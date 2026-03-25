【BS-TBS】「侍タイムスリッパー」の外伝ドラマが7月16日(木)よる11：00スタート！「心配無用ノ介 天下御免」（読み：しんぱいむようのすけ てんかごめん）

株式会社ＢＳ-ＴＢＳ

BS-TBSにて、7月16日（木）より連続時代劇『心配無用ノ介 天下御免』の放送がスタートします。

本作は、第48回日本アカデミー賞最優秀作品賞を受賞した映画『侍タイムスリッパー』の外伝となり、映画と同様に安田淳一監督が手掛けます。

いよいよ今週末の3月28日(土)からは、50周年を機にリニューアルされる京都太秦映画村にて撮影が開始されます。今回はドラマ制作の裏側を間近で体感できる「公開収録」として行われ、映画から引き続き心配無用ノ介を演じる田村ツトムさんや、優子役の沙倉ゆうのさんらお馴染みのキャストや外伝からの新キャラクター善治役の井之上チャルさんも登場いたします。

東映京都撮影所の全面協力のもと、熟練の職人さんたちと一丸となって作り上げる、情熱の詰まった

7月期ドラマ『心配無用ノ介 天下御免』。放送をぜひ楽しみに。

(C)「心配無用ノ介 天下御免」製作委員会安田淳一監督安田淳一コメント

「侍タイムスリッパー」を応援してくださった皆様への恩返し。映画村に公開撮影を復活。勧善懲悪の娯楽時代劇、「心配無用ノ介」にかける思いが熱いです！

大変な撮影になると薄々わかっていながら、作りたい、作るべきと進めて参りました。そしてまた監督自らがカメラを振る羽目になろうとは！単なるベタな時代劇に終わらない自由奔放な展開。

世界線を維持しつつ、どこまで視聴者の皆様に楽しんでいただけるかを探る試行錯誤！みなさまお楽しみに^_^

田村ツトム田村ツトム（心配無用ノ介役）コメント

心配無用ノ介ファンの皆さま、お待たせしました！

皆さまの熱い思いと、皆さまへの感謝の気持ちが、現実になり、いよいよ撮影が始まります。歴史あるこの太秦の地で、先輩達が落とした汗と息遣いを感じながら、挑みます！映画では描かれなかった心配無用ノ介の物語。

是非、ドラマをご覧いただいて、一緒にこの胸の高鳴りを共有しましょう！「以後、心配無用！」

沙倉ゆうの沙倉ゆうの（おゆう役）コメント

今回はお庭番役を演じます。『侍タイムスリッパー』の世界観を大切にしながら、新たな一面をお見せできれば嬉しいです。

助監督の優子が、なぜお庭番として出演することになったのかという裏側も描かれており、これまでの時代劇にはない、自由で新しい魅力の詰まった作品になると感じています。

皆さまに楽しんでいただける作品をお届けできるよう、精一杯頑張りたいと思っています。ぜひ楽しみにしていてください！

井之上チャル井之上チャル（善治役）コメント

芸歴30周年なので、私も集大成として、できればいいなと。田村さんの足手まといにならないように頑張りたいなと思っております。殺陣にも参加するので、まずは今以上に体を引き締め、筋力と体力をつけて臨みたいです。

【番組名】連続時代劇「心配無用ノ介 天下御免」

【放送日時】7月16日(木)スタート毎週木曜よる11:00～11:30

※再放送毎週土曜日よる5:00～5:30

【話数】全6話

【番組概要】第48回日本アカデミー賞最優秀作品賞を受賞した「侍タイムスリッパー」の外伝、連続時代劇「心配無用ノ介 天下御免」。どこからともなく現れ、決め台詞「心配ご無用！」とともに悪を成敗する、王道の時代劇から、そのドラマ制作の舞台裏を描くなど、斬新な仕掛けで描く。映画同様、安田監督が監督・脚本・撮影を務めるのも見どころ。

【監督・脚本・撮影】安田淳一（未来映画社）

【出演】田村ツトム、沙倉ゆうの、井之上チャルほか

【プロデューサー】

安部眞太郎（BS-TBS）、黒木彩香（BS-TBS）、堤智愛（BS-TBS）、水野貴夫（ギャガ）

高橋剣（東映太秦映画村）、南田圭一郎（東映太秦映画村）、井汲泰之（東映太秦映画村）

【企画】BS-TBS、未来映画社

【制作プロダクション】未来映画社

【撮影場所】東映太秦映画村

【制作委員会】BS-TBS、ギャガ、東映太秦映画村、未来映画社、ユニバーサルミュージック

【SNS】X(旧Twitter ) https://x.com/shinpaimuyoubs6

【HP】https://bs.tbs.co.jp/drama/shinpaimuyounosuke/