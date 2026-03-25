多様な芸術の学びを支える体制をさらに強化　～京都芸術大学2026年度 新たに39名の講師陣が着任～

学校法人 瓜生山学園 京都芸術大学

京都芸術大学は、2026年度に、通学課程および通信課程において、新たに39名の講師が着任することを決定しました。



※通学課程32名、通信課程7名の予定



通学課程に約5,000名、通信課程に約18,000名の計23,000名の学生が在籍し、私立大学通信課程として最大規模を有する京都芸術大学では、新年度にあわせて新たな講師陣を迎えるとともに、通学課程に「学習支援・教育開発センター」を新設します。





通学・通信それぞれの学びの特性を踏まえ、学生の多様な学び方に対応する教育体制の充実を図ります。通信、通学それぞれの学びの環境をさらに育む

大学における芸術教育は長らく、対面での指導を前提としてきましたが、本学で学ぶ学生の年齢や居住地、生活環境は年々多様化しています。



京都芸術大学では、1998年に芸術大学として日本で初めて4年制の通信課程を設置して以来、通信課程と通学課程を併設する教育体制のもと、距離や時間の制約に左右されず、芸術を学び続けられる環境づくりに取り組んできました。



本学が重視しているのは、同じ場所に集まることそのものではなく、制作や表現をめぐる対話とフィードバックが継続的に行われることです。

通学課程では、教室での対面授業に加え、プロジェクト型の授業やワークショップを通して、作品の制作や発表に取り組みます。また通信課程では、オンラインによる個別講評やコミュニケーションを通じて、作品の完成だけでなく、制作過程や思考の流れを共有し、学生ひとり一人との対話と作品作りをサポートしています。



通信・通学にかかわらず、それぞれの学びの特性に応じたカリキュラムの枠組みと評価の方針を設けることで、学び方の違いにかかわらず表現の質に向き合う教育を目指しています。

芸術の学びを現場で支える講師陣

この学びの環境を実際の教育現場で支えているのが、各分野で実践経験を積んできた講師陣です。

作家、デザイナー、演奏家、研究者など、多様な分野で活動してきた教員が、通信課程・通学課程のそれぞれで指導にあたっています。

完成した作品のみを評価するのではなく、制作に至るまでの試行錯誤や思考の過程を重視した講評を行うことで、学生一人ひとりが自身の表現を言葉にし、深めていくことを大切にしています。

特に新年度、通学課程では、学生の多様な学びを支える「学習支援・教育開発センター」を新設します。

センター長には教育方法学・大学教育学を専門とする松下佳代教授を迎え、デジタル活用の拡大など高等教育をめぐる環境が変化するなかで、学生ひとり一人の学びを支える相談体制や支援プログラム、また留学生の日本語サポートなど学習支援プログラムなど、学生ひとり一人が主体的な学びを実現できる環境作りを進めます。

関連リリースURL：https://www.kyoto-art.ac.jp/news/press/1588



新年度から新たに加わる39名の講師陣は、こうした新たな教育支援体制のもとで、分野や活動領域こそ異なりますが、学生一人ひとりの表現と探究を支え、学びを深める姿勢を大切にしています。

新年度の教育を担う講師陣（39名）

以下、新任講師の中から、通学課程3名、通信課程1名のコメントを紹介します。（五十音順）

伊藤雅子（いとう まさこ）

舞台芸術学科 准教授

東京造形大学デザイン学科卒業、岐阜女子大学大学院文化創造学研究科修了。演劇・ミュージカル・ダンス・オペラなど幅広く活動する。主な受賞に、第33回伊藤熹朔賞新人賞、第15回・17回読売演劇大賞優秀スタッフ賞、第41回伊藤熹朔賞本賞、第49回紀伊國屋演劇賞個人賞、第29回読売演劇大賞最優秀スタッフ賞。日本舞台美術家協会副代表理事。

