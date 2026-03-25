Kenvue×神山まるごと高専「口腔ケア特別授業＆広告制作プロジェクト」を実施

ＪＮＴＬコンシューマーヘルス株式会社

Kenvue（ケンビュー）は、2025年12月、徳島県神山町の神山まるごと高専と連携し、同校の1年生45名を対象とした「口腔ケア特別授業＆広告制作プロジェクト」を実施しました。学生たちは、授業で得た知識をもとに、歯科医師・歯科衛生士向けに「クリニック内でのマウスウォッシュセミナーの開催を提案する広告制作」に取り組み、1月のオンライン発表会を経て、2月に訴求力賞・キャッチコピー賞・デザイン賞・最優秀賞が選出されました。

本企画は、若年層に口腔ケアの重要性を伝えるとともに、「テクノロジー×デザイン×起業家精神」を教育の土台とする神山まるごと高専の学生に対し、実際のビジネス課題を解決するクリエイティブ制作の機会を提供し、より実践的な学びの機会を創出することを目的としています。

※本取り組みのダイジェスト動画をご覧ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=txts8FQfZ8E ]

■プロジェクト概要

【パート1：口腔ケア特別授業】

はじめに、広告制作にあたって必要な口腔ケアやマウスウォッシュについての知識を共有するため、Kenvue研究開発の水野が、全身の健康と口腔ケアの関係や、効果的な口腔ケアについてエビデンスをもとに解説しました。

【授業内容】

１. 歯周病は日本の重大な健康課題

・15歳以上の約半数が罹患し、「Silent disease（静かな病気）」と呼ばれるほど自覚症状が乏しく進行しやすい。

・糖尿病や心疾患、早産、認知症などとの関連も指摘されている。

２. むし歯は減少する一方、歯周病の改善は停滞

・過去30年で小児むし歯は3分の1に減少した一方、歯周病は依然として高い罹患率を維持。

・健康寿命延伸には口腔機能維持が非常に重要と言われている。

３. セルフケアと定期検診の重要性

・「健康日本21（第三次）」では歯科検診受診率向上が目標に掲げられ、日常的なセルフケア習慣化が鍵。

・歯周病予防の効果的な方法として、物理的に細菌を除去する歯ブラシやフロスに加えて、口全体を隅々までケアし化学的に殺菌・細菌の活動を抑制するマウスウォッシュがある。

また、口腔内の菌を顕微鏡で観察したり、リステリン(R)を使用したりする体験も実施しました。

【パート2：歯科医師・歯科衛生士向けの広告制作】

授業後半では、リステリン プロフェッショナルマーケティング担当の小林がデザイン課題を説明。学生たちはターゲットである歯科医師・歯科衛生士のインサイトや市場環境を踏まえた広告制作に挑戦しました。作品は、オンライン発表会にて共有され、審査の結果、訴求力賞・キャッチコピー賞・デザイン賞・最優秀賞が選出されました。

Kenvueは今後も、口腔ケアに関するさまざまな社会的課題の解決に取り組むとともに、神山まるごと高専をはじめとした教育機関との連携をさらに強化し、若年層の健康や口腔ケアに関する知識・理解の向上に貢献してまいります。

神山まるごと高専について

神山まるごと高専は、徳島県神山町に2023年4月に開校した 5年制の私立高等専門学校です。「テクノロジー × デザイン × 起業家精神」を教育の土台としながら、 神山という地に根ざし、社会を動かす人材「モノをつくる力で、コトを起こす人」の育成を目指しています。

https://kamiyama.ac.jp/

Kenvueについて

Kenvueは、世界最大の売上高を有するコンシューマービジネス専業カンパニーです。 Aveeno(R)、BAND-AID(R)、Johnson's(R)、Listerine(R)、Neutrogena(R)、Tylenol(R)といった私たちの象徴的なブランドは、100年以上の歴史を礎に、 サイエンスに裏付けられ、世界中のヘルスケア専門家から支持されています。Kenvueは、日々のケアがもたらす驚くべき力を信じています。私たちは、その力を生活者の手に届けるとともに、暮らしの中でかけがえのない存在になるよう日々取り組んでいます。

Kenvue（ケンビュー）WEBサイト https://www.kenvue.com/ja-jp/locations/japan/