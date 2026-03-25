日本一歴史のある屋上ビアガーデン「ビアガーデンマイアミ」高島屋横浜店4/15 OPEN！2年目シーズン開幕

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チタカ・インターナショナル・フーズ株式会社

1963年創業、60年以上続く「日本一歴史のある屋上ビアガーデン」ビアガーデンマイアミ。


その伝統を受け継ぐ「ビアガーデンマイアミ 高島屋横浜店」が、2026年シーズンの営業をスタートします。会場は横浜高島屋 屋上。


100種類以上の食べ飲み放題メニューに加え、毎日開催されるステージイベント、今年新登場のサラダ・タコスコーナーなど、“食・音楽・エンタメ”を一度に楽しめる屋上ビアガーデンです。


さらに牛タンや黒毛和牛を楽しめるグレードアップコースも用意。


仲間と楽しむ定番のビアガーデンから、少し贅沢な夜まで幅広いシーンで利用できます。


高島屋横浜店は2024年にスタートし今年で2年目。


屋上ならではの開放感とエンターテインメント性で、多くのお客様に親しまれています。



ステージイベント

タコス＆サラダバー


6メーカーのビール飲み放題

乾杯の様子

ビアガーデンマイアミ高島屋横浜店の5つの特徴


１.100種類以上の食べ飲み放題「MY STYLE TABLE BBQ」

最大の魅力は、豊富なメニュー数です。


ビールをはじめ、カクテルやサワーなど様々なドリンクが飲み放題。ビールだけでも16種類を取り揃えており、飲み比べも楽しめます。


フードメニューのコンセプトは「MY STYLE TABLE BBQ」。


マルチグリドルで食材を焼きながら楽しむスタイルで、自分好みに調理するライブ感のある食体験が特徴です。スパイスや調味料も豊富に揃えており、味の変化を楽しみながら最後まで飽きずに楽しめます。そのほか惣菜やおつまみなど、手軽に楽しめるメニューも充実しています。



ビュッフェ式BBQ

マルチグリドル

6社のビール

２. 毎日開催のステージイベント

会場では毎日ステージイベントを開催。


今年で20周年を迎えるビアガーデンマイアミ専属アイドルユニット


「マイちゃんアミちゃん」 をはじめ、様々なアーティストが出演し、会場を盛り上げます。


“食べるだけでは終わらないビアガーデン”として、エンターテインメント性も人気の理由です。



アイドルライブ



３.新登場「タコスは自由だ！」サラダ＆タコスバー

今回の注目コンテンツが、自由に作れるサラダ＆タコスコーナーです。


肉、野菜、ソースなどを自由に組み合わせ、自分だけの「MYタコス」を作ることができます。組み合わせは無限大。


自分好みの味を見つける楽しさも魅力で、ビールとの相性も抜群です。


“選んで作る楽しさ”を体験できる食のエンターテインメントコーナーです。



タコスで乾杯！

タコスは自由だ！

豊富な食材でMYタコス体験

４.贅沢コースや豪快トマホークステーキも

通常の食べ飲み放題コースに加え、


・牛タンプレート付きコース


・黒毛和牛リブロース付きコース


・海の幸と肉の旨みを一度に楽しめるマイアミプレミアムコース


など、特別な日にも楽しめるコースを用意しています。


さらにオプションメニューとして、「豪快 １ｋｇオーバー!トマホークステーキ」もご用意


（2日前まで要予約）。


迫力満点の骨付きステーキを仲間とシェアする、マイアミならではの豪快な食体験も楽しめます。



牛タンプレート

黒毛和牛リブロース

プレミアムプレート

トマホーク

５. 雨でも安心！全天候型ビアガーデン

屋上には開閉式テントを設置。雨天時でも営業が可能です。


屋上ビアガーデンの開放感を楽しみながらも、天候に左右されにくいため、数か月後の予約や大人数でも安心してご利用いただけます。


※台風や豪雨などの場合は営業を停止する可能性があります。





見逃し厳禁！OPENキャンペーン！


オープンを記念し、期間限定のキャンペーンを実施いたします。


これからの季節にぴったりの屋上ビアガーデンをお得に楽しめる期間限定の特典です。


【キャンペーン期間】2026年4月15日（水）～4月30日（木）


【内容】 公式Instagram（@yokohama_maiami)をフォローしているお客様


コース大人料金 1,000円OFF


【利用方法】お会計時にInstagramフォロー画面をご提示ください。


※フォローしているお客様のみ対象となります。


※詳細は店舗までお問い合わせください。


※ご入場後（お会計後）の割引・返金は対応できません。




来場者全員もらえる！牛タン無料券プレゼントキャンペーン

4月にご来店いただいたお客様全員に牛タンプレート無料券をプレゼント！


5月7日（木）以降でご利用いただけます。


【キャンペーン期間】2026年4月15日（水）～4月30日（木）


【利用期間】2026年5月7日（木）～6月30日（火）


【内容】牛タンプレートプレゼント


※ご来店のお客様全員に配布　※1回の来店につき1枚で10名様まで対象


※ご入場後（お会計後）の割引・返金は対応できません。




店舗概要


住所：神奈川県横浜市西区南幸1丁目6-31 横浜高島屋屋上


電話：045-534-8380


（ご予約受付時間：平日14:00～22:00、土日祝12:00～22:00）


※4月14日(火)までは一部日程にてスタッフ不在の場合がございます。


ご予約は公式ホームページより24時間受付しております。


WEB： （24時間受付）https://www.mai-ami.jp/yokohama/


営業期間：4月15日（水）～11月15日（日）


営業時間：平日 16:00～22:30、土日祝 12:00～22:30


（4月30日以降　全日12:00～22:30）


最終受付 21:00（L.O. 22:00）


[表: https://prtimes.jp/data/corp/23738/table/44_1_33e36289600ce2f275c3b28a9ffbc060.jpg?v=202603250451 ]


【コース】


・牛タンプレート付きコース　（スタンダードコース料金＋1,000円）


・黒毛和牛リブロース付きコース　（スタンダードコース料金＋2,000円）


・マイアミプレミアムコース　（スタンダードコース料金＋4,000円）


（5月11日より期間限定でご提供いたします。・2日前まで要予約）


※牛タンプレート、黒毛和牛リブロース、プレミアムプレートは食べ放題ではございません。



【オプション】


豪快 １ｋｇオーバー!トマホークステーキ　＋15,000円


※すべてのコースにオプションとしてご注文いただけます。


（2日前まで要予約）


※延長料金はお一人様30分1,000円です。


※料金は全て税込価格です。



《プレスリリースについてお問合せ》


ビアガーデンマイアミ 広報担当：櫻井（サクライ）


Tel: 090-6766-9903


Mail: ns_04422@chitaka.co.jp