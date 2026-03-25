【船井総合研究所】株式会社田村ビルズグループのTOKYO PRO MarketおよびFukuoka PRO Market上場に関するお知らせ

株式会社船井総合研究所

中堅・中小企業を対象に専門コンサルタントを擁する経営コンサルティング会社の株式会社船井総合研究所（本社：東京都中央区、代表取締役社長：真貝 大介、以下、船井総合研究所）がJ-AdviserおよびF-Adviserとして担当する株式会社田村ビルズグループ（本社：山口県山口市、代表取締役：田村 伊幸、以下、田村ビルズグループ）が、3月25日（水）に株式会社東京証券取引所（以下、東京証券取引所）の運営するプロ投資家（特定投資家）向け株式市場TOKYO PRO Marketおよび証券会員制法人福岡証券取引所が運営するプロ投資家（特定投資家）向け株式市場Fukuoka PRO Marketへ上場したことをお知らせいたします。

なお、田村ビルズグループの上場により船井総合研究所がJ-Adviserとして担当するTOKYO PRO Marketへの新規上場は累計3社、F-Adviserとして担当する新規上場は累計2社になります。

１．株式会社田村ビルズグループの概要

名称 ：株式会社田村ビルズグループ

本社所在地 ：山口県山口市黒川400番地1

代表者の役職・氏名：代表取締役 田村 伊幸

設立 ：2014年1月6日

事業の内容 ：不動産の買取再販・売買仲介・賃貸仲介・賃貸管理、投資用アパート販売、

新築建売・リフォーム、不動産テック、産業廃棄物処理

証券コード ：524A

ホームページURL ：https://tamura-builds.co.jp/

上場に関する詳細 ：https://www.jpx.co.jp/equities/products/tpm/issues/index.html （東京証券取引所サイト）

https://www.fse.or.jp/pro-market/info_pro.php （福岡証券取引所サイト）

2．田村ビルズグループのTOKYO PRO Market上場申請の背景

田村ビルズグループは、1879年創業の食料品店である田村屋をルーツとし、時代の変化に合わせて業態転換を重ねております。現在は、山口県および九州エリアに拠点を展開し、「建築・不動産事業」と「環境リサイクル事業」の2軸で事業を展開しております。

この度のTOKYO PRO MarketおよびFukuoka PRO Marketへの上場は、信用力と知名度の向上を目的としております。信用力の向上により資金調達の多様化と拡大を実現し、知名度の向上により優秀な人材を採用していくことで、今後の成長に資する体制構築を目指しています。

3．船井総合研究所のJ-AdviserおよびF-Adviser業務

船井総合研究所では、2018年より一般市場やTOKYO PRO Marketに向けてのIPO（Initial Public Offering：新規上場）支援をコンサルティングサービスとして提供しております。実際に事業会社で上場を経験したIPOコンサルタント（J-QS/F-QS）がサポートできることが特徴です。

船井総合研究所は東京証券取引所が運営するプロ投資家（特定投資家）向け株式市場 TOKYO PRO Market に係るJ-Adviser 資格を2022年4月11日（月）に取得しており、J-Adviserとして、クライアント企業のTOKYO PRO Market上場審査や、上場後の情報開示およびファイナンス手続きのサポートを行っております。また、福岡証券取引所が運営するプロ投資家（特定投資家）向け株式市場Fukuoka PRO Market に係るF-Adviser資格を2024年9月18日（水）に取得しており、同様のサポートを行っております。

＜船井総合研究所 上場支援コンサルティングサービスサイト＞

https://ipo.funaisoken.co.jp/

4．船井総合研究所について

中堅・中小企業を対象に専門コンサルタントを擁する日本最大級の経営コンサルティング会社として、業種・テーマ別に「月次支援」「経営研究会」を両輪で実施する独自の支援スタイルをとっています。また、支援別に、「成長実行支援」「採用・人的資本経営支援」「企業価値向上支援」「ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）支援」を通じて、社会的価値の高いサステナグロースカンパニーを多く創造することを目指しています。クライアント先には、その現場に密着し、経営者に寄り添った実践的コンサルティング活動は様々な業種・業界経営者から高い評価を得ています。

＜船井総合研究所 オフィシャルサイト＞

https://www.funaisoken.co.jp/

＜本件に関するお問合せ先＞

株式会社船井総合研究所

コーポレートコミュニケーション室 広報 担当／國延（クニノベ）

TEL. 0120-958-270（9:45～17:30)

Mail. press@funaisoken.co.jp

https://www.funaisoken.co.jp/form/press