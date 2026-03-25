看護教育を「ケアデザイン」へ進化

Nurse and Craft 株式会社

Nurse and Craft株式会社（本社：広島県呉市／代表取締役：深澤裕之）は、学校法人清水ヶ丘学園（所在地：広島県呉市）が、2027年4月から刷新する「看護イノベーションコース（看護科）」において、カリキュラム開発パートナーとして参画することをお知らせいたします。

本プロジェクトは、超高齢社会の進展と医療・介護の高度化・複雑化を背景に、従来の枠組みを超えた新しい看護人材の育成を目的とした取り組みです。当社は、地域に根ざした医療・介護の実践と、テクノロジーを活用した予防医療サービス「STARTWELL」の開発・運営で培った知見を活かし、次世代の看護教育の構築に貢献してまいります。

◼︎背景

これまでの看護教育は、国家試験合格に向けた知識の習得や、医療現場における正確な手技の習得が中心でした。しかし、超高齢社会の進展により、医療・介護の現場はより複雑化し、個々の生活背景や地域課題に応じた柔軟な対応が求められています。

今後は、マニュアルに基づく対応だけでなく、テクノロジーを活用しながら、地域社会と共創し、ケアのあり方そのものを設計する力が不可欠です。こうした背景を踏まえ、本コースでは「未来の看護（ケア）をデザインできる人材」の育成を目指します。

◼︎本コースの特徴

１. 資格取得からケアデザインへの進化を養う

これまでの国家試験合格をゴールとする教育から、「患者の生活や地域のあり方をデザインする」人材育成へシフトします。単に病院で働くだけでなく、対象者の人生に寄り添い、最適なケアの形を自ら構想・提案できる「チェンジメーカー」としての看護師を育てます。

２. 「デジタル × 地域共生」の社会実装

呉という地域全体を学びのフィールドとし、最新のテクノロジー（AI・ICT）を活用しながら、地域課題（独居老人、予防医療など）を解決する実践的な探究学習を行います。

３. 従来の進路・職業の枠を超えた汎用スキル

「看護師＝病院勤務」という固定観念を打破し、「人生100年時代」を見据えた多様なキャリア（起業、行政、訪問看護など）を描ける力を養います。自らの人生もデザインしながら、社会の中で看護の専門性をどう活かすかを主体的に考える「自律した学習者」を目指します。

◼︎当社の役割

当社は、本コースにおいて以下の領域を中心に監修を行う予定です。

- 地域課題を起点とした探究型学習の設計- デジタルヘルス（ウェアラブルデバイス・データ活用）の教育導入- 予防医療・未病領域に関する実践プログラムの提供

特に、当社が展開する「STARTWELL」における知見を活かし、「日常と医療・介護のあいだをつなぐ視点」を教育に組み込むことで、現場に即した実践力の育成に貢献します。

◼︎学校法人 清水ヶ丘学園（広島県呉市）

清水ヶ丘高等学校、呉青山中学・高等学校を運営 。呉の産業基盤を活かした地域連携と、次世代の「チェンジメーカー」を育成する新たな教育モデルを推進しています。

学園改革についての発信HP ： https://shimizugaoka-kure.jp

◼︎今後の展望

当社は本取り組みを通じて、地域社会と連携した新しい看護教育モデルを確立してまいります。今後も、「人とテクノロジーの力で、どこでも健康に暮らせる未来」を実現するため、教育・地域・医療を横断した取り組みを推進してまいります。

◼︎会社紹介

タグライン：「100年生きたら、おもしろかった」- 企業名：Nurse and Craft株式会社- 代表者：代表取締役 深澤裕之- 本社所在地：広島県呉市豊町久比2312- 松山オフィス：愛媛県松山市湊町4丁目6番地12 池田ビル1-2F- 設立：2019年8月- 資本金：21,900,000円- コーポレートサイト：https://nurseandcraft.io/- STARTWELL：https://startwell.nurseandcraft.io/