亀の井ホテル 熱海 別館 2026年3月20日（金・祝）リニューアルオープン





露天風呂に浸かりながら相模灘やきらめく熱海市街の景色をお楽しみいただける、77㎡の開放的な露天風呂付客室を新設

亀の井ホテル 熱海 別館（所在地：静岡県熱海市、総支配人：里吉紀宏、以下当ホテル）は、館内改装を経て2026年3月20日（金・祝）にリニューアルオープンいたしました。今回のリニューアルでは、コンセプトを「別邸」とし、熱海の海や街並みの景観を楽しみながら、まるで自分の別荘のようにくつろげる滞在空間を目指しました。客室やレストラン、ロビーなど館内各所を刷新し、熱海の魅力を感じながらゆったりと過ごせるホテルへと生まれ変わります。

■景観を引き立てるロビー空間

ロビーエリアは、熱海の景観を額縁のように切り取る「阿多美の窓」をデザインテーマに刷新しました。また、自動チェックイン機を導入することで、よりスムーズなチェックインを実現。到着後すぐにくつろぎの時間をお楽しみいただけます。









■景観を楽しむ客室へと刷新

客室は、熱海の海や街並みの景観を楽しめる空間へとリニューアルしました。

ツインルームのトリプル対応や最大5名で宿泊できる客室など一部客室をリニューアルし、ファミリーやグループ旅行など多様な滞在スタイルにお応えいたします。また、約77㎡の露天風呂付客室を新設。窓の外には開放的な相模灘の景色が広がり、どこまでも広がる海と空の景観を眺めながら、プライベートな空間で温泉を楽しめる開放的な客室となっています。





温泉露天風呂付プレミアムスイート





スタンダードトリプル

■熱海の景観を望むレストラン

レストランは、大窓から熱海市街地や相模灘を望むダイニングとしてリニューアルしました。時間帯によって表情を変える海の景色を眺めながら食事を楽しめる空間です。夕食では、季節の食材を使用した和食会席料理をご提供、朝食では約60種類の和洋ビュッフェをご用意し、ライブキッチンでは桜えびのかき揚げや鯵フライなど、出来立ての料理をお楽しみいただけます。













夕食イメージ





朝食イメージ

■熱海の景観を楽しむ滞在体験

亀の井ホテル 熱海 別館は、相模灘や市街地の景観を望む高台に位置しており、時間帯によって移り変わる海と街の景色を楽しめるロケーションが魅力です。朝は海から昇る朝日、昼は青い海と空の広がり、夜には熱海の街の夜景など、滞在の時間ごとに異なる表情を楽しむことができます。客室やレストランなど館内のさまざまな場所から景観を楽しみながら、ゆったりとした滞在時間をお過ごしいただけます。

■コンセプト「別邸」

熱海の海や朝日、夜景などの美しい景観を楽しみながら、まるで自分の別荘のようにゆったりと滞在できるホテルを目指しました。非日常の景色を楽しみながらも、どこか落ち着ける空間で、熱海の自然や景観を感じる滞在をご提案いたします。何度でも訪れたくなるようなホテルを目指してまいります。

■総支配人コメント

亀の井ホテル 熱海 別館 総支配人 里吉 紀宏

このたび、亀の井ホテル 熱海 別館は、皆さまにより快適で心安らぐひとときをお過ごしいただけるよう、館内のリニューアルを実施いたしました。今回の改装では、熱海の豊かな自然や眺望をより一層感じていただける空間づくりを目指し、伝統のおもてなしの心はそのままに、現代のニーズに寄り添った滞在体験をご提案させていただけるよう努めてまいりました。これからも、ご来館いただくすべてのお客様にとって「また帰ってきたい」と思っていただける場所であり続けられるよう、スタッフ一同さらなるおもてなしの向上に精進してまいります。

【亀の井ホテル 熱海 別館】





名称:亀の井ホテル 熱海 別館

住所:〒413-0016 静岡県熱海市水口町 2-13-77/電話番号:0557-83-6111

チェックイン/チェックアウト:15:00/10:00／総客室数:46室

アクセス:公共交通機関をご利用の場合:JR 熱海駅から当ホテルの無料送迎バスで約 15 分、路線バス(3番乗り場から)で 20 分、タクシーで約 15 分／車でお越しの場合:東京方面から【小田原西 IC】から約 50 分/名古屋方面から【長泉沼津 IC】から約 40分、駐車場:50台

レストラン:和食レストラン／朝食 7:00~9:00(L.O. 8:30)・夕17:30~21:00(L.O. 20:30)

公式ウェブサイト：https://kamenoi-hotels.com/atamiannex/

リニューアルサイト：https://kamenoi-hotels.com/atamiannex/renewal/

【亀の井ホテル】





亀の井ホテルは、当社が2022年4月より運営を開始した「かんぽの宿」30施設と、同月運営を開始した「亀の井ホテル 奥日光湯元」、2015年より運営の「別府亀の井ホテル」改め「亀の井ホテル別府」を加えた合計32施設で同年7月に誕生したホテルブランドです。2025年12月25日には「亀の井ホテル草津リゾート」の誕生で亀の井ホテルは40棟に拡大。

公式ウェブサイト：https://kamenoi-hotels.com/

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp