全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社⻑：降籏邦義）は、2024年10月に新たに誕生したバレーボールの国内トップリーグ「大同生命SVリーグ」の熱戦を「BS12 SVリーグ中継2025-26」でお届けしています。3月29日（日）13時からは、首位を独走する「サントリーサンバーズ大阪」と昨年のチャンピオンシップでファイナルにコマを進めた「ジェイテクトSTINGS愛知」の一戦を中継します。

1．「BS12 SVリーグ中継2025-26」番組概要

世界最高峰のリーグを目指して、24年10月に新設したバレーボールの国内トップリーグ「大同生命SVリーグ」。BS12では、2025-26大同生命SVリーグの熱戦を生中継！世界トップレベルのスター選手たちが、チャンピオンの座を目指して激闘！■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/sports/sv-league/

2． 放送時間

3月29日（日）13:00放送開始（最大延長15:58まで）サントリーサンバーズ大阪 vs. ジェイテクトSTINGS愛知解説：柴小屋康行 実況：喜谷知純

3． BS12公式YouTubeで選手インタビュー公開中

BS12 トゥエルビ公式YouTubeではサントリーサンバーズ大阪の高橋藍選手、関田誠大選手のインタビューを公開中！プライベートや試合前のルーティン、普段から意識している“自分らしいプレーの作り方”など、ここでしか見られない素顔が垣間見れる内容です。ぜひご覧ください！

https://youtube.com/playlist?list=PLwMY6Ce5Wcol_2D77JXt0ODc_vTL03Maf&si=x8gV3G4OsOenTH4R

■BS12 トゥエルビについて■ 三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンターテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。

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