RAWLINGS(R)×JOURNAL STANDARD relume名品グラブ「XPG3」をモチーフにしたカプセルコレクション「T-shirt」「KeyHolder」がリリース。

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役 CEO：古峯 正佳）が展開するJOURNAL STANDARD relume（以下、relume）から、RAWLINGS(R)の名品グラブ「XPG3」にフォーカスしたカプセルコレクションがリリースされる。昨年、限定店舗でローンチ後に即完売した同コレクションが、今シーズンは全店展開で登場する。

※掲載画像は2年間使用したサンプルを用いたイメージとなります。お届けする商品は新品となります。

BASEBALLシーズンの開幕にあわせて展開される本コレクション「BASEBALL THINGS」では、Tシャツとグラブキーホルダーをラインナップ。アメリカの老舗BASEBALLブランド、ローリングス(R)の名作グラブ「XPG3」を軸に、BASEBALLの背景にあるカルチャーやユーモアをファッションへと落とし込んだ。

・グラブキーホルダーは、実際のグラブと同様のレザーを使用し、ウェブやムートン、レースの通し方まで細部にわたり再現。手のひらサイズながら、経年変化も楽しめる本格仕様に仕上げている。

・Tシャツには、韓国を拠点に活動するアーティスト・ドナルドによるグラブアートを採用。

BASEBALL用語や和製英語をグラブのハンドサインで表現し、BASEBALLならではの“ゆるさ”と遊び心をグラフィックに落とし込んだ。

デザインには「DESPERATE PITCH（やけくそピッチ）」「HIDDEN BALL（隠し玉）」「BASEBALL THINGS」「ENTITLED TWO BASE」といったモチーフを採用。

競技としてのBASEBALLだけでなく、その周辺にあるカルチャーや文脈をレリュームのフィルターを通して再解釈している。

カラーはブラック、ホワイト、ブルー、ピンクに加え、店舗限定のチャコールブラウンを含む全５色展開。限定カラーのチャコールグレーは一部店舗限定で販売予定となる。

BASEBALLというカルチャーを、日常のスタイルにどう取り入れるか。その“ちょうどいい距離感”を提示するコレクションになっている。

【発売日】4月上旬予定

【展開店舗】JOURNAL STANDARD relume全店/ベイクルーズオンラインストア

※オンライン先行予約受付開始(https://baycrews.jp/item/detail/js-relume/cutsew/26071465001410?q_sclrcd=001)

【商品お問い合わせ先】JOURNAL STANDARD relume自由が丘 /03-5731-0504 メンズ

Rawlings(R) ×JOURNAL STANDARD relume XPG3” Glove art T-shirt

Color：左上から時計回りに、グレー、ピンク、ブルー、チャコールブラウン、ブラック

Size：M、L

Price：\7,150（税込）

「DESPERATE PITCH（やけくそピッチ）」投手として160kmの速球を投げ、打者として本塁打王を獲得するなど、二刀流で世界を驚かせる現代のBASEBALL界。その次に驚かせるには、グラブで投げるしかない。そんなジョークを落とし込んだデザイン。

「HIDDEN BALL（隠し玉）」直訳で「隠し玉」。“くせ者”と呼ばれた選手が使うトリックプレーをモチーフにしたグラフィック。2026年のルール改正では、ユニフォームなどにボールを隠す行為は禁止とされている。ハンドサインはツーアウトを表現。

「ENTITLED TWO BASE」エンタイトルツーベースをモチーフにしたデザイン。フェアゾーンでバウンドしたボールがそのままスタンドに入るプレーを、ツーベース＝ピースサインで表現している。なお、「ENTITLED TWO BASE」は日本独自のBASEBALL用語であり、和製英語として知られている。

「BASEBALL THINGS」直訳で「野球のこと」。グラブのハンドサインで“LOVE”を表現し、野球への想いをユーモラスに落とし込んだグラフィック。

Rawlings(R) ×JOURNAL STANDARD relume XPG3” Glove KeyHolder

※掲載画像は2年間使用したサンプルを用いたイメージとなります。お届けする商品は新品となります。

XPG3をキーホルダーサイズで再現し、実際のグラブ同様の仕上がりに。ウェブやムートン、レースの通し方まで細部にわたり再現しています。手のひらサイズながら、レザーアイテムならではの経年変化も楽しめる本格仕様です。Price：\8,580（税込）

XPG3” Glove art T-shirt “Available at select stores.”

「BASEBALL THINGS」 “Available at select stores.”

販売店舗限定のエクスクルーシブカラー。レリュームの一部店舗でのみ取り扱いとなる限定カラーです。（展開店舗）JOURNAL STANDARD relume 流山おおたかの森店、ららぽーと安城店、セレオ八王子店、博多店

Brand info

NEW STORE OPEN & RENEWAL

JOURNAL STANDARD relumeは、4月下旬、国内37店舗目となる新店舗をJR八王子駅直結の「セレオ八王子」にオープン予定。また同週には、アミュプラザ博多店をリニューアルオープンする。本コレクションのローリングスTシャツ「限定カラー」は、上記2店舗にて展開。あわせて、これまでリリースと同時に完売が続いたrelumeエクスクルーシブアイテムを「re stock」と題し、新店舗およびリニューアル店舗限定で展開予定。「ブルックス ブラザーズ」別注や「ディッキーズ」別注、「NEW ERA」別注などをラインナップする。

【JOURNAL STANDARD relume/ジャーナル スタンダード レリューム】

‘‘ just feeling ’’

Relumeは背伸びをしない「ちょうどよい」大人のファッションを提案するブランドです。

カジュアルでベーシックだけど品質にこだわったアイテムと、

ちょっと先を行くトレンドを「relumeらしく」独自に解釈したアイテムなどを提案します。

メンズ・レディス・ユニセックスと、全ての大人に楽しんで貰えるように

豊富なラインナップを取り揃えております。

HP： https://journal-standard.jp/relume/mens/concept/

Instagram： https://www.instagram.com/js_relume/

YouTube： https://www.youtube.com/@JOURNALSTANDARDrelumeChannel

Company info

【株式会社ベイクルーズ】

創立年月日 ：1977年7月22日

代表取締役会長 ：杉村 茂

取締役社長 ：古峯 正佳

本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 ：株式会社Saint James Japon、株式会社WILL WORKS、株式会社LADUREE JAPON、株式会社ル・プチメック

HP ：http://www.baycrews.co.jp/