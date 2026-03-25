すかいらーくがサポートする霧島関が三月場所で幕内最高優勝を果たし大関へ復帰

株式会社すかいらーくホールディングス

株式会社すかいらーくホールディングス（本社・東京都武蔵野市、代表取締役会長CEO・谷 真、 東証プライム：証券コード3197）がサポートする音羽山部屋所属の力士、霧島関が、令和八年 三月場所（春場所）において、自身3度目となる幕内最高優勝を果たし、2度目の大関昇進が決定しましたことをお知らせいたします。

3月25日 大関昇進の伝達を受ける霧島関、伝達式には当社代表取締役社長COO金谷実も参加（中列右から3番目）

霧島関はモンゴル出身。2015年の初土俵以来、卓越した技能で番付を上げ、2023年3月に 幕内初優勝、同年五月場所後に大関昇進を果たしました。その後、怪我による苦難の時期を乗り越え、今場所の優勝で12場所ぶりとなる大関復帰が決定するなど、見事な復活劇を見せました。

すかいらーくグループは「価値ある豊かさの創造」を経営理念に掲げています。幾多の逆境を跳ね返し、高みを目指して挑戦を続ける霧島関の姿勢に深く共感し、サポートを続けてまいりました。今回の賜杯 奪還を心より祝福するとともに、今後も横綱昇進というさらなる高みへ挑む同関を応援してまいります。