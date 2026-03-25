いま、選ばれている海外へ。グアムで“安心×おトク”な旅を｜5月7日から使える30ドル特典「GUAM PAY」延長決定

グアム政府観光局

グアム政府観光局は、好評実施中の電子クーポンプログラム「GOGO！GUAM PAY」を、2026年9月30日まで延長することを決定しました。

本プログラムは、当初2026年4月30日までの実施を予定していましたが、多くの旅行者の皆様にご利用いただいていることから、このたび延長を決定しました。

近年、海外旅行の選び方にも変化が見られる中、安心して行ける距離感や、現地での過ごしやすさを重視するニーズが高まっています。

グアムは、日本からアクセスしやすく、コンパクトで移動しやすいデスティネーションとして、改めて注目されています。

本プログラムは、「GOGO！GUAM Hafa Adaiキャンペーン2026」の一環として実施しています。

キャンペーンサイトはこちら :https://www.gogoguam.jp/

■現地でそのまま使える、30ドル特典

グアム好きタレント・pecoさんがキャンペーン大使を務める「GOGO！GUAM Hafa Adaiキャンペーン2026」の目玉企画の一つである「GOGO！GUAM PAY」は、対象の旅行商品をお申し込みいただいた方に、グアム現地で使える30ドル分の特典をプレゼントするプログラムです。

レストランやショップ、オプショナルツアーなど、グアム島内の50以上の対象店舗で利用可能。

スマートフォンで簡単に利用できるため、到着後すぐにご活用いただけます。

食事やショッピング、アクティビティなど、滞在中のさまざまなシーンで“おトク”を実感いただけます。

■販売および利用スケジュール

本プログラムは、対象となる旅行会社および航空会社を通じて提供されます。

対象商品の販売開始は2026年3月下旬以降、各社の準備が整い次第、順次開始されます（開始時期は各社により異なります）。

また、クーポンの利用に関するスケジュールは以下の通りです。

アプリへのチャージ開始日：2026年5月1日

利用期間：2026年5月7日 ～ 2026年9月30日

除外期間：2026年8月1日 ～ 2026年8月31日（本期間中は利用不可）

※除外期間中はクーポンをご利用いただけませんのでご注意ください

■“安心して楽しめる海外”としてのグアムへ

短い移動時間でリゾート体験が叶い、初めての海外や久しぶりの渡航にも選びやすいグアム。

本プログラムを通じて、より多くの方に、安心で快適、そしておトクなグアム旅行をお楽しみいただけます。

■GOGO！GUAM PAY 2026 プログラム概要（延長版）

特典内容：お一人様30ドル分（2歳以上対象）

配布数：先着15,000名様

利用可能店舗：レストラン、ショップ、オプショナルツアーなど50店舗以上

GUAM PAYの詳細はこちら :https://www.gogoguam.jp/coupon/pay/

■対象販売事業者（2026年3月23日現在・五十音順）

IACEトラベル、ANAトラベラーズ、エイチ・アイ・エス、エクスペディア、こころから、JALPAK、JTB、ツアーウェーブ、東武トップツアーズ、トラベロカ、トラベルギャラリー、NEWT、日本旅行、阪急交通社、vipツアー、名鉄観光サービス、ユナイテッド航空、楽天トラベル

※今後追加される可能性があります

※詳細は各事業者へお問い合わせください

■注意事項

- 2025年12月1日から2026年4月30日までの利用分として配布されたクーポンは、延長期間中はご利用いただけません- 対象商品・対象店舗は変更となる場合があります。最新情報は公式ウェブサイトまたは各事業者へお問い合わせください

■「GOGO！GUAM BONUS」も同時延長

「GOGO！GUAM PAY」の延長にあわせて、現地で使える特典プログラム「GOGO！GUAM BONUS」についても実施期間を延長いたします。

本プログラムでは、スマートフォンやタブレットで店舗に設置されたQRコードを読み取ることで、どなたでも簡単に特典をご利用いただけます。

レストランやアクティビティなど、グアムのさまざまな店舗で使える特典を通じて、滞在をより便利に、より楽しくお過ごしいただけます。

■GOGO！GUAM BONUS 詳細

特典内容：店舗ごとの割引や特典サービス

利用方法：店舗設置のQRコードを読み取り、画面を提示

実施期間：2025年12月1日 ～ 2026年9月30日

※本プログラムには除外期間はありません

※一部店舗では参加方法が異なる場合があります

※最新情報はキャンペーンページをご確認ください

GUAM BONUSの詳細はこちら :https://www.gogoguam.jp/coupon/bonus/

■アンバサダープロフィール

pecoさん｜タレント・ブランドプロデューサー

ファッションやライフスタイルに独自のセンスを持ち、若い世代を中心に支持を集めるタレント・ブランドプロデューサー。SNSやメディアでの発信力も高く、現在は母としての視点も取り入れたライフスタイル提案が共感を呼んでいる。

芸能界でも指折りの“グアム好き”として知られ、グアムに何度も訪れるリピーターでもある。

■お問い合わせ先

グアム政府観光局

メールアドレス：info@gvb.or.jp

公式ウェブサイト：https://www.visitguam.jp/