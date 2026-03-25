太陽鉱工マレーシアのバナジウム精製事業への出資について

JOGMEC

JOGMEC（本部：東京都港区、理事長：高原 一郎）は、太陽鉱工株式会社（以下「太陽鉱工」）がバナジウム精製事業を行うためにマレーシアに設立したTaiyo Koko Malaysia Sdn. Bhd.（以下「太陽鉱工マレーシア」）に対し、14百万マレーシアリンギット（日本円 約5億5,800万円）の出資をいたしました（2026年3月25日、初回出資実行）。

バナジウムは、建築構造材、橋梁、工具等の靱性および硬度が求められる鋼材に使用されます。また、チタンとの合金は航空機やロケットなどにも用いられる重要な原料です。

現在、太陽鉱工マレーシアはマレーシア・パハン州クアンタン市ゲベン工業団地内にバナジウム精製工場の建設を進めています。同社が建設するプラントでは、石油精製所由来の使用済脱硫触媒を原料に五酸化バナジウムを精製します。この際、副産物として酸化モリブデンも生産されます。五酸化バナジウムは日本へ輸出された後、太陽鉱工によってフェロバナジウム等に加工され、特殊鋼を中心とした鉄鋼製品等に使用されます。

太陽鉱工は40年以上にわたり、日本国内において使用済脱硫触媒からのバナジウム精製事業を行ってきました。太陽鉱工が長年掛けて蓄積した技術およびノウハウを海外へ展開する初の試みであり、我が国におけるバナジウムのサプライチェーン強靭化に大きく期待されます。

JOGMECは、金属鉱物資源の安定的な供給を図るため、今後も積極的に金融支援を行っていく方針です。

太陽鉱工の概要

太陽鉱工マレーシアの概要

出資スキーム

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/12624/table/875_1_423683951a985b1b153df48c710c4215.jpg?v=202603250451 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/12624/table/875_2_a9ae0fb27270c819c0e1d2468f346b9c.jpg?v=202603250451 ]

PDF版は以下から

https://prtimes.jp/a/?f=d12624-875-af02c79d40883a1f82a5df5aa22edb18.pdf

リリース本文 :https://www.jogmec.go.jp/news/release/release_01246.html?mid=pr260325JOGMECの公式サイトへ遷移します。