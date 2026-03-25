休暇村越前三国、「越前和紙の紙漉き体験と越前織チロルリボン工場　福井の地場産業巡りツアー」を販売　～3月25日、福井の伝統工芸に触れられるシャワー付き和洋室がオープン～

一般財団法人休暇村協会モニターツアーの様子（越前織チロルリボン工場）

越前加賀海岸国定公園に位置するリゾートホテル「休暇村越前三国」（所在地：福井県坂井市三国町崎15-45 総支配人：松本清司）は、越前和紙や越前漆器といった伝統工芸技術をお部屋の随所に取り入れたシャワー付き和洋室を３月25日オープンするのに合わせて、福井の地場産業に触れるバスツアーを企画・販売します。

◆福井の伝統工芸を随所に使った客室

＜2026年3月25日オープン シャワー付き和洋室＞

趣向が異なる3種類のお部屋をご用意。お部屋の随所に越前和紙や越前漆器など福井の伝統工芸を使用しています。お部屋ごとに越前和紙の模様も異なります。

＜2024年3月オープン 越前織和室／2024年1月オープン ふくい材木和室＞

休暇村の立地する坂井市にある織ネーム（ブランドタグ）の製造メーカー「松川レピヤン」、日本初の不燃木材を開発した企業「セルフネン社」とのコラボルームです。

2026年3月25日オープン シャワー付き和洋室2024年3月オープン 越前織和室2024年1月オープン ふくい木材和室

〇越前織和室・松川レピヤンについて〇

https://www.qkamura.or.jp/echizen/blog/detail/?id=90396

〇ふくい木材和室・セルフネン社について〇

https://www.qkamura.or.jp/echizen/blog/detail/?id=89875

◆休暇村越前三国オリジナルバスツアーモニターツアーの様子

ツアー販売に先立ち、2026年２月、福井県観光連盟・福井県通訳士協会・DMOさかい観光局・越前市観光協会・休暇村協会の職員、カナダ・フランス出身者を含む10名でモニターツアーを実施し、意見をブラッシュアップさせた企画として商品化しました。

【モニターツアーのアンケートより（抜粋）】

・手軽に本格的な紙漉き体験ができて楽しかった

・お買い物の時間がもっと欲しかった

・車の運転ができない外国人にはツアーで周遊できるのはありがたい

・伝統産業、経済、地理が学べ、従来の観光地めぐりと明確な違いがあった

【モニターツアーの様子】

越前織チロルリボン工場タケフナイフビレッジ紙の博物館

◆休暇村越前三国オリジナルバスツアー

「越前和紙の紙漉き体験と越前織チロルリボン工場 福井の地場産業巡りツアー」

国内最大のシャトル機器を使った越前織チロルリボン工場の案内付き見学や、1500年の歴史を持つ和紙の紙漉き体験など伝統技術に触れる学びがあるツアーです。

＜実施日＞ ２０２６年７月１６日（木）・９月１０日（木）より各2泊3日

＜料 金＞ ２泊５食４８,０００円～（税込）

＜行 程＞ １日目：各自チェックイン 夕食：ビュッフェ

２日目：朝食後休暇村出発（９:００）→越前織チロルリボン工場（案内付き見学）→古志の国愛山荘（昼食）→越前和紙の里・紙の文化博物館見学→越前和紙の里・パピルス館（紙漉き体験）→うるしの里会館（漆器や雑貨のお買い物）→休暇村帰着（17：00頃）

３日目：朝食後各自チェックアウト

＜募集人員＞２０名（定員になり次第締切） ＜最少催行人数＞１０名

＜添 乗＞ 添乗員同行 ＜貸切バス会社＞旭観光バス

＜ＵＲＬ＞

https://www.qkamura.or.jp/qkamura/489/menu.asp?id=echizen&ty=lim&plan=1428(https://www.qkamura.or.jp/qkamura/489/menu.asp?id=echizen&ty=lim&plan=1428)

東京都知事登録旅行業第2-4968号 総合旅行業務取扱管理者 野口新之介

◆休暇村越前三国

東尋坊から車で約５分。日本海沿いの高台に位置するリゾートホテル。広大な芝生広場が広がり、全客室、レストラン、ロビー、露天風呂から日本海が眺められます。

＜施設概要＞

所在地 ：〒913-0065 福井県坂井市三国町崎１５-４５

総支配人：松本清司

客室数 ：全70室（定員２１４名）

和洋室21室、洋室19室、和室30室

施設構成：天然温泉（ナトリウム・カルシウム塩化物泉・大浴場／露天風呂）、レストラン、売店

広間、会議室、電気自動車充電駐車場

付帯施設：越前三国オートキャンプ場、プール

ＴＥＬ ：0776-82-7400

ＵＲＬ ：https://www.qkamura.or.jp/echizen/

休暇村越前三国 外観休暇村越前三国 外観、プールアウトドアリビング

◆自然にときめくリゾート 休暇村

日本の景色を代表する国立公園・国定公園など優れた自然環境の中にあるリゾートホテル。3５か所ある休暇村は、「自然にときめくリゾート」のコンセプトのもと、地元の食材を活かした料理や、地域の自然、文化、歴史とのふれあいプログラムなど、その土地ならではの魅力にふれる場を提供し、すべてのお客様に心が自然にときめくひとときをお届けします。