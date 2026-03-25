大広 金久絵理奈　第５５回ＪＡＡＡ懸賞論文 新人部門 入選

株式会社大広

株式会社 大広（本社：東京都港区、代表取締役社長：泉恭雄、以下「大広」）は、第55回JAAA懸賞論文 新人部門にて、金久絵理奈が入選したことをご報告いたします。



【第55回JAAA懸賞論文について】

一般社団法人 日本広告業協会（JAAA）では毎年、会員社社員を対象に「論文」「私の言いたいこと」の懸賞募集を実施。同賞は、協会会員社内における実務に根ざした主張や提言を広告業界に反映させるという趣旨で1971年に第1回の募集が開始され、今年度で55回を迎えました。応募は、「論文」課題「変容する世界と広告」に50編、「私の言いたいこと＜一般部門＞＜新人部門＞＜プレゼン動画部門＞＜特別部門＞」に251編、計301編でした。テーマ性・独自性・具体性・表現力の4つの審査基準のもと、厳正なる審査の結果、「論文」から金賞・銀賞・ 銅賞の3作品、「私の言いたいこと」からは入選6作品が選出されました。

第55回JAAA懸賞論文サイト https://www.jaaa.ne.jp/awards/ronbun55/

【受賞コメント】

この度は名誉ある賞に選出いただき大変光栄です。

学生時代、薬学部で肌の研究に励んだという特別な経験のある自分だからこそ広告業界に貢献できることは何なのか。自らの使命を考えるきっかけとなった執筆でした。

本文には、広告は“研究者の英知の結晶”である製品と生活者を繋ぐ架け橋である、という責任を持ち続けようという私の決意をしたためています。

最後に、日頃よりご指導いただいている皆さまへ、この場を借りて感謝申し上げます。

金久 絵理奈

2001年生まれ。茨城県出身。2025年東京薬科大学薬学部医療衛生薬学科卒業。薬学を専攻し、「細胞におけるストレスホルモンによる皮脂産生制御機構」を題材に卒業論文を執筆。同年、大広に入社。製薬企業の化粧品製品において営業担当として、ブランド戦略、製品開発、新規顧客獲得～育成まで幅広い業務に携わる。