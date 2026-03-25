岡山発の総合保険代理店「エスプランニング」が広島県福山市に進出BCP策定支援・健康経営コンサルで備後エリアの企業を支援する新拠点を4月1日開設

株式会社エスプランニング

岡山県岡山市に本社を置く株式会社エスプランニング（所在地：岡山県岡山市北区、代表取締役：島村孝史）は、2026年4月1日（水）に広島県福山市へ進出し、「福山支店」を開設いたします。

当社は、事業継続力強化計画認定企業（経済産業省認定）および健康経営優良法人2025認定企業として、岡山県内の中小企業を中心に「保険の枠を超えたリスクマネジメント」を提供してきました。この度の福山支店開設により、備後エリアの企業様に対しても、BCP策定支援、健康経営コンサルティング、業種別リスク診断など、事業継続を支える総合的なサポート体制を構築してまいります。

開設前のご相談も岡山本社にて随時受付中です。企業の「守り」を強化したい経営者の皆様からのお問い合わせをお待ちしております。

■ 福山支店開設の背景

近年、自然災害の激甚化、サイバーリスクの増大、労働力不足など、中小企業を取り巻く経営環境は急速に変化しています。特に広島県備後エリアでは、製造業・建設業・運輸業を中心に「事業継続力の強化」が喫緊の課題となっています。

当社は2011年の創業以来、岡山県において「経営者に寄り添う保険代理店」として多くの企業様を支援してまいりました。この度、広島県福山市への進出により、「地域に根ざした迅速なサポート」を備後エリアにも展開し、より広範囲の企業様の事業継続を支えてまいります。

■ エスプランニングの特徴

【1】事業継続力強化計画認定企業としての支援ノウハウ

当社は、経済産業省より「事業継続力強化計画認定」を取得している企業です。この認定制度は、自然災害等のリスクに備え、事業継続力を高めるための計画を策定した中小企業を国が認定するもので、認定企業は税制優遇や金融支援などのメリットを受けることができます。

当社自身がこの認定を取得している実績を活かし、顧問先企業様のBCP（事業継続計画）策定から認定取得までを一貫してサポートいたします。

【2】健康経営優良法人認定企業による健康経営コンサルティング

当社は「健康経営優良法人2025（中小規模法人部門）」に認定されており、自社での健康経営実践のノウハウを活かした支援を提供しています。

少子高齢化による人材不足が深刻化する中、「従業員の健康=企業の財産」という視点で、健康経営優良法人認定の取得支援、保険を活用した福利厚生制度の設計、採用力向上施策など、企業の持続的成長を支える仕組みづくりをお手伝いします。

【3】業種別リスクマネジメント

製造業、建設業、運輸業、サービス業など、業種ごとに異なるリスクを深く理解し、最適な保険設計とリスク対策をご提案します。

- 製造業：PL保険、火災保険、サイバー保険- 建設業：労災上乗せ、建設工事保険、賠償責任保険- 運輸業：自動車保険、貨物保険、施設賠償責任保険- サービス業：雇用慣行賠償、個人情報漏洩保険、営業損失補償【4】地域密着型のスピーディな対応

福山市内に拠点を構えることで、「何かあったときにすぐ駆けつけられる」体制を実現します。保険事故の対応はもちろん、経営相談、リスク診断など、経営者様の「困った」に即座に対応できる地域のパートナーを目指します。