［伊藤先生よりコメント］

先生というよりは、人生の先輩の1人として学生の皆さんと接することが出来ればと思っております。舞台に正解はありません。同様に人生にも正解はありません。だからこそ、学生の皆さんには、”夢” を持ち続ける人であってほしいと常々思っております。

奥出 成希（おくで せいき）

大学院芸術研究科 芸術環境専攻 教授

ゲームボーイ、スーパーファミコンの時代からゲーム制作の業務に携わってきたプログラマー。その後、専門学校／大学での教員としてゲーム制作技術の指導を行う。制作を担当した主な作品は、カエルの為に鐘は鳴る（GB:1992）、ファイアーエムブレム紋章の謎（SFC:1994）など。

［奥出先生よりコメント］

勉強も制作も研究も丁寧に、時間を使って取り組むことを心がけてください。技術はあとから付いてきます。現在は特に、生成AIによる大きな変化がもたらされています。その技術に飲み込まれるのではなく、使いこなすための勉強を行っていきましょう。私も一緒に取り組んでいきたいと思っています。

小波一平（こなみ いっぺい）

キャラクターデザイン学科 専任講師

横浜国立大学教育人間科学部卒業、横浜国立大学大学院教育学研究科修了。2016年、ストーリーマンガ『あしたの天気はロボメシア』で第79回小学館新人コミック大賞児童部門佳作。2018年、絵画作品『月の写像』で第14回世界絵画大賞展遠藤彰子賞。絵画分野の主な展覧会に『Gottani展（2017年、仲通りギャラリー）』など。2017年より読み切りマンガやパンフレット等のマンガを中心に活動、漫画賞を多数受賞。

［小波先生よりコメント］

創作物の評価はすぐに得られないことの方が多いです。しかしながら発表を続けていなければチャンスは訪れません。発表を続けるために大事なのは、余計なことを考えずに目の前の作品に打ち込むこと。学生の皆さんには、初心を大切に頑張ってほしいです。

林 律子（はやし りつこ）

文化コンテンツ創造学科 食文化デザインコース 専任講師

早稲田大学第一文学部文学科を卒業後、出版社に勤務。『料理王国』『料理通信』『dancyu』など食専門誌の編集部に在籍し、25年以上従事。和酒及び酒を取り巻く地域の食文化の探究をライフワークとし、現在は企画会社で食関連ビジネスのプロジェクトにも携わる。得意テーマは酒、酒と食、発酵、パン、地域の食、食の職。

［林先生よりコメント］

食文化は先人が紡いできた日々の営みの集積であり、その時代の価値観や社会背景などとも有機的に繋がってます。ときめきと浪漫に満ち溢れ、知れば知るほどに深みにはまる。未来に生きる人は我々の「今」をどう捉えるでしょうか？ 一緒に探求しましょう。

多様な学び方と並走する芸術教育へ

京都芸術大学が通信と通学を併設しているのは、多様な人生の中で、それぞれのタイミングや環境に応じて、芸術と向き合い続けられる学びの場をつくるためです。

キャンパスで仲間と、あるいは働きながら、家庭と両立しながら、そして遠方から学ぶ学生も含め、多様な背景をもつ学生たちが芸術に向き合える環境を目指しています。



本学は新年度も講師陣とともに、通信・通学という枠を越えて、芸術教育のあり方を探求していきます。

■京都芸術大学について

国内最大規模の芸術大学として通学課程、通信教育課程を合わせ、国内外から23,000名を超える多様な年齢層の意欲的な学生が集まる教育機関です。芸術を通して社会で必要な力を育成しています。芸術を学んだ学生が社会を変える「藝術立国」を教育目標に掲げ、通学課程では特に"社会と芸術"の関わりを重視した芸術教育を推進。企業や自治体などが抱える課題を、学生たちがアート・デザインの力で解決する「社会実装プロジェクト」を年間100件以上実施しています。学科を超えたグループワークや実際の仕事を通して、社会性を備えた表現者を育成しています。

所在地：〒606-8271 京都府京都市左京区北白川瓜生山町2-116

URL：https://www.kyoto-art.ac.jp/