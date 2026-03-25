ゲーム会社の技術が製造業DXを加速

元気株式会社

元気株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：堀越水軌）は、株式会社荏原製作所（本社：東京都大田区）が推進する製造DXプロジェクト「EBARA-D3(TM)」において、ゲーム開発技術を活用した「人を主役としたデータ化」に技術協力を行っています。

このたび同プロジェクトが、一般社団法人 日本データマネジメント・コンソーシアム（JDMC）が主催する「データマネジメント賞2026」および、一般社団法人日本オムニチャネル協会が表彰する「DXイノベーション大賞2025」を受賞しました。

EBARA-D3(TM)は、製造現場の設備、工程、そして作業者の動作などをデータとして統合的に管理するデジタル基盤です。熟練技能者の知識や作業ノウハウといった暗黙知を可視化し、技能伝承や人材育成に活用する製造DXの取り組みとして評価されています。

当社は、長年のゲーム開発で培ったリアルタイム3D技術やシミュレーション技術を活用し、本プロジェクトに技術協力しています。ゲーム開発ではキャラクターの動作や行動をリアルタイムに表現・分析する技術が発展しており、これらの技術は製造現場における作業理解や技能可視化にも応用することができます。

これにより、作業者の動作や作業プロセスをデータとして記録・可視化し、従来は言語化が難しかった熟練技能をデータとして蓄積することで、技能伝承や作業改善、人材育成に活用することが可能になります。当社は今後も、ゲーム開発で培ったリアルタイム3D技術やインタラクティブ技術を産業分野へ応用し、人の技能や経験をデータとして活用する新しいDXの実現に取り組んでまいります。

※荏原製作所は、ポンプや半導体製造装置をはじめとし、コンプレッサ・タービン、冷熱機械、送風機、廃棄物処理施設の設計・建設・運営管理などを展開する、産業機械メーカです。

元気株式会社について

元気株式会社は、家庭用ゲームソフトの開発を中心に、リアルタイム3D技術やオンラインゲーム開発で培ったネットワーク技術の研究開発を行ってきました。

当社は、リアルタイム通信技術、サーバーシステム開発、バックエンドシステム構築など、大規模なオンラインサービスを支える技術基盤を強みとしています。

これらの技術を活用し、近年では製造業などの産業分野においても、データの収集・統合・可視化を支えるシステム開発やデジタルツイン関連ソリューションの開発に取り組んでいます。

「Beyond the game, beyond the industry」

会社情報

元気株式会社

所在地：〒164-8721 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー

代表者：代表取締役社長 堀越 水軌

ＵＲＬ：https://www.genki.co.jp/

問合先：newbiz_info@genki.co.jp