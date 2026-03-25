【ルイ・ヴィトン】ファインジュエリー・コレクション「カラー ブロッサム」に新作が登場

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社(C) Louis Vuitton

ルイ・ヴィトンのモノグラム・キャンバス誕生130周年となる本年。メゾンはこのアイコニックなモチーフが放つクリエイティブなエネルギーを、新たな表現でファインジュエリー・コレクション「カラー ブロッサム」に昇華させます。モノグラム・フラワーを讃える象徴的なコレクションに、現代のジュエリーでは稀有な、目を引くネイビーブルーの深い色調を湛えた新たなストーンカラー、ソーダライトが加わると共に、新たなパヴェデザインも登場。合計28点の新作ジュエリーが「カラー ブロッサム」コレクションをさらに充実させ、身に着ける人が自由に重ね着けやコンビネーションを楽しみながら、自分らしいスタイルを表現できるよう誘います。

1896年、ジョルジュ・ヴィトンが父へのオマージュとして創作したモノグラムは、ネオ・ゴシック装飾やジャポニスムといった芸術的インスピレーションと潮流に根差し、時代を超えて響く文化的な共鳴を体現しています。メゾンにとって不朽のアイコンであり、クリエイティビティの普遍的なシンボルであるこのモチーフは、130年にわたり絶えず再構築や再解釈を繰り返しながら、数多くのアーティストやコラボレーターにインスピレーションを与え、レザーグッズからプレタポルテにいたるまで、メゾンのあらゆるクリエーションを彩り続けています。

(C)Laziz Hamani(C)Laziz Hamani

メゾンが2015年に発表した「カラー ブロッサム」は、カラーストーンをテーマにした優美で汎用性に富むデザインで、それぞれのストーンは、その個性を最大限に引き出すため、1つ1つ立体的に丁寧に彫刻されています。現在、ストーンのバリエーションは、柔らかでフェミニンなピンクとホワイトのマザー・オブ・パール、洗練されたクラシックなオニキス、輝きと生命力に満ちたカーネリアン、マラカイト、アマゾナイトと多彩な展開。光を宿す色彩と繊細なデザインを融合させたジュエリーは、リング、ピアス、ロングネックレス、ショートネックレス、ブレスレットにいたるまで、「カラー ブロッサム」ならではのエフォートレスなエレガンスと遊び心ある洗練を放ちます。

そしてこのたび、「カラー ブロッサム」のラインナップに新たなストーンとして加わるのが、ソーダライトです。美しく深みのあるネイビーブルーが印象的なソーダライトは、適度な不透明感を備えた力強い表情のストーンで、繊細なインクルージョンが自然界のエレメントとのつながりを想起。「塩の石」としても知られ、現代のジュエリーにおいては稀少な存在です。

(C)Laziz Hamani

最高の品質と色彩を追求し、「カラー ブロッサム」では厳選されたソーダライトを使用しています。原石は、他の「カラー ブロッサム」コレクションのジェムストーンと同様に、厳格な宝石研磨の工程を経て、特徴的な立体感とシグネチャーであるボンベシェイプへと丁寧に彫刻・加工されます。妥協のない入念な選定作業を経た原石はカットされ、再度検品を受けた後、成形工程へと進み、ここでモノグラム・フラワーが立体的なフォルムとして命を吹き込まれます。完璧な対称性と光の反射を実現するためには、卓越した専門技術を要する極めて高度なカットと研磨の工程が不可欠です。さらに、ハードストーンそれぞれの特性に応じた精緻なクラフツマンシップも求められます。こうした彫刻には、フラットなストーンの研磨と比べて最大で5倍の時間を要しますが、立体的に彫り出すことでジェムストーン本来の素材の魅力が引き出され、その美しさと奥行きが一層際立ちます。

(C)Mathieu Boutang

ソーダライトの登場を記念し、計7点の新作ジュエリーが揃います。スターとサン(太陽)をモチーフにした、繊細でクラシックな2つのペンダントネックレスに加え、ロングネックレスも揃います。また、ソーダライトのスターとパヴェセッティングのサンを組み合わせた、印象的なマルチモチーフのブレスレットも登場。さらに、メゾンならではのモチーフとラウンドブリリアントカットのダイヤモンドを添えた、より洗練されたバリエーションもラインナップ。シンプルなスター・モチーフのピアスに加え、ソーダライトのスターとダイヤモンドを組み合わせたオープンリングが、このデビュー・コレクションを完成させます。

(C) Louis Vuitton

新たなハードストーンに加え、コレクション全体にわたり、パヴェのクリエーションも登場。これにより、輝きときらめきを一層高めるだけでなく、既存の「カラー ブロッサム」コレクションとミックス＆マッチすることで、新たなスタイリングの可能性も広げます。中央のボンベカットストーンを贅沢に包み込むように配されたプレシャスなパヴェのディテールがシグネチャーモチーフを縁取り、光と影のコントラストを際立たせながら、センターストーンの奥行きと力強さを引き出します。この職人技は、メゾンのジュエリー職人による高度な技術を要し、ゴールドを繊細に磨き上げて高い光沢を生み出す工程には、各面の独特な角度に合わせた精密な技術が不可欠です。

新作のパヴェジュエリーには、スターまたはサンのモチーフに1粒のダイヤモンドを添えた、上品なホワイト マザー・オブ・パールのペンダント2点が揃います。さらに、存在感を放つパヴェのメダリオンスタイルのネックレスも2点登場し、ホワイト マザー・オブ・パールにはサンのデザイン、マラカイトにはスター・モチーフがあしらわれています。

インスピレーションを与え続ける、モノグラムのクリエイティブなスピリット。そして「カラー ブロッサム」に新たなジュエリーが加わることで、より多彩で自由なスタイリングが叶います。サンとスターのモチーフを交互に配した2点の新作ショートネックレスは、ピンク マザー・オブ・パールまたはマラカイトで展開。さらに、ピンクとホワイト マザー・オブ・パールにスターとサンのエンブレムを組み合わせた、優美なロングネックレスも登場します。

(C) Louis Vuitton(C)Juliette Abitbol

新作のクローズドリングやピアスが加わり、ラインナップがさらに充実します。スターまたはサンのモチーフをあしらったハイエンドなクローズドリング2点は、重ね着けやミックス＆マッチを楽しめるデザイン。また、スターまたはサンのモチーフをあしらったピアス4点が、ホワイト マザー・オブ・パールまたはマラカイトで登場します。さらに、ダイヤモンドを散りばめたスター・モチーフのイヤーカフが、コレクションにトレンド感溢れる新たな個性を添えます。

最後に、メゾンは人気の高いピンク マザー・オブ・パールのデザインを拡充し、ロングネックレス、ブレスレット2点、シックでミニマルなペンダント2点を含む計5点の新作ジュエリーを発表します。

これまでと同様に、コレクションを象徴するボリューム感を巧みに取入れた新作は、「カラー ブロッサム」に息づく自由なエスプリを讃え、まとう人それぞれが自分らしい表現でジュエリーをセルフスタイリングすることを可能にします。ソーダライトがもたらすネイビーブルーの洗練から、光を宿すプレシャスなパヴェの輝きにいたるまで、新たなデザインのピアス、スタイリッシュなイヤーカフ、マルチモチーフのロングおよびショートネックレスといったコンテンポラリーな新作を通じて、「カラー ブロッサム」はメゾンの他のクリエーションと共に、ルイ・ヴィトンのモノグラム誕生130周年に素晴らしいオマージュを捧げます。

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、ビューティー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に 製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。