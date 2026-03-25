コンセプトストア「V.A.」で「V.A.A.(TM) WORLD’S FAIR @V.A.」を2026年3月28日（土）よりスタート

株式会社ジュン

株式会社ジュン（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木進、以下「ジュン」）が運営するコンセプトストア「V.A.（ヴイエー）」は、「V.A.A.(TM)️ WORLD’S FAIR @V.A.」を2026年3月28日（土）よりスタートいたします。

「VIRGIL ABLOH ARCHIVE(TM)（ヴァージル・アブロー・アーカイブ）」と「ジョーダン ブランド」は、故ヴァージル・アブロー氏（1980-2021）によるオリジナルデザインのV.A.A.エディション「AIR JORDAN 1 HIGH OG X V.A.A.」を先日発表いたしました。

本アイテムのローンチを記念して、「V.A.」にて「V.A.A.(TM) WORLD’S FAIR」を開催いたします。

初日となる3月28日（土）は、「The Virgil Reader, Volume 001」をはじめ、「V.A.」でしか手に入れることのできない「VIRGIL ABLOH ARCHIVE(TM)」のTシャツや「FRAGMENT」と「VIRGIL ABLOH ARCHIVE(TM)」のコラボレーションTシャツ、ジップフーディがラインアップ。

「The Virgil Reader, Volume 001」を店頭でご購入いただいた方の中から抽選で、後日3月30日（月）、3月31日（火）に開催されるスペシャルプログラムにご参加いただけます。（※抽選権は店頭購入順となります。参加人数が上限に達し次第、終了となります。）

スペシャルプログラムでは、本プログラムのために制作されたTシャツ（※Lサイズのみ）をベースに、7種類のロゴデザインからお好みのデザインを自由に選んでプリントし、自分だけのオリジナルTシャツを制作いただけます。さらに、Virgilによるブランド構築のノウハウを学べる「FREE GAME」のUSBスティックを参加特典として配布いたします。※スペシャルプログラムは有料となります。

3月29日（日）はV.A.A.エディション「AIR JORDAN 1 HIGH OG X V.A.A.」を発売。

「AIR JORDAN 1 HIGH OG X V.A.A.」には、ヴァージルの象徴的なデザイン要素が反映されています。露出したタン、スウッシュに配されたオレンジタブ、そしてミッドソールに搭載されたナイキのクラシックなエアユニットの上に直接プリントされたブラックの「AIR」ロゴが特徴的です。

なお、発売に伴い、3月28日（土）、3月29日（日）それぞれ事前入店抽選を行います。

詳しい応募方法は下記の応募フォームよりご確認ください。

【3月28日（土）入店抽選応募フォーム】

https://forms.gle/f4BcqPX3uB6ZqbmY9

【抽選応募期間】

2026年3月25日(水) 16:00 - 2026年3月26(木) 16:00

-入店抽選対象アイテム

・The Virgil Reader, Volume 001

・Apparel Merch (TEE/ZIP HOODIE)

※3月28日（土）はスニーカーの販売はございません。

※「The Virgil Reader, Volume 001」を店頭でご購入いただいた方の中から抽選で、後日開催されるスペシャルプログラムにご参加いただけます。

※ご購入を確約するものではございません。

※ご希望サイズの購入を確約するものではございません。

※商品は数に限りがございます。

【3月29日（日）入店抽選応募フォーム】

https://forms.gle/HuGYXoLqG5Y5C1mu7

【抽選応募期間】

2026年3月25日(水) 16:00 - 2026年3月26(木) 16:00

-入店抽選対象アイテム

・AIR JORDAN 1 HIGH OG X V.A.A.

※3月29日（日）はアパレルの販売はございません。

※ご購入を確約するものではございません。

※ご希望サイズの購入を確約するものではございません。

※商品は数に限りがございます。

【商品情報 ※一部抜粋となります】

The Virgil Reader, Volume 001／\9,900（税込）AIR JORDAN 1 HIGH OG X V.A.A.／\34,100（税込）・TEE／\9,900（税込）・TEE／\9,900（税込）・TEE／\9,900（税込）・TEE／\9,900（税込）・ZIP-UP HOODIE／\18,700（税込）

【概要】

期間：2026年3月28日（土）～3月31日（火）

発売場所：V.A.（東京都渋谷区神宮前6-1-9）

公式インスタグラム：＠va.tokyo（https://www.instagram.com/va.tokyo/）