既設建物の省エネを実現する次世代型エネルギーマネジメントシステム「Familia ENERGY」の共同販売を開始

株式会社アイネット

株式会社アイネット（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：佐伯 友道、以下「アイネット」）は、独自のIoT技術を活用したソリューションでスマートソサエティ（省エネルギーや効率化、安心・安全な社会）の実現を目指す株式会社ハウディ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：浅田 風太、以下「ハウディ」）と協働し、既設建物の省エネルギー運用を実現する次世代型エネルギーマネジメントシステム（以下「EMS」）「Familia ENERGY*」の共同販売を開始します。

*) Familia ENERGY：株式会社ハウディが開発したサービス

１．背景と目的

設備の老朽化や24時間営業店舗の増加に伴う非効率的なエネルギー管理が課題となる一方で、従来のEMSは導入コストが高く大規模な配線工事が必要で導入の障壁となっていました。

本課題を解決するため、資本業務提携先であるハウディと協働し、「建物はそのまま、エネルギー効率を最大化する」次世代型EMS「Familia ENERGY」の共同販売を開始しました。

２．「Familia ENERGY」の主な特徴

・データドリブンな自動制御による「エネルギーの無駄ゼロ」の実現

IoTデバイス、クラウド、アプリが一体となり、「空間センシング（人の増減の分析）」と「電力量監視（空調設備の使用状況）」のデータを連携し、リアルタイムに空調設備の出力を最適に自動制御し、エネルギーの無駄を限りなくゼロに抑え、電気代の削減を支援します。

・ 既設の建物へ「そのまま」、低コスト、短期間で導入可能

広域無線通信LoRa *に対応したセンサーや、既存リモコンに有線接続する空調コントローラーを活用します。大規模な配線工事や設備工事が不要となり、これまで導入が困難だった既設の施設や中小規模施設においても、低コストかつ短期間で次世代型EMSを導入できます。

*) LoRa：低消費電力で長距離通信（広域）を可能にする、IoT向けの無線通信技術（LPWA）

３．完全成果報酬型の料金モデル

本サービスは、省エネに成功した金額の一部のみを報酬としていただく「完全成果報酬型」にて提供します。料金算出の仕組みは以下の通りです。

・ベースラインの算出

過去3年分の電力使用量データを加重平均し、1～2ヶ月程度のトライアル期間を基準として算出された「使用電力係数」に基づき、電力使用量のベースラインを推定・設定します。

・省エネ達成金額の算出

導入後の空調設備の使用電力を後付けセンサーで計測し、設定した「ベースライン」と「実測値」の差分から「省エネ達成金額」を計算します。この達成金額に応じた成果報酬*をいただきます。

*)原則として省エネ達成金額の50％を成果報酬として受領します。割合はお客様の状況に応じて異なる場合があります。

・初期導入費用はゼロ

成果報酬以外の料金は発生しないため、お客様は初期投資のご負担なく導入いただけます。

４．主な対象施設

・大型施設（体育館、スーパー、ホームセンターなど）

大空間を有する施設では、CO2濃度や来場者数に合わせて換気や空調を最適化することで大幅な省エネ効果が期待できます。

・24時間営業店舗や無人施設（コンビニ、ホテル、24時間ジム、レンタルサポートなど）

夜間の来客が少ない時間帯でも設備を完全には停止できないため、自動制御による効率化が大きなメリットになります。

・工場などの製造現場

半屋外の場合は空調制御よりも、電力センサーによる消費電力の可視化とデマンド調整が主な用途となります。さらに稼働状況をモニタリングすることで業務改善にもつなげられます。

・その他（オフィスビル、商業施設、病院など）

従来EMS導入のハードルが高かった既設の施設でも、無線アダプタを活用することで配線工事を最小限に抑え、段階的な省エネ施策を実行できます。

＜ハウディの概要＞

会 社 名：株式会社ハウディ

所 在 地：東京都中央区日本橋堀留町1-4-2

事 業：スマートソサエティに関するシステムの企画、開発、制作、販売、運営及び管理

公式サイト：https://haudi.jp/

＜アイネットの概要＞

会 社 名：株式会社アイネット

所 在 地：横浜市西区みなとみらい5-1-2 横浜シンフォステージ ウエストタワー13階

事 業：情報処理サービス、システム開発サービス、システム機器販売

公式サイト：https://www.inet.co.jp/