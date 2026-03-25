『人生を変える3つの視点』をテーマに水都国際中学校で講演を実施

ホームコンサルティングソリューションズ株式会社

ホームコンサルティングソリューションズ株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：小林大祐）は、YouTubeチャンネル『不動産アニキの非常識な投資学』で情報を発信している弊社代表の小林大祐が2026年3月17日に、大阪府立水都国際中学校・高等学校（大阪府大阪市、校長：太田晃介）にてキャリア形成に関する講演を行いましたのでお知らせいたします。

本講演では「人生を変える3つの視点」をテーマに、自身の経験や世界の現状を踏まえながら、これからの時代を生きる中学生に向けたキャリア観や価値観について講義を行いました。

■「ゼロから37億円」起業家が伝えた“人生の本質”

不動産アニキこと小林は、元々は一般的な会社員としてキャリアをスタート。その後、地道な副業や試行錯誤を重ね、現在では7社を経営し、総資産37億円を築いた起業家・投資家として活動しています。講演の冒頭では、「成功は特別な才能ではなく、小さな挑戦の積み重ねによって生まれる」と自身の経験をもとに語り、これからの時代を生きていくために必要なことを伝えました。

■テーマは「人生を変える3つの視点」

本講演では、人生を大きく変えるための重要な考え方として、「視野を広げる」、「強みを磨く」、「人を大切にする」という3つの視点が提示されました。

「視野を広げる」という点では、世界には教育の機会が制限されている地域や、自由が制約されている現実があることを紹介。「日本に生まれたこと自体が大きなチャンスである」と伝え、生徒たちに現在の環境を見つめ直す機会を提供しました。

また、生徒自身が考えるワークショップも実施。自分の強みを3つ書き出し、隣の人と共有する、実践型のプログラムを通じて、「自分の可能性に気づくきっかけ」を提供しました。「好き」と「得意」を掛け合わせることが個人の強みになるとし、「一点集中で磨き、仕組み化することで人生は大きく変わる」と強調しました。

講演後半では、成功する人の共通点として「時間の使い方を変える（スマホ時間を投資時間へ）」、「学びと実践を繰り返す」、「人との信頼関係を大切にする」など、“時間の使い方”と“人との関係性”が未来を変えるという考え方について講義を行いました。

講演の最後に小林は、「人生に決められたレールはない。挑戦できる環境があること自体が価値であり、行動すれば未来は変えられる」と語り、生徒たちに新たな一歩を踏み出すことの大切さを伝えました。

■生徒からは実践的な質問が多数、会場は大きな盛り上がりに

講演後の質疑応答では、生徒たちから積極的に手が挙がり、将来のキャリアや投資、事業に関する具体的かつ実践的な質問が相次ぎました。

「ゲーム開発を目指しているが、もし100万円あったら何に使うべきか」や「株式投資を始める際のコツ」、「事業に挑戦したいが一歩踏み出す勇気が出ない」といったキャリア形成に関する質問に加え、「ドローンを活用した物流事業の可能性」など、すでにビジネスアイデアを持つ生徒からの相談も見られました。

さらに、「37億円の資産を築いた後も不安はあるのか」といった経営者の本質に迫る問いや、「5,000万円を貯めるにはどうすればよいか」「所有している不動産を持ち続けるべきか」といった、実践的な資産形成・不動産に関する質問も寄せられ、会場は大いに盛り上がりました。

中学生とは思えないほど主体的でレベルの高い質問が飛び交う中、講演は終始活気に満ちた双方向型の学びの場となりました。

◼️ 大阪府立水都国際中学校・高等学校について

水都国際中学校・高等学校は、国際社会でリーダーシップを発揮し活躍するための英語による優れたコミュニケーション能力の習得と、自国の伝統や文化に根ざした国際理解教育に重点を置いた教育活動を通じ、 地球的視野に立って行動するための態度・能力を育成し、大阪の産業の国際競争力の強化及び大阪における国際的な経済活動の拠点の形成に寄与する人材を育てることを目的として開設された学校です。 また水都国際中学校・高等学校は2020年度から高校2.3年次において国際バカロレア・ディプロマ・プログラムを導入しており、大阪府の公立学校として初めての認定校です。

