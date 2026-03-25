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ラーメンチェーン「らあめん花月嵐」を展開する グロービート・ジャパン(本社：東京都杉並区 代表取締役社長：逈見 嘉弘)は、 VTuberとのコラボレーション企画として、店舗サイネージを活用した新しい接客イベント「推しメンは花月嵐キャンペーン」を開催いたします。

本企画では、人気VTuberが店舗内のサイネージを通じてリアルタイムで接客を行い、来店客に向けておすすめメニューやトッピングの紹介を行います。 VTuberがまるで店舗スタッフのようにお客様を迎えることで、リアル店舗とオンラインコンテンツを融合した新しい飲食体験を提供します。









■ リアルとバーチャルが融合する「サイネージ接客」

VTuberが「サイネージ接客」を行う本イベントでは、VTuberが店舗内もしくは店頭設置のサイネージ画面にリアルタイムで登場。来店客へ向けて、おすすめラーメンの紹介、「推しメニュー」の提案、SNS投稿企画の案内などを行い、来店体験をより楽しいものに演出します。

また、来店者はVTuberとの交流や写真撮影を楽しみながら、SNSに投稿してイベントの様子を共有しキャンペーンに参加することができます。(※キャンペーン詳細は下部記載の詳細及びLPサイトからご確認いただけます。)





サイネージ接客





■ 開催の背景：外食産業のDXとVTuberの新たな活躍の場を創出

このキャンペーンを実施することとなった背景として、「より幅広い層のお客様に、らあめん花月嵐の味を知っていただきたい」というらあめん花月嵐の想いと、「VTuberの社会的な活躍の場、および新たな労働機会を創出したい」というパートナー企業のニーズが共鳴し実現いたしました。

今回のキャンペーンでは、他業界のビジネスとの繋がりに強みを持つ株式会社ホンシツ、「Backstage」というアプリを開発しVtuberが稼げるシステムを作ることに強みを持つ株式会社vic、Vtuberを利用したイベント企画運営に定評がある株式会社uyetの三社がタッグを組み、業界の垣根を越えた一大プロジェクトとして展開いたします。下記にそれぞれの企業が運営するVtuber事務所及び関連サービスのHPを記載いたします。





株式会社ホンシツ／劇団おとめた： https://gekidanotometa.com/

株式会社VIC／Back Stage ： https://back-stage.app/

株式会社uyet／yetera ： https://yetera.co.jp/









■ 全国どこからでも参加可能！ECサイトでの限定コラボ

また、今回のイベントでは、店舗での接客に留まらず、ECを利用することにより全国でVtuberとのコラボラーメンを購入することが可能となっておりますので、店舗に足を運べない人でも楽しめるキャンペーン設計となっております。(※キャンペーン詳細は下部記載の詳細及びLPサイトからご確認いただけます。)

動画・配信による事前PRを実施するVTuberは、配信・レビュー動画・SNS投稿などを通じて、らあめん花月嵐のメニューやトッピングの魅力を紹介。 来店前から楽しめるコンテンツを展開し、ファンの方々の来店動機の創出を目指します。





【下記が今回キャンペーンにてお楽しみいただける企画の一覧となっております】

(1) 店舗来店者にポイントカードをプレゼント！

コラボ店舗にご来店頂いた方で、Vtuberの「推しメン」をご注文いただきましたお客様に対しましては、漏れなくオリジナルデザインポイントカードをプレゼントいたします！

ポイントカードは500円毎に1ポイント！1,000円毎に素敵なプレゼントがもらえる設計となっております。(※ノベルティの詳細等はLPサイトをご確認ください。)





ポイントカード





(2) オリジナルデザインランチョンマット＆箸袋にてご提供

コラボ店舗にて、Vtuberの「推しメン」をご注文頂いた方には、オリジナルデザインランチョンマット＆箸袋にてお料理をご提供！視覚的にもコラボ空間を楽しめます。





ランチョンマット＆箸袋





(3) 2つのハッシュタグを投稿して抽選でプレゼントをゲット！

店舗にて直接Vtuberの接客を体験をした方も、コラボ開催店舗以外でラーメンをご注文された方も、店舗に来店せずにECサイトでコラボラーメンをご注文いただきました方も、Vtuberが接客している写真・動画や、ご注文頂いたラーメンの写真とハッシュタグ「#推しメンは花月嵐」とを一緒に投稿することにより、抽選で10名様にラーメン1杯無料券＋ランダムステッカー＋ランダムクリアカードが当たります。(※キャンペーンとノベルティの詳細等はLPサイトをご確認ください。)





