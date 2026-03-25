「iBow」が 日本のサービスイノベーション2025 に選定｜訪問看護の記録・請求など業務全般をDXし、看護師がケアに集中できる環境づくりを後押し

株式会社eWeLL

在宅医療の質と生産性の向上をDXで支援する株式会社eWeLL（イーウェル 証券コード：5038 本社：大阪市中央区）は、2026年3月25日、訪問看護専用電子カルテ「iBow（アイボウ）」が公益財団法人日本生産性本部 サービス産業生産性協議会(SPRING)による「日本のサービスイノベーション2025」に選定されたことをお知らせします。

選定の概要

本選定において「iBow」は、「データで患者のQOLを高める訪問看護の生産性向上DX」として選ばれました。

日本のサービスイノベーション2025 訪問看護専用電子カルテ「iBow」(https://service-safari.jp/case_a/3580/)ー データで患者のQOLを高める訪問看護の生産性向上DX ー

主催：公益財団法人日本生産性本部 サービス産業生産性協議会（SPRING）

日本生産性本部は1955年の閣議決定に基づき、政府と連携する民間団体として設立された、経済産業省の諮問機関的な役割等を担う公益財団法人です。



▼他の受賞企業一覧はこちら

2025 受賞企業一覧 :https://service-safari.jp/servicei2025/

■「日本のサービスイノベーション2025」について

「日本のサービスイノベーション2025」は、経済産業省の諮問機関等の役割を担う公益財団法人日本生産性本部のサービス産業生産性協議会（SPRING）が、サービス産業の生産性向上に資するため、果敢にサービスイノベーションに挑戦している革新的で優れたサービス事例を幅広く選定・公表する取り組みです。

■選定の背景：在宅療養を支える「看護師の時間」創出

少子高齢化が進む日本、在宅で療養する方を支える訪問看護の重要性は高まっています。一方で、現場では記録・情報共有・請求などの業務負担が大きく、ケアに充てられる時間の確保が課題となっています。

「iBow」は、訪問看護の業務フローに沿って必要な情報を整理し、記録・情報共有・請求を含む日々の業務全般を支援することで、訪問看護ステーションの生産性向上と、在宅療養者のQOL向上に向けた環境づくりに取り組んできました。

今回の選定は、こうした取り組みがサービスイノベーションの最前線事例として評価されたものと受け止めています。

■ 「iBow」について

訪問看護専用電子カルテ「iBow」

「iBow」(https://ewellibow.jp/)は、訪問看護ステーション向けの業務支援サービスです。現場で日々発生する記録・情報共有・請求等のバックオフィス業務全般を一貫して支援し、業務効率化とケアの質向上を後押しします。

料金は、初期費用ゼロ・1訪問100円の従量制＋ステーションごとの月額基本料。訪問件数という現場の成果と連動した「使った分だけ」の設計により、顧客便益に強くコミットできるモデルとしています。



また、訪問看護の運営を包括的に支えるサービスを取り揃えるとともに、数万件のサポート実績を持つ訪問看護のスペシャリストが、保険制度・加算・返戻などの実務面もサポートします。

さらに、従来はデータ化しづらかった訪問看護の医療情報をデジタル化し、そのデータとAIを組み合わせた新サービスの展開など、現場課題の解決に向けた価値創出にも取り組んでいます。

■代表コメント（株式会社eWeLL 代表取締役社長 中野 剛人）

このたび「iBow」が「日本のサービスイノベーション2025」に選定されたことを大変光栄に思います。訪問看護の現場は在宅療養を支える要である一方、日々の業務負担が大きく、ケアに集中できる時間の確保が課題となっています。

eWeLLは、現場の声に向き合いながら、テクノロジーの力で業務のあり方を改善し、看護師の皆さまが利用者さまに向き合う時間を増やすことに取り組んでまいりました。

今後も「iBow」を通じて訪問看護の現場に寄り添い、誰もが安心して住み慣れた地域で療養できる社会の実現に貢献してまいります。

〈関連〉

【授賞式レポート】ポーター賞受賞eWeLL社長・中野が競争力カンファレンス2025に登壇(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000102.000026391.html)

■eWeLLについて

「ひとを幸せにする」をミッションに掲げ、DXで在宅医療の業務支援を推進し、医療従事者の業務効率化と患者QOLの向上を実現するサービスを提供しています。

訪問看護向け電子カルテ「iBow」、地域全体の医療リソースを最適化し病院の退院支援を効率化するマッチングプラットフォーム「けあログっと」等を展開し、全国47都道府県で6万3千人以上の看護師等(※1)の業務で日々利用され、延べ92万人以上の在宅患者(※2)の療養を支えています。

社名 ：株式会社eWeLL

上場市場 ：東京証券取引所グロース市場（証券コード：5038）

代表者 ：代表取締役社長 中野 剛人（ナカノ ノリト）

本社 ：大阪市中央区久太郎町4-1-3 大阪御堂筋ビル13F

設立 ：2012年6月11日

事業内容 ：在宅医療分野における業務支援事業（訪問看護ステーション向けSaaS型業務支援ツール（電子カルテシステム「iBow」）等を提供する事業、診療報酬請求業務を代行する「iBow 事務管理代行サービス」など）

URL ：eWeLL公式サイト https://ewell.co.jp

eWeLL IR情報 https://ewell.co.jp/ir

iBow公式サイト https://ewellibow.jp

けあログっと公式 https://carelogood.jp



※1 2025年12月末時点におけるiBow上で稼働中職員の看護師、准看護師、専門看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、看護助手等の総数。

※2 2025年12月末時点における発行されたiBow上の訪問看護指示書の延べ対象患者数。