学校名： 大阪府立水都国際中学校・高等学校

所在地： 大阪府大阪市住之江区南港中３丁目７－１３

校 長： 太田 晃介

HP： https://osaka-city-ib.jp/

◼️ ホームコンサルティングソリューションズ株式会社 代表取締役 小林大祐 コメント

今回、水都国際中学校の皆さんにお話しする機会をいただき、非常に有意義な時間となりました。中学2年生というこれから多くの選択肢に触れていくタイミングで、「人生を変える視点」をお伝えできたことを嬉しく思います。

講演では、特別な才能がなくても小さな挑戦の積み重ねによって人生は大きく変えられるということ、そして日本という恵まれた環境にいるからこそ挑戦する価値があるということをお伝えしました。

生徒の皆さんが真剣に話を聞き、自分の強みについて考え、積極的にワークに取り組んでくれた姿がとても印象的でした。

質疑応答では、たくさんの学生に手を挙げて頂き、経済や事業作りなどに関する具体的でレベルの高い質問を頂き驚きました。彼らの姿を見ていて日本の未来は明るいと、強く感じる一日になりました。

これから先、自分の「好き」と「得意」を大切にしながら、一歩ずつ挑戦を重ねていってほしいと思います。今回の講演が、何か一つでも行動を変えるきっかけになっていれば嬉しいです。今後の皆さんの成長と挑戦を心から応援しています。

「不動産アニキの非常識な投資学」https://www.youtube.com/@hudousananiki_kobayashi

○ホームコンサルティングソリューションズ株式会社 代表 小林大祐について

1976年6月7日生まれ。富士ゼロックス系入社。富士ゼロックス本社に異動し、プリンター・企業の業務改善のコンサル営業を

担当。27歳の時に兼業としてマンション1室を購入し不動産経営を始める。マンション1室の改装で、同じ工事内容の見積り金額が330万円から60万円と、業者によって差があることに衝撃を

受け、リフォームコスト削減の手法とノウハウを積み上げる。

2005年、多数のリフォーム工事や大規模修繕コスト削減の実績をもとに、不動産経営者向けのコンサルティングを展開する

ホームコンサルティングソリューションズ創業。100人規模の不動産経営者コミュニティ「大家さんのための満室経営実践会」を運営。

YouTubeチャンネル『不動産アニキの非常識な投資学』を2023年11月から開始し、「不動産アニキ」として親しまれています。これまで積み上げた不動産経営ノウハウをもとに「不動産業者からは聞けない話が学べる」と人気を集めており、2025年11月には登録者数10万人を突破しました。

YouTube：

「不動産アニキの非常識な投資学」

https://www.youtube.com/@hudousananiki_kobayashi

SNS X：@Daisuke19760607

■著書

『不動産投資・賃貸経営で利益を残す! リフォームコスト削減ノウハウ虎の穴』（筑摩書房）

『2035年 増える富・消える富の見分け方 インフレ地獄を生き抜く資産戦略』（KADOKAWA）

■メディア掲載・出演実績

日経ビジネス、地主と家主、全国賃貸住宅新聞、住宅新報web、月刊オーナーズ、マイナビニュース、The INNOVATOR、THE Leader、GOETHE(ゲーテ)、みんかぶマガジン、月刊ビジネスチャンス、マネーポストWEB、まいどなニュース、UNICORN、サードニュース、フィナシー、おもしろ動画専門ニュースサイト「オモーション」、ReHacQ、TBS『ジョンソン～億超えのお宝を探せ！豪邸トレジャーハンター～』、Shibuya Cross-FM『渋谷ボイス』、千葉テレビ『ダイヤモンド★コレクション プロだけが知っている3つの我流』、MBS『20秒後に買いたくなるアート』

【会社概要】

会社名：ホームコンサルティングソリューションズ株式会社

所在地：

［本社］愛知県名古屋市名東区宝が丘288番地センチュリーコート宝が丘106

［関東オフィス］神奈川県川崎市中原区小杉町3-1501-2 プラウドタワー武蔵小杉4502

会社URL：https://hcs20061.xsrv.jp/hcs/

業務内容：収益不動産に特化した家主、大家の為の「コスト削減サービス」の展開

自らの賃貸経営ノウハウに基づく「セミナー、DVDコンテンツ」による知識・ノウハウ供与

不動産賃貸業

代表：代表取締役 小林大祐

設立：2005年4月

※小林大祐の取材や出演依頼等を受け付けております※