【株式会社アガタ、エナジーウィズ株式会社、他一社による共同開発】データセンターなどの電源システム及び電力供給方法について特許出願のお知らせ

株式会社アガタ

株式会社アガタ（本社：群馬県富岡市、代表取締役：勅使河原有佑、以下アガタ）は、エナジーウィズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：吉田誠人）と他一社と協力し、電力供給方法に関する特許を出願しました。

本発明は、太陽光発電で作られた電力を制御装置より蓄電池や負荷へ供給し、電力変換ロスを減らすシステムです。

本システムは、弊社が令和7年7月に開業した『富岡再エネデータセンター』に実運用として導入・稼働しています。

データセンターでは、大量の電力が使用されますが、再生可能エネルギー由来の電力を可能な限りそのまま使用できるよう追求し、今回の発明に至りました。

データセンターの電力の安定化や、その他安定的な電力を必要とする事業に向けて選択できる点、また、電力契約を結びながらも太陽光発電や大型蓄電池を系統連系契約なしで利用できる点などが今までにない仕組みとなっております。

アガタの代表取締役である勅使河原有佑も発明者の一人として名を連ねています。

また、アガタは特許出願中の電力供給が行われている『富岡再エネデータセンター』を活用し、日本トップクラスのセキュリティと高性能を維持しつつ低価格での提供を目指す【RAG＋AIチャットボット】事業への参入を予定しております。

データセンターについては過去記事をご参照ください。

〇(株)アガタ R7年7月24日に「富岡再エネデータセンター」を開業 見学受付も開始

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000125274.html

〇「富岡再エネデータセンター」開業に伴う受付開始のお知らせと今年度価格表の公表について

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000125274.html

■出願中の概要

・発明の名称：電源システム及び電力供給方法

・発明会社：株式会社アガタ/エナジーウィズ株式会社、他一社

■会社概要

社名：株式会社アガタ

所在地：群馬県富岡市黒川1269-4

代表者：代表取締役 勅使河原有佑

事業内容：太陽光発電事業、再エネデータセンター事業

株式会社アガタHP：https://agata-corp.com/

富岡再エネデータセンターHP：https://tomioka-dc.agata-corp.com/

お問い合わせ：agata-soumu@agata-corp.com

社名：エナジーウィズ株式会社

所在地：東京都千代田区神田練塀町３ AKSビル

代表者：代表取締役社長 吉田誠人

事業内容：蓄電デバイスの製造及び販売並びにこれらに関するシステム・サービス事業

URL: https://www.energy-with.com/