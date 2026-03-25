ペプチド合成市場は2035年までに25億7660万米ドルに達すると予測される｜年平均成長率（CAGR）は13.3%である。
Survey Reports LLCは、2026年3月に「ペプチド合成市場：APIの種類別（ジェネリックAPI、新規化学物質）、ペプチド合成手法の種類別（化学合成、非化学合成）、化学合成手法の種類別（固相合成、液相合成、ハイブリッド相合成）、運用規模別（商業規模、前臨床／臨床規模）、企業規模別（小規模企業、中規模企業、大規模および超大規模企業）―世界市場分析、動向、機会および予測（2025年～2035年）」と題する調査レポートを発行したと発表した。本レポートはペプチド合成市場の予測評価を提供するものであり、成長要因、市場機会、課題、および脅威を含む複数の主要な市場ダイナミクスを強調しているものである。
ペプチド合成市場の概要
ペプチド合成とは、アミド結合によって連結された短いアミノ酸鎖であるペプチドを人工的に生成するプロセスである。最も一般的な手法は、Robert Merrifieldによって開発された固相ペプチド合成（SPPS）である。SPPSでは、ペプチドは固体樹脂担体上で段階的に組み立てられる。プロセスは、活性化されたアミノ酸を成長中の鎖に結合させ、次の付加を可能にするために反応末端の保護基を除去する工程を繰り返すものである。完全な配列が構築された後、ペプチドは樹脂から切り離され、通常はHPLCを用いて精製される。この自動化技術により、医薬、バイオ化学、および研究用途に向けたペプチドの効率的な作製が可能となるものである。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、ペプチド合成市場の規模は2025年に9億2570万米ドルであったとされる。さらに、2035年末までには25億7660万米ドルに達する収益が見込まれている。ペプチド合成市場は、2025年から2035年の予測期間において約13.3%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されているものである。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038390
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345003/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的なペプチド合成市場分析によれば、ペプチドベース治療薬の需要拡大、バイオテクノロジーおよび研究活動における応用分野の急増、慢性疾患および代謝性疾患の増加、ならびに合成技術の進歩を背景として、ペプチド合成市場の規模は拡大すると見込まれている。ペプチド合成市場における主な企業としては、Thermo Fisher Scientific、Merck KGaA、Agilent Technologies、GenScript Biotech、Bachem Holding AG、Syngene International、Mesa Labs、Biotage、CEM Corporation、Dalton Pharma Services、Bio-Synthesis Inc.、CSBio、ProteoGenixが挙げられる。
また、本ペプチド合成市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域および各国に関する詳細な分析が含まれている。さらに、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も提供しているものである。
目次
● 各国におけるペプチド合成市場の規模、成長分析、および主要市場プレイヤーの評価
● 2035年までの世界ペプチド合成市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）の需要および機会分析（日本を含む各国別）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：APIの種類別、ペプチド合成手法の種類別、化学合成手法の種類別、運用規模別、企業規模別、地域別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
ペプチド合成市場の概要
ペプチド合成とは、アミド結合によって連結された短いアミノ酸鎖であるペプチドを人工的に生成するプロセスである。最も一般的な手法は、Robert Merrifieldによって開発された固相ペプチド合成（SPPS）である。SPPSでは、ペプチドは固体樹脂担体上で段階的に組み立てられる。プロセスは、活性化されたアミノ酸を成長中の鎖に結合させ、次の付加を可能にするために反応末端の保護基を除去する工程を繰り返すものである。完全な配列が構築された後、ペプチドは樹脂から切り離され、通常はHPLCを用いて精製される。この自動化技術により、医薬、バイオ化学、および研究用途に向けたペプチドの効率的な作製が可能となるものである。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、ペプチド合成市場の規模は2025年に9億2570万米ドルであったとされる。さらに、2035年末までには25億7660万米ドルに達する収益が見込まれている。ペプチド合成市場は、2025年から2035年の予測期間において約13.3%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されているものである。
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Surveyreportsのアナリストによる定性的なペプチド合成市場分析によれば、ペプチドベース治療薬の需要拡大、バイオテクノロジーおよび研究活動における応用分野の急増、慢性疾患および代謝性疾患の増加、ならびに合成技術の進歩を背景として、ペプチド合成市場の規模は拡大すると見込まれている。ペプチド合成市場における主な企業としては、Thermo Fisher Scientific、Merck KGaA、Agilent Technologies、GenScript Biotech、Bachem Holding AG、Syngene International、Mesa Labs、Biotage、CEM Corporation、Dalton Pharma Services、Bio-Synthesis Inc.、CSBio、ProteoGenixが挙げられる。
また、本ペプチド合成市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域および各国に関する詳細な分析が含まれている。さらに、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も提供しているものである。
目次
● 各国におけるペプチド合成市場の規模、成長分析、および主要市場プレイヤーの評価
● 2035年までの世界ペプチド合成市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）の需要および機会分析（日本を含む各国別）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：APIの種類別、ペプチド合成手法の種類別、化学合成手法の種類別、運用規模別、企業規模別、地域別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会