ビームス

株式会社ビームス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：設楽洋、以下ビームス）は、2025年9月19日（金）に、日本の文化・伝統の魅力を国内外へ発信し、日本遺産地域の活性化を図る文化庁の取り組み「日本遺産オフィシャルパートナーシップ」を締結し、2026年3月6日（金）に開催された「令和7年度 日本遺産オフィシャルパートナーシップ締結式」に出席したことをお知らせします。

2026年3月6日（金）に執り行われた「日本遺産オフィシャルパートナーシップ」締結式、写真（左）文化庁長官 都倉俊一氏、（右）ビームス 専務取締役 池内光

ビームスは、1976年の創業以来、30以上の多種多様なレーベルを展開し、ファッションのみならず、雑貨、インテリア、音楽、アートなどを取り扱うセレクトショップの運営を通じて、世の中に新たな価値を提案してきました。2016年に始動した事業「BEAMS JAPAN」では、日本の技術や伝統ある名品、こだわりの日本ブランドなど、日本のモノやコトの魅力を国内外に発信しています。

現在は新宿、渋谷、京都をはじめ、2022年以降は、出雲や日光、太宰府といった名所・景勝地へも、地元事業者と共に運営する地域共創型店舗「BEAMS JAPAN GATE STORE（ビームス ジャパン ゲート ストア）」として出店を行い、2026年3月13日現在、全国に11店舗を展開しています。

2025年にはアメリカ・ロサンゼルス（7月）や、フランス・パリ（10月）にて「ビームス ジャパン」のポップアップショップを開催。日本の伝統工芸やモダンカルチャーなどを紹介し、日本の魅力を世界へ伝えてきました。

日本の名所・景勝地への出店を行う「BEAMS JAPAN GATE STOREプロジェクト」による常設一号店、「出雲大社」へ続く表参道・神門通り（しんもんどおり）に位置する「ビームス ジャパン 出雲」2026年3月7日（土）にオープンした「ビームス ジャパン 祇園」

また、ビームスでは、国の重要無形文化財である「久留米絣（くるめがすり）」を、取り入れたエイジレスで普遍的なリラクシングウェア「CATHRI（カスリ）」など、日本のものづくりを軸にしたクリエイションからスタートしたプロジェクト「Calling（コーリング）」も、2026年3月19日（木）から本格始動しました。

日本遺産オフィシャルパートナーシップとは

文化庁とパートナー企業等が相互に協力し、我が国の文化・伝統の魅力の増進や国内外への発信、日本遺産ストーリーの体験・体感に係る取組を推進することで、我が国の有形・無形の魅力ある文化資源への理解を深めるとともに、日本遺産地域の活性化を図ることを目的として実施するものです。

https://japan-heritage.bunka.go.jp/ja/official-partners/

ビームスについて

今年（2026年）50周年を迎えたBEAMSは、1976年、東京・原宿で創業。1号店「American Life Shop BEAMS」に続き、世界の様々なライフスタイルをコンセプトにした店舗を展開し、ファッション・雑貨・インテリア・音楽・アート・食品などにいたるまで、国内外のブランドや作品を多角的に紹介するセレクトショップの先駆けとして時代をリードしてきました。特にコラボレーションを通じて新たな価値を生み出す仕掛け役として豊富な実績を持ち、企業との協業や官民連携においてもクリエイティブなソリューションを提供しています。日本とアジア地域に約175店舗を擁し、モノ・コト・ヒトを軸にしたコミュニティが織り成すカルチャーは、各地で幅広い世代に支持されています。

https://www.beams.co.jp/company/about/





ビームス ジャパンについて

2016年にスタートした、BEAMSが日本の良さや面白さを世界へ発信する事業。日本の技術が光るプロダクト、伝統に裏付けされた各地の名品、モダンカルチャーやアートに加え、こだわりの日本ブランドやオリジナルウエアなどファッションアイテムも集積し、日本のモノやコトの魅力を国内外に発信しています。これまでに兵庫県神戸市、大分県別府市、愛知県名古屋市、福島県などの地方自治体や、異業種の企業ともコラボレーションを行い、店頭イベントに加えて商品開発やガイドブックの発行など、数多くのプロジェクトに取り組んでいます。

BEAMS JAPANは現在、新宿、渋谷、京都、出雲、日光、宮島、神戸、善光寺、舞鶴、太宰府、祇園に11店舗を営業中です。（2026年3月現在）

https://www.beams.co.jp/beams_japan/





Calling（コーリング）

https://www.beams.co.jp/calling/