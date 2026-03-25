〈Kodak Apparel 〉初のSHIBUYA109渋谷店にてPOP UPスタート！様々なイベントを開催！

Hilight Brands Japan株式会社

Hilight Brands Japan 株式会社（本部：東京都渋谷区神宮前1-2-9-202、合同代表：チョ ソンフン、小森 優敏）が展開するライフスタイルブランド「Kodak Apparel（コダック アパレル）」は、韓国を代表する百貨店「新世界百貨店」との合同プロジェクトである「SHINSEGAE HYPER GROUND」より、2026年3月27日（金）より、SHIBUYA109渋谷店5階にてPOP UPストアをオープンいたしました。本POP UPでは4月15日(水)まで開催中です。

１.「KODAK CHARMERA（チャーメラ）」先着1日10台限定で発売！

・ご購入は、お一人様(お連れ様・ご家族含む)につき一点限りとさせていただきます。

・ご購入後の返品交換は一切お受けできません。万一商品に不良があった際は、ご返金のみの対応とさせていただきます。

・やむを得ない事情により、商品内容が予告なく変更となる場合がございます。また、当日の状況により販売方法を変更する場合があります。予めご了承ください。

POP UP限定 特別ノベルティ

POP UP開催期間中、ご来場またはご購入いただいたお客様へ、ここでしか手に入らない限定ノベルティをご用意しております。いずれも数量限定となっておりますので、ぜひこの機会にお楽しみください。

２.購入者特典

・税込12,000円以上ご購入いただいたお客様全員に、KODAKフィルムキーホルダーをプレゼントいたします。

※ノベルティは数量限定につき、なくなり次第終了となります。

３.インスタグラムフォロー特典

ご来場のうえ、公式Instagramをフォローいただいたお客様に、スペシャルギフトをプレゼントいたします。

POP UPストア概要

期間：2026年3月27日（木）～4月15日（水）

会場：東京都渋谷区道玄坂２丁目２９－１SHIBUYA109渋谷店5F

営業時間：10:00～21:00

Kodak Apparel HP：https://kodak.hilightbrands.jp/(https://kodak.hilightbrands.jp/)

日本公式インスタグラム:https://www.instagram.com/kodakstyle_jp(https://www.instagram.com/kodakstyle_jp)

Kodak Apparelについて

Kodak Apparel（コダックアパレル）は、130年以上の写真文化のヘリテージを持つKodakのIPを基盤に、2020年にスタートしたライフスタイルブランドです。

Kodakならではのレトロな感性とアーカイブを現代的なスタイルへと再解釈し、日常の中で楽しめるアイコニックなファッションを提案しています。