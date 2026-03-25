【MAYSON GREY(メイソングレイ)】2026年3月26日(木)より40周年記念POP UP STOREを京王百貨店新宿店にて開催

株式会社ジャヴァコーポレーション

株式会社ジャヴァコーポレーション(神戸市中央区/代表取締役社長 浅見 幸正)が運営するレディースブランド「MAYSON GREY(メイソングレイ)」は、３月２６日（木）～４月８日（水）までの期間、京王百貨店新宿店３階イベントスペースにてPOP UP STOREを開催いたします。期間中はオリジナルのノベルティ特典もございます。

POP UP STORE 概要

■開催場所 ： 京王百貨店新宿店３階イベントスペース

■開催期間 ： ２０２６年３月２６日（木）～４月８日（水）※最終日は１８時まで

本ポップアップストアでは、ブランド誕生40周年を記念した特別なラインナップや、期間限定アイテムをご覧いただけます。また、期間中に税込25,300円以上お買い上げのお客様には、40周年ならではのスペシャルノベルティ「オリジナルトートバッグ」を数量限定でご用意しております。

メイソングレイ・商品紹介

BLLOMING MOTION

彩りを、弾ませて華やぎが動き出す。花々が揺れるように、春めくカラーを軽やかに纏うスプリングコレクションです。色やデザインの揺らぎ、女性らしさを感じるデイリースタイルをご提案します。

Coat \24,200 Pullover \14,300 Pants \18,700Jacket \19,800 Vest \24,200 Pants \27,500Blouson \18,700 Pants \14,300 Stole \15,400Jacket \15,400 Knit \14,300 Pants \12,100Shirt \18,700 Skirt \18,700Blouse \18,700 Pants \18,700

MAYSON GREY（メイソングレイ）について

DAILY・BASIC・BALANCE をキーワードに「楽にきれいが叶う」大人の洗練された心地よいスタイルを提案。美しさを引き立てるシンプルでベーシックなスタイルをベースに女性らしさに拘ったパンツスタイルを追求。日常のあらゆるシーンを快適に過ごせる機能性とトレンドを加味したファッション性を兼ね備えた感度が高く抜け感のある上質なアイテムを展開。ただのリラックスしたイメージではなく計算しつくされたパターンとバランスで心地よさ・美しさを提案出来るクラスアップなベーシックスタイルを表現します。

販売に関して

▶MAYSON GREY オフィシャルオンラインストア

https://www.j-lounge.jp/pages/maysongrey

▶JAVA CORPORATION 公式online store「J Lounge」はこちらから

https://www.j-lounge.jp/

ブランドオフィシャルメディア

▶ブランドサイト：https://java-corporation.co.jp/pages/maysongrey

▶公式Instagram：https://www.instagram.com/maysongrey_official

＜株式会社ジャヴァコーポレーション＞

ロートレアモン／エッセン ロートレアモン／ドロワット ロートレアモン／ラ・エフ／メイソングレイ

ビアッジョブルー／クイーンズコート／ケティー／ビッキーを展開