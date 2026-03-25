【名古屋グランパス】4月19日（日）パロマ瑞穂スタジアムこけら落とし試合世界的ダンスアーティスト ケント モリ氏来場決定！

株式会社名古屋グランパスエイト

一般社団法人名古屋スポーツコミッションと名古屋グランパスの連携事業の一環として、パロマ瑞穂スタジアムのこけら落とし試合となる4/19（日）アビスパ福岡戦にて、愛知県出身の世界的ダンスアーティスト ケント モリ氏のご来場が決定しました。

マイケル・ジャクソン、マドンナが認めた世界的ダンスアーティストが、新たな瑞穂の幕開けとなる記念すべき日を圧巻のパフォーマンスで盛り上げてくださいます。

なお、試合開始直前に行う場内演出でケント モリ氏と一緒に踊ってくれる名古屋市にゆかりのある小学生を募集する予定です。

ケント モリ氏のご出演やキッズダンサー募集の詳細は、決まり次第クラブ公式サイトにて発表いたします。

☆4/19(日)福岡戦のチケットご購入はこちら（https://www.jleague-ticket.jp/club/ng/）

<ケント モリ氏コメント>

「僕の表現の原点であり、大切な故郷である名古屋。

その象徴ともいえる『聖地・瑞穂』の新たな幕開けに、表現者として立ち会えることを心から光栄に思います。

幼い頃からこの場所で繰り広げられる熱狂を目にし、夢を抱いて世界へと飛び出しました。

これまで50カ国以上でパフォーマンスを行ってきましたが、地元・愛知の風を感じながら踊る瞬間は、何物にも代えがたい特別なエネルギーに満ち溢れています。

新しく生まれ変わったこのスタジアムが、再び多くの夢や感動を生む場所となるよう、魂を込めた『舞』でこの地に新たな息吹を吹き込みます。

グランパスファミリーの皆さんと共に、最幸に熱い瞬間を分かち合えることを楽しみにしています！

#ナゴヤを世界へ」

<ケント モリ氏プロフィール>

KENTO MORI / ダンスアーティスト

『マイケル・ジャクソン、マドンナが認めた世界的ダンスアーティスト』

マドンナの専属ダンサー契約中にマイケル・ジャクソンのThis is it.専属ダンサーにも同時に選ばれる。結果マイケルとの契約は叶わぬものの、彼の急死後マドンナ本人より追悼ダンスをリクエストされ、マイケルがパフォーマンスするはずだったロンドンO2アリーナより世界中に配信される形でパフォーマンスを披露した。

ダンサーとしてはアメリカ永住権の獲得や、ダンスアーティストという名称を作り普及させた。その後、日本人ダンサーとして史上初めてクリス・ブラウン、アッシャーと専属ダンサー契約を結び、他にもニーヨ、シアラ、マイケル・ジャクソン最新アルバムプロジェクトにも参加するなど、世界の最前線の舞台・ツアーで活躍。グラミー賞をはじめとする数々のアワードへの出演も果たし、これまで全世界5大陸50カ国200以上の主要都市においてパフォーマンスを行う。

近年はダイナミックな展開を取り入れた100曲以上ものオリジナル楽曲と、世界最高峰のデジタルアート集団「MomentFactory」との共同プロジェクトなど、世界に未だ無い新しい表現を追求している。

2023年にはマドンナのツアー演出、2024年にはNFLスーパーボウルでアッシャーのハーフタイムショーにメインダンサーとして出演。

国内では、「2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）」の様々なパビリオン、自治体企画、閉幕パレードにてパフォーマンスを披露。

日本の伝統芸能である歌舞伎界の宝"市川團十郎"とダブル主演公演「THE BUSHIDO」に出演するなど活動は多岐に渡り、今も尚世界中のエンタメ最前線で活躍を続け、国内外から注目を集める中、日本各地の様々な自治体と連携し、地域に根付く伝統文化と舞の表現を掛け合わせ、様々なSHOWコンテンツを創造し魅力を発信する「JAPAN TO THE WORLD」プロジェクトを展開している。

前人未到の舞道家とはまさにケントモリのことである。