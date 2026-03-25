2026年6月保険業法改正に対応、録音するだけで「意向把握・比較推奨販売記録」を自動作成　保険代理店向けAIシステム『保険のキロク』AIチェック・AIフィードバック機能紹介

株式会社キロク

株式会社キロク（本社：東京都港区、代表取締役：佐々木雅文）は、損害保険・生命保険の両方の面談に対応する、保険代理店向け業務・コンプライアンス支援システム『保険のキロク』を提供しています。



このたび『保険のキロク』に、AIチェック・AIフィードバック機能を追加しました。



本機能により、管理者は面談記録の確認漏れを防ぎやすくなり、募集品質の把握もしやすくなります。



さらに、良い対応と改善が必要な対応を見える形で把握できるため、指導負担を抑えながら、育成や対応品質の向上にも活用できます。

AIチェック・フィードバック機能を実装

AIチェック・フィードバックにより記録作成だけでは終わらず、その後の確認、指導、改善まで一貫して活用でき、募集品質の向上と管理業務の効率化につながります。



なお、AIチェック・AIフィードバック機能は基本機能として搭載しており、追加費用なくご利用可能です。

AIチェック

AIが面談内容を分析し、説明不足や抜け漏れがあるかを判定する機能です。

「この説明は必ずしてほしい」

「この確認は必ず取ってほしい」

といった項目を、お客様に確認したか・していないかを管理者がすぐに把握できます。

法令対応を見据えた確認項目はあらかじめ登録されているため、導入後すぐに使い始めることができます。

チェック項目は、自社に合わせてカスタマイズできます。

たとえば

「生保・損保で確認項目を分けて設定する」

「自社で大切にしている確認事項を追加する」

「営業成績の良い募集人が行っている質問や対応をチェック項目に反映する」

など、実際の運用に合わせた使い方が可能です。

そのため、確認漏れ防止だけでなく、自社が大切にしている募集品質の基準を現場に浸透させやすくなります。

また、成果が出ている募集人の聞き方や進め方を会社全体に広げることにも活用できます。

AIフィードバック

AIが面談内容を分析し、良かった対応や改善のヒントを整理して返す機能です。

「この会話なら、こうした追加提案ができそう」

「この対応は良かったので、今後も続けた方がよい」

といった内容を把握できます。

管理者がすべての面談内容を細かく確認しなくても、良かった対応や改善の方向性を把握しやすくなります。

フィードバック内容は、見たい形に合わせて調整できます。

たとえば

「追加提案を重視する」

「良かった点を重視する」

「会話の抜粋を入れる」

「要約中心にする」

など、実務に合わせた出力が可能です。

そのため、管理者ごとの経験や感覚に依存しがちだった指導を、より標準化しやすくなります。

『保険のキロク』とは

面談が終わったら、もう記録は終わっている。

『保険のキロク』は、録音された面談内容をAIが解析し

証跡として活用できる水準の面談記録を自動作成する保険代理店向けAIシステムです。

スマートフォンで面談を録音するだけで、AIが会話内容を理解し

- 発言録- 議事録- 意向把握記録- 比較推奨販売記録

を自動作成 します。

面談終了時点で記録が完成している状態を実現し

記録業務の負担軽減とコンプライアンス対応を同時に実現 します。

主な特長

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Tm6trJaWfMM ]- スマホで録音するだけで面談記録を自動作成- 面談終了後すぐに管理者へ自動共有- AIチェック・フィードバック機能- データを当社サーバーに保存しない「非保持型設計」特長1 スマホで録音するだけで面談記録を自動作成記録作成は、「保険のキロク」に おまかせ。「あとで書く」がなくなります。

スマートフォンで面談を録音するだけで

保険業務を理解したAIが面談内容を整理し、証跡として活用できる水準の面談記録を生成 します。

特長２ 面談終了後すぐに管理者へ自動共有時間の使い方が、変わります。

生成された記録は管理者へ自動共有 されます。

募集人への提出催促や、記録回収などの管理業務が不要 になります。

特長3 AIチェック・AIフィードバック機能

AIが面談内容を分析し、説明不足や抜け漏れの可能性をチェック・フィードバックします。

記録品質の標準化と募集人の育成を同時に支援 します。

特長4 データを当社サーバーに保存しない「非保持型設計」

録音データや記録データは当社サーバーには保存されません。

すべてのデータはユーザー企業のドライブ内のみに保存 されるため

データ管理の透明性と安全性を確保できます。

サービス概要

サービス名：保険のキロク https://hoken-ai.jp/(https://hoken-ai.jp/contact?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260325)

提供価格：お問い合わせください。

対応環境：Android・iOS・Web

導入期間：最短当日から利用可能

本件に関するお問合わせ

下記問合せフォームよりお気軽にご連絡ください。

https://hoken-ai.jp/(https://hoken-ai.jp/contact?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260325)

お急ぎの場合は、下記までお電話ください。

TEL：03-6821-3214（平日10:00～17:00）

会社概要

会社名：株式会社キロク(https://kiroku-ai.jp/)

所在地：東京都港区新橋4-31-3

代表者：代表取締役 佐々木 雅文

事業内容：アプリ開発・生成AI導入コンサルティング・システムエンジニアリングサービス