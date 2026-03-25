AIMSのAIタレント「NEU」が「超十代 -ULTRA TEENS FES- 2026 presented by docomo」に登場

株式会社AIMS

フルAIで生成したデジタルヒューマンである「AIヒューマン」を活用した事業を展開する株式会社AIMS（本社：東京都品川区、代表取締役：大橋弦也、以下AIMS）より、2026年3月10日（火）にデビューしたAIタレント「NEU（ニウ）」が、2026年3月31日（火）に国立代々木競技場第一体育館で開催される「超十代 -ULTRA TEENS FES- 2026 presented by docomo」に登場することをお知らせいたします。

当日は、AIヒューマン「NEU」が会場ガイドとしてホログラムボックスを通じ等身大で登場。リアルとデジタルが融合した新しいイベント体験を創出するとともに、十代の皆様と共に「未完成」な未来を描きます。

■ AIヒューマンと共に歩む「未完成」な未来

「十代のやってみたい・見てみたい・触れてみたいを実現させる体験型ティーンズフェス」である「超十代 -ULTRA TEENS FES- 2026 presented by docomo」は、初開催から11年目を迎える今回のテーマを「未完成」と掲げています。変化し続ける社会の中で、無限の可能性を持つ十代たちが未来を描く一日を、オンラインとオフラインの両面で作り上げるイベントです。

AIMS所属の「NEU（ニウ）」もまた、SNSでの反応や日常の出来事をもとに、価値観を自ら更新しながら自己成長し続ける「未完成」なAIタレントです。完璧な存在としてのAIではなく、十代の皆様と同じように悩み、学び、成長していくパートナーとして、本イベントの盛り上げに参加いたします。

■ AIヒューマンが提供する特別な体験

会場エントランス付近において、NEUが来場者の皆様をナビゲートする特別なコンテンツを展開いたします。

AIヒューマン「NEU」による会場ガイド

ホログラムボックスを用いて等身大で登場するNEUが、当日の見どころや会場の案内を行います。

会場巨大スクリーンでのスペシャルムービー放映

メインステージの大型スクリーンにおいても、NEUのコンセプトムービーを放映。「未完成」で無限の可能性を持つ十代たちのティーンズフェスを、今まさに活動を開始したNEUのコンセプトムービーが彩ります。

AIヒューマン「NEU」のステッカー配布

NEUの公式InstagramまたはTikTokをフォローおよびストーリーズにアップいただいた方に、NEUのオリジナルステッカーを数量限定でプレゼントいたします。

■ AIヒューマン「NEU（ニウ）」プロフィール

2026年3月10日（火）にデビュー。スニーカーやファッションを愛する18歳。右足に「身体拡張パーツ」を身につけており、AIMSのミッションである「人間の可能性を拡張する」ことを体現する存在。Instagramではフォロワー数が1,000人段階でリール動画250万回再生を記録。TikTokでは10代後半 ~ 20代前半の女性からの指示を集め、Z世代を中心に「推せるAIヒューマン」として注目を集めている。

NEU公式SNS

Instagram：https://www.instagram.com/neu__0117/

TikTok：https://www.tiktok.com/@neu__0117

YouTube：https://www.youtube.com/@neu__0117

デビュー日： 2026年3月10日（火）

【超十代について】

デジタル新時代の中心となる「Ｚ世代」と企業や社会をつなげる役割を担い、マーケティング・コミュニケーション・商品開発など、Ｚ世代ならではの感性と発想力で数々の成果を上げ、あらゆるジャンルのＺ世代とともに新しい未来の創造を行う企業です。また、２０１６年に始まった「超十代 -ULTRA TEENS FES-」は、十代のやってみたい・見てみたい・触れてみたいを実現させる、リアルとデジタルのハイブリット型の体験型ティーンズフェスであり、モデル、YouTuber、TikToker、アーティスト、スポーツ選手などあらゆるジャンルの十代が中心に集まり、出演者たちと来場者が一緒になって、特別な１日をオンライン、オフライン両方で作り上げます。

【イベント概要】

イベント名：超十代 -ULTRA TEENS FES- 2026 presented by docomo

開催日時：2026年3月31日（火）

会場：国立代々木競技場 第一体育館

公式HP：https://event.chojudai.com/

【会社概要】

社名：株式会社AIMS

設立日：2025年11月07日

代表者：代表取締役 大橋弦也

所在地：東京都品川区東品川2-2-43

Website：https://aims-ai.tokyo

Instagram：https://www.instagram.com/aims_ai_/

【事業内容】

・戦略型AIヒューマン生成

・AIヒューマンを活用したブランドコミュニケーション設計

・AIによる自動化技術・ワークフローシステム構築

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【お問い合わせ先】

株式会社AIMS

Email：info@aims-ai.tokyo