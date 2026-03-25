日本初の印税取引サイト「Royalty Bank」にインパクト大のコンテンツが登場

株式会社ロイヤリティバンク

株式会社ロイヤリティバンク（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：坂上晃一）は、2026年3月25日（水）、同社が運営する印税取引サイト「Royalty Bank」に新たなコンテンツを追加した。

Royalty Bank トップ画面

(1)3月25日に新たに追加したファン債(*)対象楽曲

・「般若心経EDM」

京都にある「浄土宗大光寺」の副住職である 河村英昌和尚による般若心経の読経を、ボカロＰ界のレジェンドと言われる「猫虫（ねこむし）」がクールでファンキーなEDMに仕上げた楽曲。猫虫はインターネットで人気絶大の「わんわんおにゃんにゃんお」「繰り返し一粒」などの楽曲の作者としても有名。

本物の僧侶による読経がベースになっているので、「聞いているだけでご利益があるかも」という噂もネット界隈で聞こえている。実際に、お寺で開催されるイベントなどでも活用されていて、知る人ぞ知る楽曲として注目されている。

尚、この「般若心経EDM」を使った無料ゲーム「煩悩シューティング」も河村英昌和尚プロデュースにより株式会社神社仏閣オンライン様で制作いただき、現在ネットで公開されている。

※煩悩シューティングURL：https://bonno-taisan.jinjabukkaku.online/

般若心経EDM

(2)3月23日に追加したファン債対象楽曲

・らびらびげっちゅ（小鳥遊うた）

インターネット上で人気絶大の「Happy Halloween」「メランコリック」「スイートマジック」などの楽曲の作者であるレジェンドボカロＰの「Junky（ジャンキー）」が、VTuber「小鳥遊うた（たかなしうた）」に提供した、可愛らしい乙女心をポップチューンで奏でる書き下ろし楽曲。Junkyと小鳥遊うたとが織りなす世界観は、既にYouTubeやSpotifyなどで注目されてきている。

らびらびげっちゅ

これらの楽曲は以下のWebサイトからだけでなく、スマホアプリ（App Store(iOS)、Google Play(Android)で「royaltybank」で検索）を通じても購入、応援をすることができる。

今後も新たなアーティストや楽曲の上場を予定している。

株式会社ロイヤリティバンクは、「Royalty Bank」を2021年3月にサービス開始した。アーティストがその作品や活動から発生する印税を受け取る権利（印税分配請求権）を小口化して「ファン債」と名付け、複数のユーザーに販売できるようにした日本初の仕組みである。

また、購入した印税分配請求権をユーザー間で売買ができるようにする機能も提供されている。

Royalty Bankの印税取引サイト：https://www.royaltybank.jp/

【会社概要】

会社名：株式会社ロイヤリティバンク

所在地：〒101-0047 東京都千代田区内神田 2-2-6 田中ビル 3F

代表者：坂上晃一

設 立：2021年1月18日

URL：https://royaltybank.co.jp

事業内容：

クラシック音楽の総合情報誌『ぶらあぼ』を発行する「株式会社ぶらあぼホールディングス」の子会社として 2021 年 1 月に設立。オープンなプラットフォームにより日本初となる印税取引の仲介事業を運営中。第一弾として渡辺香津美のカタログを販売した。

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社ロイヤリティバンク

E-mail：info@royaltybank.jp