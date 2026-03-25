ワンダーシェアーソフトウェアが「Japan DX Week【春】2026」に出展。最新AIソリューションでビジネスの変革を加速。PDF編集・図面作成・動画制作の「一歩先」を提案

株式会社ワンダーシェアーソフトウェア

株式会社ワンダーシェアーソフトウェア（東京都港区、代表：呉太兵）は 2026年4月8日（水）～10日（金）に東京ビッグサイトにて開催される「Japan DX Week【春】2026」に出展いたします。

「AIソフトウェアでビジネスのDXを加速」をテーマに、PDF編集、図面作成、マインドマップ、動画編集といった各分野の主力製品に搭載された最新のAI機能を、実際のデモンストレーションを交えてご紹介します。

■出展概要

展示会名： Japan DX Week【春】

会期： 2026年4月8日（水）～10日（金）

会場： 東京ビッグサイト

小間番号： 東Hall 2 E16-31

テーマ： 「AIソフトウェアでビジネスのDXを加速」

下記より来場事前登録をお願いいたします。

https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1636539045181483-EX0

■主な出展製品と「DX」を加速させるAI機能

現在、多くの企業においてDX（デジタルトランスフォーメーション）は、単なるツールの導入から「AIを活用した業務効率向上」のフェーズへと移行しています。ワンダーシェアーは、誰もが直感的に使えるUIと高度なAI技術を融合させることで、組織全体の生産性を向上させる「攻め」のDXを支援します。

- PDFelement（PDFエレメント）https://pdf.wondershare.jp/(https://pdf.wondershare.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=2026_pdfelement_smy_prt&utm_term=2026_pdfelement_smy_prt_dxweek2603&utm_content=image_25179613_2026-03-25)【主な機能】 PDFの作成、編集、変換、結合、電子署名。【AI機能】 AIアシスタント機能により、膨大な資料からの要約抽出、文章の校正、多言語翻訳が可能。紙資料のデータ化（OCR）とAI解析を組み合わせることで、文書処理にかかる時間を大幅に削減します。- EdrawMax（エドラマックス）https://www.edrawsoft.com/jp/edraw-max/(https://www.edrawsoft.com/jp/edraw-max/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=2026_edrawmax_smy_prt&utm_term=2026_edrawmax_smy_prt_dxweek2603&utm_content=image_25179613_2026-03-25)【主な機能】 フローチャート、組織図、間取り図など、280種類以上の図面作成。【AI機能】 「AI作図」機能を搭載。テキストを入力するだけで、複雑なフローチャートやガントチャートを自動生成。業務フローの可視化を属人化させず、組織の標準化を加速させます。- EdrawMind（エドラマインド）https://www.edrawsoft.com/jp/edrawmind/(https://www.edrawsoft.com/jp/edrawmind/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=2026_edrawmind_smy_prt&utm_term=2026_edrawmind_smy_prt_dxweek2603&utm_content=image_25179613_2026-03-25)【主な機能】 思考の整理、プロジェクト計画、プレゼン資料作成。【AI機能】 キーワード一つからマインドマップを自動展開。さらに作成したマップをAIがスライドショーへ変換します。アイデア出しから会議準備までのプロセスをAIがバックアップします。- Filmora（フィモーラ）https://filmora.wondershare.jp/【主な機能】 直感的な操作で高品質の動画編集が可能。【AI機能】 AI画像生成、AI動画生成、AI自動字幕起こしなど、制作の自動化を推進。マニュアル動画や教育コンテンツの内製化を支援し、社内ナレッジの「映像化」による情報共有のDXを推進します。- Media.io（メディア アイオー）https://www.media.io/jp/【主な機能】 ブラウザ上で動画・画像・音声編集AIツール。【AI機能】 テキストから画像・動画・音声を生成するAIクリエイティブプラットフォーム。ナレーションや映像構成までを自動化することで、広告、研修資料、SNS動画制作における新しいワークフローを提案します。 生成AI技術により、素材制作から構成まで、クリエイティブ業務のDXを支援します。

■株式会社ワンダーシェアソフトウェアについて

2003年の会社設立以来Wondershare（ワンダーシェアー）は、様々なシーンで活躍する革新的かつ、実用性が高いマルチメディアソフトの開発に取り組んでいます。Wondershareの社名の由来である

「wonderful」（素晴らしい）を「share」（共有）するという企業理念に基づき、「ソフトウェア＝知恵」を世界と共有し、人々の毎日をより楽しく便利で簡単にすることを目指し活動しています。

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■ ワンダーシェアー公式ページ： https://www.wondershare.jp/

■ X(Twitter)：https://x.com/Wondershare_jp

■ YouTube： https://www.youtube.com/@WondershareJapan

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