Plug and Play Japan、オリックス生命保険株式会社とパートナーシップを締結

Plug and Play Japan株式会社

Plug and Play Japan株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：ヴィンセント・フィリップ、以下 Plug and Play Japan）は、オリックス生命保険株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 片岡 一則、以下 オリックス生命）と、Insurtech領域におけるイノベーション創出およびDX推進を目的としたパートナーシップを締結したことをお知らせします。

【背景】

我が国の生命保険業界は、諸外国と比較して産業やサービスの面で成熟度が高く、また磐石な法規制の仕組みなどを特徴として抱えながらも、昨今のデジタル技術の進展や顧客ニーズの多様化により、DX推進と組織・人材育成の重要性が高まっています。

今回のパートナーシップ締結により、これまで大手保険会社と160社を超えるスタートアップを繋いできたPlug and Play JapanのInsurtech領域におけるオープン・イノベーション支援の経験に、オリックス生命が培ってきた保険事業における専門的実務知見、IT活用による業務改革などの新しい価値提供実績を組み合わせ、より一層お客様にご満足いただくため、商品開発やリスク引き受け、支払査定などの各事業機能におけるDX推進を目指します。

【目指す取り組み】

本パートナーシップでは、世界60拠点以上にまたがるPlug and Playのグローバルプラットフォームを活用し、主に以下の取り組みを推進します。

・DX推進を目的とした世界中からのスタートアップ探索

・DX推進人材向け育成コンテンツの提供

・最新のグローバルInsurtech業界からのインサイト共有と業務効率推進への実装支援

・専任チームによる伴走支援

今後も、Plug and Play Japanは、パートナー企業とスタートアップを繋ぐオープン・イノベーションのエキスパートとして、保険業界における新たな価値基盤の創出に貢献していきます。

オリックス生命保険株式会社について

オリックスグループのオリックス生命保険株式会社は、生命保険事業を通じてお客さまに寄り添う保障とサービスを提供しています。シンプルでわかりやすく、合理的な保障をコンセプトとした商品開発により、保有契約件数は約472万件にのぼり、多くのお客さまにお選びいただいています。お客さまにより一層ご満足いただくため、先端技術やグローバルな知見などを積極的に取り入れ、既存の枠にとらわれない新たな価値創造に挑戦しています。

Plug and Playについて

Plug and Playは、スタートアップ・大企業・投資家・アカデミア・官公庁／自治体をつなぐ世界最大級のイノベーションプラットフォームで、シリコンバレーに本社を構え、東京・京都・大阪を含む世界60拠点以上に展開しています。

グローバル550社以上の大企業パートナーに対し、スタートアップ探索からイノベーション戦略、事業化支援まで伴走支援を提供するとともに、アクセラレーターおよびベンチャーキャピタルとして年間250社以上のスタートアップへ投資を行っています。

【Plug and Play Japan 会社概要】

名称：Plug and Play Japan株式会社

所在地：東京都渋谷区道玄坂1丁目10－8 渋谷道玄坂東急ビル1F

代表者：代表取締役社長 ヴィンセント・フィリップ

URL：https://japan.plugandplaytechcenter.com

設立：2017年7月14日