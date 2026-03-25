【札幌グランドホテル】GWスペシャルバイキング 早割キャンペーン実施中　開催期間：2026年4月25日（土）～5月10日（日）

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：荒井 幸雄）が経営する、札幌グランドホテル（札幌市中央区、総支配人：長瀬 隆則）は、2026年4月25日（土）～5月10日（日）まで、東館1階 ノーザンテラスダイナーにて「GWスペシャルバイキング」を開催いたします。

毎年ご好評いただいている「GWスペシャルバイキング」。シェフが目の前で仕上げるライブクッキングも充実の人気のバイキングです。今年は4月5日（日）までのご予約で、ランチ・ディナーバイキングの大人料金が通常価格より\500引きになる早割キャンペーンを実施しております。さらにディナーバイキングでは、5月5日（火・祝）のこどもの日限定で、前日までのご予約に限り小学生以下のお子様は無料でご利用いただける特典もご用意。また、コック帽のプレゼント付きでパンケーキをチョコペンやトッピングでデコレーションをするなど、シェフ気分を味わえる「キッズシェフ体験」ができる企画も初登場いたします。

お子様から大人まで、世代を問わずお愉しみいただけるスペシャルバイキング。ぜひ早期予約の上、お得に美味しい時間をお過ごしください。

札幌グランドホテルは、故秩父宮殿下提唱のもと、政財界の応接室、市民の社交場として1934年に誕生し、北海道初の本格的洋式ホテルとして、西欧文化の窓口という役割を担ってまいりました。これからも世代を超えて愛されるホテルを目指し、皆様により豊かな時間をご提供できるよう、歩み続けてまいります。

GWスペシャルバイキング 概要

ご利用店舗：ノーザンテラスダイナー（東館1階）

開催期間：2026年4月25日（土）～5月10日（日）まで

早割キャンペーン受付期間：～2026年4月5日（日）まで

お客様からのご予約・お問い合わせ：011-261-3376（食堂予約係） ※以下価格は全て税・サ込

●GWスペシャルランチバイキング

4月5日（日）までの早期割引料金：大人 \5,000

通常料金：大人 \5,500 / 小学生 \2,800 / 4歳～未就学児 \1,400 / 3歳以下無料

ご利用時間：11:30～14:30

メニュー例：

・北海道産黒毛和牛のローストビーフ オニオンソース

・北海道産グリーンアスパラガスと厚切りベーコンのプランチャーグリル 他

●GWスペシャルバイキングディナーバイキング

4月5日(日)までの早期割引料金：大人 \7,500

こどもの日特典：5月5日（火・祝）は小学生以下のお子様が無料

※こどもの日特典利用は前日までの要予約

通常料金：大人 \8,000 / 小学生 \4,000 / 4歳～未就学児 \2,000 / 3歳以下無料

ご利用時間：17:00～18:30入店まで

メニュー例：

・北海道産黒毛和牛のローストビーフ オニオンソース

・ハーブでマリネした白身魚のアクアパッツァ風

・オリーブとドライトマトの焼き立てフォカッチャ

・北海道産帆立貝のベーコン巻きとじゃが芋のブロシェット

・抹茶と苺の絞り立てモンブラン 他

新登場！キッズシェフ体験＆ミニパフェライブ

パンケーキをチョコペンやトッピングでデコレーション。

コック帽のプレゼント付きでシェフ気分を体験。

ソフトクリームでミニパフェを作る実演もお愉しみいただけます。

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

グランビスタ ホテル＆リゾートは、北海道で初めての本格的洋式ホテルとして誕生した北の迎賓館・札幌グランドホテルを有し、全国各地にシティホテル、ビジネスホテル、温泉旅館、総合海洋レジャー施設、ゴルフ場、ハイウエイレストランなどの施設運営を通じ、ホテル運営受託事業を展開、地域とともに歩んでいます。



企業名：株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

所在地：東京都千代田区内神田2-3-4 S-GATE大手町北5F

創立：1958年8月27日

資本金：1億円

代表取締役社長：荒井 幸雄

TEL：03-5209-4121（代表）

URL：https://www.granvista.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/granvista.co.jp

X：https://twitter.com/granvistaTW

Instagram：https://www.instagram.com/granvistahotelsandresorts/



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札幌グランドホテル

札幌グランドホテルは、故、秩父宮殿下提唱のもと、政財界の応接室、市民の社交場として1934年に誕生し、「北海道初の本格的洋式ホテル」として、西欧文化の窓口という役割を担い続けております。1951年5月に北海道初の政府登録国際観光ホテルとなり、1978年6月には日本初のベルパーソン（女性）が登場するなど、常に時代の先駆者として歩み続けております。



※札幌グランドホテルは、グランビスタ ホテル＆リゾートのグループ施設です。



名称：札幌グランドホテル

所在地：〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西4丁目

開業：1934年12月11日

構造：地上17階・地下2階

客室数：494室・1,004名

URL：https://grand1934.com/

Facebook：https://www.facebook.com/grand1934

X：https://twitter.com/SapporoGrand

Instagram：https://www.instagram.com/sapporograndhotel/