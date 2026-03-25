TOJI、女性ファッション誌『FUDGE』主催のFUDGE ROOFTOP MARKETに出店

TOJI株式会社

TOJI株式会社（本社：東京都世田谷区、代表取締役：松田菜津紀）が展開するウェルネスブランド「TOJI（とうじ）」は、2026年3月28日（土）・29日（日）に開催される「FUDGE ROOFTOP MARKET at LUMINE IKEBUKURO」に出店します。

本イベントは、ライフスタイルメディア「FUDGE」とルミネ池袋がコラボレーションし、都市の屋上空間を舞台に開催される2日間限定のスペシャルマーケットです。TOJIは、「Well Green Lab」のキュレーションのもと、サステナブルかつウェルネスな価値観を体現するブランドの一つとして参加します。

TOJIは、日本の発酵文化に根ざした酒粕に着目し、その美容・健康価値を現代のライフスタイルに合わせて再解釈したプロダクトを展開しています。未利用資源である酒粕を活用し、自然由来の原料のみを用いた無添加処方の商品を通じて、持続可能な循環と豊かな暮らしの両立を提案してきました。

「Well Green Lab」が掲げる、地球と人のクオリティ・オブ・ライフを高めるという思想、そして「FUDGE」が発信する感性豊かなライフスタイルの提案。その双方の価値観とTOJIのものづくりが共鳴し、今回の出店が実現しました。

当日は、TOJIの看板商品である酒粕バスパウダー「粕 -HAKU-」「杜 -MORI-」を中心に、TOJIのプロダクトを展開します。春の空気を感じるルーフトップという特別な空間において、TOJIの世界観とともに、日本の発酵文化がもたらすウェルネス体験をお楽しみいただけます。

<開催概要 >

「FUDGE ROOFTOP MARKET at LUMINE IKEBUKURO」

会期：2026年3月28日（土）・29日（日）

営業時間：11:00～17:00

開催場所：ルミネ池袋 8F パティオ・9F ルーフトップガーデン

※荒天の場合は、ルミネ池袋1F自由通路イベントスペース（屋内）にて開催

公式Istagram：https://www.instagram.com/fudge_event/

■「Well Green Lab」について

「Well Green Lab」は、サステナブルやウェルネスなライフスタイルをより身近なものにし、地球や人のクオリティ・オブ・ライフに寄与することを目的としています。

日常をちょっと特別なものにする、さまざまなライフスタイルブランドが集まるポップアップイベント。生活を彩るアート、コスメ、フード、雑貨に至るまで、幅広いブランドや商品をご提案します。

■TOJIについて

- 公式Instagram：https://www.instagram.com/wellgreenlab

TOJIは、時を越えて日本で受け継がれる美と健康の知恵を、新たなかたちでお届けし、本当の美しさと豊かな暮らしをかなえるウェルネスブランドです。2024年に事業を開始して以来、酒粕に着目し、その豊富な美容・健康にまつわる効果・効能について研究し商品開発を行ってきました。酒粕と厳選した素材とを調和させながら、心を込めて商品化するその過程では、関わるすべての人・地域とのつながりを大切にしています。また、地域の旅館や酒蔵との協業を通じて、グローバルなマーケティング支援や、地域の魅力を向上する事業にも取り組んでいます。

- 公式ウェブサイト：https://toji-japan.com/- 公式Instagram：https://www.instagram.com/toji.japan/





■本件に関するお問い合わせ窓口はこちら: info@toji-japan.com

※TOJIに関心を寄せて頂けるメディアさま、取り組みに共感をいただける酒蔵や生産者の皆さまとの新たな出会いも心より願っています。