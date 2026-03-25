高コストか投資か--電動昇降デスク市場の分岐点：CAGR6.2%で拡大する理由
電動昇降式デスクとは、使用者が座位と立位を自由に切り替えられるよう、電動モーターにより天板の高さを自在に調節できるデスクである。一般的にはモーター制御ユニット、昇降フレーム、天板で構成され、ボタン操作一つでスムーズに高さを変更できる機能を有する。この製品は、単なる家具ではなく、人間工学的観点から作業効率や健康維持に寄与するワークステーションであり、現代のオフィスや在宅ワーク環境における必須のインフラとして認識されている。座位での長時間作業が及ぼす身体的負荷や生産性低下を軽減し、立位・座位の切り替えによる血流改善や集中力向上効果を提供するため、労働環境の価値を根本から変革する装置として広がりを見せている。
電動昇降式デスク市場の成長ドライバーとリスク
LP Information調査チームの最新レポートである「世界電動昇降式デスク市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/224146/electric-liftable-desks）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが6.2%で、2032年までにグローバル電動昇降式デスク市場規模は50.24億米ドルに達すると予測されている。市場成長の原動力は、人間工学や健康経営への関心の高まり、リモートワーク・ハイブリッドワークの普及に伴う個人および企業の家具需要のシフトである。従来の固定高さデスクに代わり、電動で簡便に昇降できるデスクは、従業員の快適性と作業効率を同時に向上させる価値を提供し、特に先進国市場で高い需要を獲得している。加えて、オフィス再設計やサステナビリティ対応家具への投資増加が市場推進要因として作用している。
一方で、市場制約要因としては高価格帯製品の導入コストや、製品組立・保守の煩雑さ、部材価格の変動が挙げられる。特に電動モデルは駆動機構と制御システムの信頼性が収益性に直結し、品質不良は顧客満足度の低下やリコールリスクにつながる。また、競合するエルゴノミック家具や他の健康改善ソリューションとの競争激化も市場課題である。リモートワーク環境での家具選択は機能だけでなくデザイン性や価格付けも重視されるため、これに対応した製品差別化戦略が必要となる。
図. 電動昇降式デスク世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345095/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345095/images/bodyimage2】
図. 世界の電動昇降式デスクにおけるトップ15企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、電動昇降式デスクの世界的な主要製造業者には、Steelcase、Loctek、Okamura、HNI、MillerKnoll、Kokuyo、Haworth、IKEA、Global Furniture Group、Humanscaleなどが含まれている。2025年、世界のトップ10企業は売上の観点から約24.0%の市場シェアを持っていた。
業界シェアとプレイヤーの競争地図
電動昇降式デスク市場は、多様な企業がプレゼンスを示す競争環境である。グローバル市場においては、Herman MillerやSteelcaseといった伝統的なオフィス家具メーカーが強固なブランド力とデザイン力で存在感を発揮している。これら企業は、電動昇降モデルを含む幅広い製品ラインアップと、企業オフィス向け契約販売チャネルを通じて大規模法人需要を取り込んでいる。同時に、汎用性と価格競争力を備えたLoctek、Uplift Desk、Vari、Ergotronなどの専門ブランドも成長しており、特に中小企業や個人ワークスペース向けで一定のシェアを確保している。
電動昇降式デスク市場の成長ドライバーとリスク
LP Information調査チームの最新レポートである「世界電動昇降式デスク市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/224146/electric-liftable-desks）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが6.2%で、2032年までにグローバル電動昇降式デスク市場規模は50.24億米ドルに達すると予測されている。市場成長の原動力は、人間工学や健康経営への関心の高まり、リモートワーク・ハイブリッドワークの普及に伴う個人および企業の家具需要のシフトである。従来の固定高さデスクに代わり、電動で簡便に昇降できるデスクは、従業員の快適性と作業効率を同時に向上させる価値を提供し、特に先進国市場で高い需要を獲得している。加えて、オフィス再設計やサステナビリティ対応家具への投資増加が市場推進要因として作用している。
一方で、市場制約要因としては高価格帯製品の導入コストや、製品組立・保守の煩雑さ、部材価格の変動が挙げられる。特に電動モデルは駆動機構と制御システムの信頼性が収益性に直結し、品質不良は顧客満足度の低下やリコールリスクにつながる。また、競合するエルゴノミック家具や他の健康改善ソリューションとの競争激化も市場課題である。リモートワーク環境での家具選択は機能だけでなくデザイン性や価格付けも重視されるため、これに対応した製品差別化戦略が必要となる。
図. 電動昇降式デスク世界総市場規模
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図. 世界の電動昇降式デスクにおけるトップ15企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、電動昇降式デスクの世界的な主要製造業者には、Steelcase、Loctek、Okamura、HNI、MillerKnoll、Kokuyo、Haworth、IKEA、Global Furniture Group、Humanscaleなどが含まれている。2025年、世界のトップ10企業は売上の観点から約24.0%の市場シェアを持っていた。
業界シェアとプレイヤーの競争地図
電動昇降式デスク市場は、多様な企業がプレゼンスを示す競争環境である。グローバル市場においては、Herman MillerやSteelcaseといった伝統的なオフィス家具メーカーが強固なブランド力とデザイン力で存在感を発揮している。これら企業は、電動昇降モデルを含む幅広い製品ラインアップと、企業オフィス向け契約販売チャネルを通じて大規模法人需要を取り込んでいる。同時に、汎用性と価格競争力を備えたLoctek、Uplift Desk、Vari、Ergotronなどの専門ブランドも成長しており、特に中小企業や個人ワークスペース向けで一定のシェアを確保している。