Viettel Cyber Security、「Globee Awards 2026」サイバーセキュリティ部門で6冠受賞――AI駆動型セキュリティ技術が世界に認められる

Viettel Cyber Security Company

AIを活用した先進的なセキュリティソリューションを手がけるViettel Cyber Security（VCS）は このたび、「Globee Awards 2026（サイバーセキュリティ部門）」にて6つの賞を受賞いたしました。

今回の受賞は、単なる結果にとどまらず、VCSがこれまで積み重ねてきた技術開発への真摯な取り組みと、AI駆動型セキュリティソリューションの展開に向けた歩みが、その実力として広く認められた結果です。

さらに特筆すべきは、VCSが応募したすべての製品で受賞率100％を達成したという点です。今年度の表彰において、ノミネートされた全製品が認定を受けたのはVCSのみであり、ベトナム企業として唯一の受賞企業となりました。

SOCの中核機能において、2つのゴールド賞を受賞

6つの受賞のうち、VCSは以下の主要分野において2つのゴールド賞を受賞しました。

・AIを活用したインシデント対応および管理

・セキュリティオペレーションセンター（SOC）

この結果は、VCSのSOCプラットフォームが持つ実力を改めて証明するものです。企業が日々直面するサイバー脅威に対し、早期検知・迅速対応・継続的な監視を可能にするSOCの仕組みは、VCSが長年にわたって磨き上げてきた中核技術です。

AIと自動化をプラットフォームに深く組み込むことで、VCSは企業のセキュリティ運用そのものを支える存在として進化し続けています。

AIを活用したサイバーセキュリティ分野における能力拡大

ゴールド賞に加え、VCSは以下の4分野でシルバー賞を受賞しました。

- 脅威インテリジェンス（TI）向けAI技術- 脆弱性診断および管理（VAPT）向けAIツール- 最優秀AI脅威検知ソリューション- マネージド検知・対応（MDR）

これらの受賞分野を見渡すと、VCSがサイバーセキュリティの一点に特化した企業ではなく、脅威の予測から検知・対応・復旧まで、セキュリティライフサイクル全体をカバーできる総合的な力を持つプロバイダーであることがよくわかります。

安全でレジリエントなデジタル社会の実現に向けた取り組み

今回のGlobee Awardsでの評価は、VCSがグローバルなサイバーセキュリティ市場において確かな存在感を示しつつあることの表れです。その背景には、研究開発への継続的な投資と、現場で培われた実践知の蓄積があります。

VCSのチームは、ゼロデイ脆弱性の研究、ペネトレーションテスト、大規模インシデント対応といった高度な領域で豊富な経験を持つ専門家たちで構成されています。彼らは日々、理論だけでなく実際の攻撃・防御の現場で知識を磨いており、それがVCSの製品とサービスの品質に直結しています。

サイバー脅威はますます巧妙になり、その影響も広がっています。こうした時代だからこそ、後手に回らない「プロアクティブなセキュリティ」の重要性は増すばかりです。

VCSは今後も、ベトナム国内にとどまらず世界の企業と手を携えながら、セキュリティの強化・リスクの低減・そして人々が安心して活躍できるデジタル環境づくりに貢献してまいります。

Viettel Cyber Securityの日本における総代理店

株式会社CyberZEAL

Email: info@cyberzeal.jp

Web: https://www.cyberzeal.jp/