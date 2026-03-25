日本一歴史のある屋上ビアガーデン「ビアガーデンマイアミ」高島屋横浜店4/15 OPEN！2年目シーズン開幕
1963年創業、60年以上続く「日本一歴史のある屋上ビアガーデン」ビアガーデンマイアミ。
その伝統を受け継ぐ「ビアガーデンマイアミ 高島屋横浜店」が、2026年シーズンの営業をスタートします。会場は横浜高島屋 屋上。
100種類以上の食べ飲み放題メニューに加え、毎日開催されるステージイベント、今年新登場のサラダ・タコスコーナーなど、“食・音楽・エンタメ”を一度に楽しめる屋上ビアガーデンです。
さらに牛タンや黒毛和牛を楽しめるグレードアップコースも用意。
仲間と楽しむ定番のビアガーデンから、少し贅沢な夜まで幅広いシーンで利用できます。
高島屋横浜店は2024年にスタートし今年で2年目。
屋上ならではの開放感とエンターテインメント性で、多くのお客様に親しまれています。
ステージイベント
タコス＆サラダバー
6メーカーのビール飲み放題
乾杯の様子
ビアガーデンマイアミ高島屋横浜店の5つの特徴
１.100種類以上の食べ飲み放題「MY STYLE TABLE BBQ」
最大の魅力は、豊富なメニュー数です。
ビールをはじめ、カクテルやサワーなど様々なドリンクが飲み放題。ビールだけでも16種類を取り揃えており、飲み比べも楽しめます。
フードメニューのコンセプトは「MY STYLE TABLE BBQ」。
マルチグリドルで食材を焼きながら楽しむスタイルで、自分好みに調理するライブ感のある食体験が特徴です。スパイスや調味料も豊富に揃えており、味の変化を楽しみながら最後まで飽きずに楽しめます。そのほか惣菜やおつまみなど、手軽に楽しめるメニューも充実しています。
ビュッフェ式BBQ
マルチグリドル
6社のビール
２. 毎日開催のステージイベント
会場では毎日ステージイベントを開催。
今年で20周年を迎えるビアガーデンマイアミ専属アイドルユニット
「マイちゃんアミちゃん」 をはじめ、様々なアーティストが出演し、会場を盛り上げます。
“食べるだけでは終わらないビアガーデン”として、エンターテインメント性も人気の理由です。
アイドルライブ
３.新登場「タコスは自由だ！」サラダ＆タコスバー
今回の注目コンテンツが、自由に作れるサラダ＆タコスコーナーです。
肉、野菜、ソースなどを自由に組み合わせ、自分だけの「MYタコス」を作ることができます。組み合わせは無限大。
自分好みの味を見つける楽しさも魅力で、ビールとの相性も抜群です。
“選んで作る楽しさ”を体験できる食のエンターテインメントコーナーです。
タコスで乾杯！
タコスは自由だ！
豊富な食材でMYタコス体験
４.贅沢コースや豪快トマホークステーキも
通常の食べ飲み放題コースに加え、
・牛タンプレート付きコース
・黒毛和牛リブロース付きコース
・海の幸と肉の旨みを一度に楽しめるマイアミプレミアムコース
など、特別な日にも楽しめるコースを用意しています。
さらにオプションメニューとして、「豪快 １ｋｇオーバー!トマホークステーキ」もご用意
（2日前まで要予約）。
迫力満点の骨付きステーキを仲間とシェアする、マイアミならではの豪快な食体験も楽しめます。
牛タンプレート
黒毛和牛リブロース
プレミアムプレート
トマホーク
５. 雨でも安心！全天候型ビアガーデン
屋上には開閉式テントを設置。雨天時でも営業が可能です。
屋上ビアガーデンの開放感を楽しみながらも、天候に左右されにくいため、数か月後の予約や大人数でも安心してご利用いただけます。
※台風や豪雨などの場合は営業を停止する可能性があります。
見逃し厳禁！OPENキャンペーン！
オープンを記念し、期間限定のキャンペーンを実施いたします。
これからの季節にぴったりの屋上ビアガーデンをお得に楽しめる期間限定の特典です。
【キャンペーン期間】2026年4月15日（水）～4月30日（木）
【内容】 公式Instagram（@yokohama_maiami)をフォローしているお客様
コース大人料金 1,000円OFF
【利用方法】お会計時にInstagramフォロー画面をご提示ください。
※フォローしているお客様のみ対象となります。
※詳細は店舗までお問い合わせください。
※ご入場後（お会計後）の割引・返金は対応できません。
来場者全員もらえる！牛タン無料券プレゼントキャンペーン
4月にご来店いただいたお客様全員に牛タンプレート無料券をプレゼント！
5月7日（木）以降でご利用いただけます。
【キャンペーン期間】2026年4月15日（水）～4月30日（木）
【利用期間】2026年5月7日（木）～6月30日（火）
【内容】牛タンプレートプレゼント
※ご来店のお客様全員に配布 ※1回の来店につき1枚で10名様まで対象
※ご入場後（お会計後）の割引・返金は対応できません。
店舗概要
住所：神奈川県横浜市西区南幸1丁目6-31 横浜高島屋屋上
電話：045-534-8380
（ご予約受付時間：平日14:00～22:00、土日祝12:00～22:00）
※4月14日(火)までは一部日程にてスタッフ不在の場合がございます。
ご予約は公式ホームページより24時間受付しております。
WEB： （24時間受付）https://www.mai-ami.jp/yokohama/
営業期間：4月15日（水）～11月15日（日）
営業時間：平日 16:00～22:30、土日祝 12:00～22:30
（4月30日以降 全日12:00～22:30）
最終受付 21:00（L.O. 22:00）
[表: https://prtimes.jp/data/corp/23738/table/44_1_33e36289600ce2f275c3b28a9ffbc060.jpg?v=202603250451 ]
【コース】
・牛タンプレート付きコース （スタンダードコース料金＋1,000円）
・黒毛和牛リブロース付きコース （スタンダードコース料金＋2,000円）
・マイアミプレミアムコース （スタンダードコース料金＋4,000円）
（5月11日より期間限定でご提供いたします。・2日前まで要予約）
※牛タンプレート、黒毛和牛リブロース、プレミアムプレートは食べ放題ではございません。
【オプション】
豪快 １ｋｇオーバー!トマホークステーキ ＋15,000円
※すべてのコースにオプションとしてご注文いただけます。
（2日前まで要予約）
※延長料金はお一人様30分1,000円です。
※料金は全て税込価格です。
《プレスリリースについてお問合せ》
ビアガーデンマイアミ 広報担当：櫻井（サクライ）
Tel: 090-6766-9903
Mail: ns_04422@chitaka.co.jp