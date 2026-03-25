日本一歴史のある屋上ビアガーデン「ビアガーデンマイアミ」高島屋横浜店4/15 OPEN！2年目シーズン開幕

チタカ・インターナショナル・フーズ株式会社

1963年創業、60年以上続く「日本一歴史のある屋上ビアガーデン」ビアガーデンマイアミ。

その伝統を受け継ぐ「ビアガーデンマイアミ 高島屋横浜店」が、2026年シーズンの営業をスタートします。会場は横浜高島屋 屋上。

100種類以上の食べ飲み放題メニューに加え、毎日開催されるステージイベント、今年新登場のサラダ・タコスコーナーなど、“食・音楽・エンタメ”を一度に楽しめる屋上ビアガーデンです。

さらに牛タンや黒毛和牛を楽しめるグレードアップコースも用意。

仲間と楽しむ定番のビアガーデンから、少し贅沢な夜まで幅広いシーンで利用できます。

高島屋横浜店は2024年にスタートし今年で2年目。

屋上ならではの開放感とエンターテインメント性で、多くのお客様に親しまれています。

ビアガーデンマイアミ高島屋横浜店の5つの特徴

ステージイベントタコス＆サラダバー6メーカーのビール飲み放題乾杯の様子１.100種類以上の食べ飲み放題「MY STYLE TABLE BBQ」

最大の魅力は、豊富なメニュー数です。

ビールをはじめ、カクテルやサワーなど様々なドリンクが飲み放題。ビールだけでも16種類を取り揃えており、飲み比べも楽しめます。

フードメニューのコンセプトは「MY STYLE TABLE BBQ」。

マルチグリドルで食材を焼きながら楽しむスタイルで、自分好みに調理するライブ感のある食体験が特徴です。スパイスや調味料も豊富に揃えており、味の変化を楽しみながら最後まで飽きずに楽しめます。そのほか惣菜やおつまみなど、手軽に楽しめるメニューも充実しています。

ビュッフェ式BBQマルチグリドル6社のビール２. 毎日開催のステージイベント

会場では毎日ステージイベントを開催。

今年で20周年を迎えるビアガーデンマイアミ専属アイドルユニット

「マイちゃんアミちゃん」 をはじめ、様々なアーティストが出演し、会場を盛り上げます。

“食べるだけでは終わらないビアガーデン”として、エンターテインメント性も人気の理由です。

アイドルライブ３.新登場「タコスは自由だ！」サラダ＆タコスバー

今回の注目コンテンツが、自由に作れるサラダ＆タコスコーナーです。

肉、野菜、ソースなどを自由に組み合わせ、自分だけの「MYタコス」を作ることができます。組み合わせは無限大。

自分好みの味を見つける楽しさも魅力で、ビールとの相性も抜群です。

“選んで作る楽しさ”を体験できる食のエンターテインメントコーナーです。

タコスで乾杯！タコスは自由だ！豊富な食材でMYタコス体験４.贅沢コースや豪快トマホークステーキも

通常の食べ飲み放題コースに加え、

・牛タンプレート付きコース

・黒毛和牛リブロース付きコース

・海の幸と肉の旨みを一度に楽しめるマイアミプレミアムコース

など、特別な日にも楽しめるコースを用意しています。

さらにオプションメニューとして、「豪快 １ｋｇオーバー!トマホークステーキ」もご用意

（2日前まで要予約）。

迫力満点の骨付きステーキを仲間とシェアする、マイアミならではの豪快な食体験も楽しめます。

牛タンプレート黒毛和牛リブロースプレミアムプレートトマホーク５. 雨でも安心！全天候型ビアガーデン

屋上には開閉式テントを設置。雨天時でも営業が可能です。

屋上ビアガーデンの開放感を楽しみながらも、天候に左右されにくいため、数か月後の予約や大人数でも安心してご利用いただけます。

※台風や豪雨などの場合は営業を停止する可能性があります。

見逃し厳禁！OPENキャンペーン！

オープンを記念し、期間限定のキャンペーンを実施いたします。

これからの季節にぴったりの屋上ビアガーデンをお得に楽しめる期間限定の特典です。

【キャンペーン期間】2026年4月15日（水）～4月30日（木）

【内容】 公式Instagram（@yokohama_maiami)をフォローしているお客様

コース大人料金 1,000円OFF

【利用方法】お会計時にInstagramフォロー画面をご提示ください。

※フォローしているお客様のみ対象となります。

※詳細は店舗までお問い合わせください。

※ご入場後（お会計後）の割引・返金は対応できません。

来場者全員もらえる！牛タン無料券プレゼントキャンペーン

4月にご来店いただいたお客様全員に牛タンプレート無料券をプレゼント！

5月7日（木）以降でご利用いただけます。

【キャンペーン期間】2026年4月15日（水）～4月30日（木）

【利用期間】2026年5月7日（木）～6月30日（火）

【内容】牛タンプレートプレゼント

※ご来店のお客様全員に配布 ※1回の来店につき1枚で10名様まで対象

※ご入場後（お会計後）の割引・返金は対応できません。

店舗概要

住所：神奈川県横浜市西区南幸1丁目6-31 横浜高島屋屋上

電話：045-534-8380

（ご予約受付時間：平日14:00～22:00、土日祝12:00～22:00）

※4月14日(火)までは一部日程にてスタッフ不在の場合がございます。

ご予約は公式ホームページより24時間受付しております。

WEB： （24時間受付）https://www.mai-ami.jp/yokohama/

営業期間：4月15日（水）～11月15日（日）

営業時間：平日 16:00～22:30、土日祝 12:00～22:30

（4月30日以降 全日12:00～22:30）

最終受付 21:00（L.O. 22:00）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/23738/table/44_1_33e36289600ce2f275c3b28a9ffbc060.jpg?v=202603250451 ]

【コース】

・牛タンプレート付きコース （スタンダードコース料金＋1,000円）

・黒毛和牛リブロース付きコース （スタンダードコース料金＋2,000円）

・マイアミプレミアムコース （スタンダードコース料金＋4,000円）

（5月11日より期間限定でご提供いたします。・2日前まで要予約）

※牛タンプレート、黒毛和牛リブロース、プレミアムプレートは食べ放題ではございません。

【オプション】

豪快 １ｋｇオーバー!トマホークステーキ ＋15,000円

※すべてのコースにオプションとしてご注文いただけます。

（2日前まで要予約）

※延長料金はお一人様30分1,000円です。

※料金は全て税込価格です。

《プレスリリースについてお問合せ》

ビアガーデンマイアミ 広報担当：櫻井（サクライ）

Tel: 090-6766-9903

Mail: ns_04422@chitaka.co.jp