■ 提供サービス

【無料診断・相談サービス】

1. 企業リスク診断（無料）

- 現在の保険契約の適正性チェック

- 業種別リスクの洗い出し

- 補償の過不足診断

2. BCP策定支援（無料初回相談）

- 事業継続力強化計画の策定サポート

- 認定取得までの伴走支援

- 補助金・税制優遇の活用アドバイス

3. 健康経営コンサルティング（無料初回相談）

- 健康経営優良法人認定の取得支援

- 従業員福利厚生制度の設計

- 採用力向上・離職率低減施策

【取扱保険】

●損害保険

- AIG損害保険株式会社

- 三井住友海上火災保険株式会社

- 損害保険ジャパン株式会社

●生命保険

- 大同生命保険株式会社

- エヌエヌ生命保険株式会社

- メットライフ生命保険株式会社

- オリックス生命保険株式会社

- ソニー生命保険株式会社

- 三井住友海上あいおい生命保険株式会社

- ネオファースト生命保険株式会社

■ 福山支店 概要

支店名：株式会社エスプランニング 福山支店

所在地：〒720-0042 広島県福山市入船町1丁目5-22 6階

開設日：2026年4月1日（火）

営業時間：平日 9:00～17:30（土日祝休み）

対応エリア：福山市、府中市、尾道市、三原市、世羅町など備後エリア全域

TEL：084-993-9443

※開設前のお問い合わせは岡山本社（TEL: 086-250-5344）にて承ります

福山イーストスクエア １福山イーストスクエア ２

お問い合わせはこちらから :https://spla2011.co.jp/contact弊社ホームページ問い合わせフォームに移動します。

■ 代表メッセージ

株式会社エスプランニング 代表取締役 島村孝史

「この度、福山市に新拠点を開設できることを大変嬉しく思います。

岡山で10年以上にわたり、多くの企業様の事業継続を支えてきた実績とノウハウを、広島県備後エリアの企業様にもお届けできる機会をいただきました。

私たちが目指すのは、単に『保険を売る代理店』ではなく、『経営者に寄り添い、企業の未来を守るパートナー』です。自然災害、サイバー攻撃、人材不足など、企業を取り巻くリスクは年々複雑化しています。だからこそ、保険の枠を超えた総合的なリスクマネジメントが必要だと考えています。

福山支店では、BCP策定支援、健康経営コンサルティング、業種別リスク診断など、当社の強みを活かした支援を提供してまいります。『地域の企業を守る』という使命感を持って、スタッフ一同、全力で取り組んでまいります。

まずは無料のリスク診断から、お気軽にご相談ください。」

■ 今後の展開

福山支店を拠点として、備後エリアの企業様向けセミナーの開催、商工会議所・士業との連携強化、地域イベントへの参加など、地域に根ざした活動を積極的に展開してまいります。

また、2026年度内には以下の施策を予定しております。

- 「経営者向けBCPセミナー」開催

- 「健康経営優良法人認定取得セミナー」開催

- 「サイバーリスク対策セミナー」開催

- 地元の税理士・社労士・コンサルタントとの連携強化

※セミナー開催日程は決定次第、当社ウェブサイトおよびSNSにてお知らせいたします。

【会社概要】

会社名：株式会社エスプランニング

代表者：代表取締役 島村孝史

所在地：〒700-0055 岡山県岡山市北区西崎1丁目18-16

設立：2011年

事業内容：保険代理店業、リスクコンサルタント

認定：

- 事業継続力強化計画認定企業（経済産業省認定）

- 健康経営優良法人2025（中小規模法人部門）認定

- 健活企業（協会けんぽ岡山支部）認定

URL：https://spla2011.co.jp/

Instagram：@splanning_okayama

【本件に関するお問い合わせ先】

■ 取材・報道関係者様

株式会社エスプランニング 広報担当：谷口

TEL：086-250-5344

FAX：086-250-5345

Email：splanning@spla2011.co.jp

受付時間：平日 9:00～17:30

■ 企業様からのお問い合わせ

株式会社エスプランニング 広報担当：谷口

TEL：086-250-5344

Email：splanning@spla2011.co.jp

または、ウェブサイトのお問い合わせフォームからもご相談いただけます。

https://spla2011.co.jp/contact

※無料リスク診断、BCP策定相談、健康経営コンサルティングなど、お気軽にお問い合わせください。

※開設前のご相談も岡山本社にて随時承っております。