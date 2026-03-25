伊勢志摩でハワイの風を感じる初夏イベント「ハワイフェア～First Summer ALOHA ～」開催決定

シイエスピーク株式会社

シイエスピーク株式会社（本社：大阪市北区西天満5-2-18 三共ビル東館2階 代表取締役：吉井俊貴 以下、当社）は、当社のリゾートブランド「CES RESORT」が運営するグランピング施設「GLAMP DOME伊勢賢島（グランドーム伊勢賢島）」にて、2026年4月11日(土)から6月30日(火)までの期間に

「ハワイフェア～First Summer ALOHA～」を開催いたします。

※天候により開始日が前後する可能性がございます。

本イベントでは、「今年いちばん最初の“夏っぽい思い出”」をテーマに、伊勢志摩の自然の中で、

ハワイの風を感じる一足早いバカンス体験をご提供します。

春から初夏の心地よい季節に、都会では味わえない開放的なリゾート時間をお楽しみいただけます。

夕暮れ時には、青い空がピンク色に染まる伊勢志摩ならではの美しいサンセットが広がり、自然の中でゆったりと過ごす“ハワイアンリトリート”を演出します。

■ハワイ気分を楽しめるレンタルアイテム

フェア期間中は、写真撮影やリゾート気分を楽しめるアイテムをご用意します。

・ハイビスカス（ヘアアクセサリー）

・レイ（フラワーレイ）

気軽に身に着けて、ハワイの雰囲気をお楽しみいただけます。

■イベントコンテンツ

★アサイーボウル体験

ハワイ定番スイーツ「アサイーボウル（アイス）」をご提供。

フルーツやグラノーラなど、好きなトッピングを自由に選べるカスタマイズスタイルでお楽しみいただけます。

★トロピカルドリンクバー

南国気分を味わえるトロピカルドリンクバーを設置。

フルーツジュースなどを組み合わせて、自分だけのオリジナルカクテルを作る体験もお楽しみいただけます。

伊勢志摩でハワイの風を感じる初夏イベント

「First Summer ALOHA」で、今年最初の夏をはじめませんか。

皆さまのご来場を グランドーム伊勢賢島 にてお待ちしております。

■施設情報

「GLAMP DOME伊勢賢島（グランドーム伊勢賢島）」

https://www.glamping-iseshima.com/

所在地：〒517-0502 三重県志摩市阿児町神明863-4

予約直通番号：0800-200-5133

客室数：全14室

Instagram：https://www.instagram.com/glampdome_isekashikojima?igsh=YWY2Mmt0Z3dqdWJr

CES RESORT：https://cesresort.com/