ハッシュタグキャンペーン





(4) フォロー＆リポストキャンペーンに応募して抽選でプレゼントをゲット！

らあめん花月嵐の公式Xアカウントにて、3月25日午前8時にフォロー＆リポストキャンペーンが発表されました。今回のキャンペーン用のアカウントのフォローをして、リポストをするだけで参加可能！抽選でAmazonギフトカード1,000円分が10名様、オリジナルデザインアクリルパネルが10枚様に当たる企画となっておりますのでお気軽にご参加ください。(※プレゼントの詳細等はLPサイトをご確認ください。)





フォロー＆リポストキャンペーン





■開催概要

イベント名： 「推しメンは花月嵐キャンペーン」

開催日 ： 2026年 4月18日(土) 4月19日(日) 4月25日(土) 4月26日(日)

※5月第3、第4土曜日・日曜日も開催予定









■開催店舗

※関東近郊店舗にて調整中。キャンペーン用アカウントにて1週間以内を目途にお知らせいたします。





【キャンペーン指定ハッシュタグ】

#推しメンは花月嵐





■参加予定Vtuber(順不同／敬称略)

●劇団おとめた参加予定Vtuber

ふくもつく、琉華メイファン、狛ノヰみつ、月儚リン





●Back Stage参加予定Vtuber

三毒ローパ、青柳海耶、日向唯一、あまち、プルミエール・エトワール、木ノ崎叶和、ろふたきゅい、小向なのか、サヤ・グレース、星巡凛とわ、天輪ちゃちゃ、超絶はおちー、つよぴ、白由黄フィア、さざなみ、焦赤緋色





●yetera参加予定Vtuber

あろま、卯月よつば、愛羽かのん、中乃川ゆまん、人鳥アデリ、ちゅちゅ。、御形-Gogyo-、夜雲ゆゆ、ちゅちゅ、近町えい、おはぎぴと、花井ねまる、れあ、伊澄魔里奈、最歩、楪詩薇、糸冬了、ふわねまき、にゅん、日向紬、獅子ノ音ここみ、乳酸菌、夜空月雫、メトシェラ、すみだす(・Д・)









【会社概要】

企業名 ： グロービート・ジャパン株式会社

代表取締役： 逈見 嘉弘

ブランド ： らあめん花月嵐

事業内容 ： ラーメンチェーン「らあめん花月嵐」の運営

企業HP ： https://www.globeat.jp/company/









【協力企業3社 会社概要】

■企業名 ： 株式会社ホンシツ

代表取締役： 平野 天聖

事務所名 ： 劇団おとめた

事業内容 ： Vtuber事務所の運営、

デジタルサイネージを用いたVtuberの接客サービス提供

企業HP ： https://hon-shitsu.com/





■企業名 ： 株式会社VIC

代表取締役： 田中 良典

サービス名： Back Stage

事業内容 ： アプリ開発・運用/音声合成事業/バーチャルタレントのプロデュース/

配信ソフトウェア開発

企業HP ： https://www.vic-inc.jp/





■企業名 ： 株式会社uyet

代表取締役： 梶田 大樹

事務所名 ： yetera

事業内容 ： V領域事業開発・事業支援/VTuberマーケティング/プロモーション等

企業HP ： https://uyet.jp/





「花月嵐V接客キャンペーン」では、一緒に企画を盛り上げてくれるVtuber事務所、

個人Vtuberを随時募集中です。所属しているVtuberを全国規模のキャンペーンに参加させてみたい事務所さま、Vtuberとして働くことにチャレンジしてみたい個人Vtuber様は、お気軽に下記お問い合わせよりお問い合わせください。









■本件に関するお問い合わせ (広報担当連絡先)

株式会社ホンシツ

お問い合わせフォーム ： https://hon-shitsu.com/#contact

お問い合わせメールアドレス： info@hon-shitsu.com