ペプチド合成市場は2035年までに25億7660万米ドルに達すると予測される｜年平均成長率（CAGR）は13.3%である。

ペプチド合成市場は2035年までに25億7660万米ドルに達すると予測される｜年平均成長率（CAGR）は13.3%である。