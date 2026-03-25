ライブストリーミング市場の規模、シェア分析、成長要因および主要メーカー 2025年～2035年｜中東戦争後
KD Market Insightsは、「ライブストリーミング市場の将来動向および機会分析（2025年～2035年）」と題した市場調査レポートの発行を発表した。本レポートの対象範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行えるよう支援する。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク、およびそれらのGo-To-Market（GTM）戦略の理解を行っている。
世界のライブストリーミング市場は、急速なデジタルトランスフォーメーション、インターネット普及率の向上、消費者のコンテンツ消費パターンの変化により、過去10年間で飛躍的な成長を遂げている。ライブストリーミングは、動画および音声コンテンツをリアルタイムで配信することを可能にし、エンターテインメント、ゲーム、教育、企業分野などで高い人気を誇っている。
サンプルレポートはこちらからお申し込みください@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/208
市場規模とシェア
本調査レポートによると、世界のライブストリーミング市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）21.5%で成長し、2035年末までに6,628億米ドルに達すると予測されている。2024年の市場規模は1,412億米ドルであった。
この急成長は、ゲーム配信、ライブイベント、スポーツ、ソーシャルメディア配信などのリアルタイムコンテンツへの需要増加を反映している。北米は主要な配信プラットフォームと高度なデジタルインフラの存在により市場をリードしているが、アジア太平洋地域はスマートフォンの普及、低価格のデータ通信、デジタル視聴者の増加により、最も高い成長が見込まれている。
インドなどの国では特に高い成長が見られ、2030年まで年平均成長率29%以上で拡大すると予測されており、インターネットアクセスの拡大と若年人口の多さがその背景にある。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345124/images/bodyimage1】
成長要因
ライブストリーミング市場の急成長を支える主な要因は以下の通りである：
インターネット普及とスマートフォン利用の拡大
高速インターネットと手頃な価格のスマートフォンの普及により、世界的にライブストリーミングの視聴者が拡大している。接続性の向上により、各地域でスムーズな配信体験が可能となっている。
ソーシャルメディアおよびゲームの人気拡大
ライブ配信機能を備えたプラットフォームは、特にゲーム、インフルエンサーマーケティング、ソーシャルメディア分野でユーザーエンゲージメントを高めている。リアルタイムの双方向性により、視聴者参加とコンテンツの魅力が向上する。
OTTおよびデジタルコンテンツ消費の拡大
従来のテレビからOTT（オーバー・ザ・トップ）プラットフォームへの移行が進み、ライブストリーミングの利用が加速している。ユーザーはスケジュール放送よりもオンデマンドやライブ配信を好む傾向にある。
オンラインイベントおよびEラーニングの拡大
ライブストリーミングは、ウェビナー、バーチャルイベント、企業会議、オンライン教育などで広く活用されている。ポストパンデミック時代において、仮想コミュニケーションの重要性がさらに高まっている。
世界のライブストリーミング市場は、急速なデジタルトランスフォーメーション、インターネット普及率の向上、消費者のコンテンツ消費パターンの変化により、過去10年間で飛躍的な成長を遂げている。ライブストリーミングは、動画および音声コンテンツをリアルタイムで配信することを可能にし、エンターテインメント、ゲーム、教育、企業分野などで高い人気を誇っている。
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市場規模とシェア
本調査レポートによると、世界のライブストリーミング市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）21.5%で成長し、2035年末までに6,628億米ドルに達すると予測されている。2024年の市場規模は1,412億米ドルであった。
この急成長は、ゲーム配信、ライブイベント、スポーツ、ソーシャルメディア配信などのリアルタイムコンテンツへの需要増加を反映している。北米は主要な配信プラットフォームと高度なデジタルインフラの存在により市場をリードしているが、アジア太平洋地域はスマートフォンの普及、低価格のデータ通信、デジタル視聴者の増加により、最も高い成長が見込まれている。
インドなどの国では特に高い成長が見られ、2030年まで年平均成長率29%以上で拡大すると予測されており、インターネットアクセスの拡大と若年人口の多さがその背景にある。
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成長要因
ライブストリーミング市場の急成長を支える主な要因は以下の通りである：
インターネット普及とスマートフォン利用の拡大
高速インターネットと手頃な価格のスマートフォンの普及により、世界的にライブストリーミングの視聴者が拡大している。接続性の向上により、各地域でスムーズな配信体験が可能となっている。
ソーシャルメディアおよびゲームの人気拡大
ライブ配信機能を備えたプラットフォームは、特にゲーム、インフルエンサーマーケティング、ソーシャルメディア分野でユーザーエンゲージメントを高めている。リアルタイムの双方向性により、視聴者参加とコンテンツの魅力が向上する。
OTTおよびデジタルコンテンツ消費の拡大
従来のテレビからOTT（オーバー・ザ・トップ）プラットフォームへの移行が進み、ライブストリーミングの利用が加速している。ユーザーはスケジュール放送よりもオンデマンドやライブ配信を好む傾向にある。
オンラインイベントおよびEラーニングの拡大
ライブストリーミングは、ウェビナー、バーチャルイベント、企業会議、オンライン教育などで広く活用されている。ポストパンデミック時代において、仮想コミュニケーションの重要性がさらに高まっている。