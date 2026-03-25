Forbes JAPAN「BrandVoice」（2026年5月号）に株式会社Rubicon9が掲載

株式会社Rubicon9

ビジネス誌『Forbes JAPAN』が誌面およびWeb上で展開するタイアップ企画「BrandVoice」において、2026年5月号（3月25日発行）に株式会社Rubicon9代表の市川 博久のインタビュー記事が掲載されたことをお知らせいたします。

ITマーケットの構造改革を担うカタリストとして、変革を後押し

日本のITマーケットは、大手のIT事業会社を頂点とするピラミッド構造で固定化されており、企業数の99.9%を占める準大手・中小企業にITの恩恵が十分に行き届いていない現状があります。さらに、大手の下請けとして開発や実装を担うIT事業会社の多くが、中長期的な収益が上がりづらいビジネスモデルになっているという課題も抱えています。

本記事では「ITの供給側から変革し、国力を引き上げる」をテーマに、こうした業界構造に対する強烈な違和感と、Rubicon9がITマーケットの構造改革を担うカタリスト（触媒）として変革を後押しする覚悟が掘り下げられています。

記事内では、Rubicon9があえて「IPOを目指さない」独資経営を貫くことで、短期的な利益追求ではなく、中長期的な視座に立った産業構造の変革に挑む独自の姿勢が紹介されています。また、PEファンド投資先の企業価値向上支援に加え、本業で得たリソースの2割を地方創生やヘルスケアといった社会課題解決に充てる「DEJIMA」プロジェクトの取り組みについても触れられています。

Forbes JAPAN Webで掲載された記事はこちら：

https://forbesjapan.com/articles/detail/93676

※本誌面は全国の書店およびオンラインにてご覧いただけます。

Rubicon9は、「常識を打破し、変革の火を灯す。」というパーパスのもと、供給側パートナー企業の競争力向上に貢献し、停滞する日本の国力を再び引き上げるため今後も尽力して参ります。

Rubicon9の現在地とこれからの挑戦を、ぜひ記事でご覧ください。

会社概要

法人名：株式会社Rubicon9

代表取締役社長 ：市川 博久

所在地：東京都渋谷区千駄ケ谷４丁目２０－１ Verdex神宮北参道ビル 8F

事業概要：

・一般企業向け経営／テクノロジー・DXコンサルティング

・IT事業会社向け新規事業コンサルティング、M&A伴走支援

・PEファンド、その他投資家向けポートフォリオプランニング、投資先のバリューアップ支援

企業HP：https://www.rubicon-9.com/